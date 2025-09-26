Trabzonspor-Gaziantep maçının FIFA kokartlı hakemi Arda Kardeşler, bariz hata yaptı, Trabzonspor’un gollük atağını kesti. Gol olur muydu? Bilinmez, forvet teke tek kalacaktı kaleye 50 metre varken düdük çalınmasa.

Son 5 yıldır, benzeri pozisyonların “ağa babası”nı izliyoruz. Verilmeyen penaltılar, garip ofsaytlar vb. F.Bahçe’nin de Beşiktaş’ın da G.Saray’ın da Trabzon’un da onca hakkı yendi. Ancak hiçbir TFF Başkanı çıkıp, “Hata değil planlı eylem” demedi İbrahim Hacıosmanoğlu’na kadar. Madem plan var, bu planın parçaları olmalı. Ortaya çıkarsın Hacıosmanoğlu, HTS kayıtları, banka hesap bilgilerine kadar her şey ortada; araştırın madem planlı bir organize iş, herkes görsün! Ama elde bilgi bulgu yokken Arda Kardeşler gibi bir futbol insanı için o açıklamayı yapamazsınız İbrahim Bey; siz sadece TFF Başkanısınız, ferman buyuran padişah değil! Ki, Kardeşler’in futbol kimliği sizden öndedir. Bursaspor kalecisi Eser Kardeşler’in oğlu, Trabzon kalesini de koruyan Erce’nin kardeşidir. Siz ise o dönemdeki belirsizlikte Trabzon başkanlığı, ardından Mehmet Büyükekşi tepkisi ve Servet Yardımcı’nın da çekilmesiyle “kısmet” bağlamında başkan seçilmiş birisiniz. O yüzden futbol insanlarının da bir ailesinin olabileceğini, onların da şeref ve haysiyetinin olduğunu unutmayın. Bu işler, ÇED raporu tartışmalı denize nazır arazilere inşaat yapmaya benzemez; gerçi o işe de belediye “Hayır” demiş duyduğum kadarıyla, en iyisi sakin olun.

Ha, hakemlerden memnun muyuz? Hayır. Peki siz 2 yıldır bir girişimde bulundunuz mu, bu kötü yönetim gösteren hakemlerin başındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu değiştirmeyi düşündünüz mü? Hayır. Tek bildiğiniz zaten sayıca az olan deneyimli hakemlerin kellesini istemek, almak! Ferhat Gündoğdu demişken, biri faal 8-9 hakemin savcılığa suç duyurusu var, acaba Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu bu dosyaya bakıyor mu? Örneğin bu dönemde çalışan ve istifa eden “şahin” bir MHK üyesinin adı o soruşturma dosyasında var mı? İnsanın aklına böyle sorular geliyor işte!

Dip not: 25 bine yakın üye oy kullandı, Sadettin Saran 257 oy farkla başkan seçildi. Hayırlı olsun; geçersiz ve boş oy sayısı 400 civarı. Ali Koç, “Ben bu seçimi nasıl kaybettim?” Saran da “Nasıl kazandım?” diye düşünsün. Çünkü F.Bahçe üyeleri artık başarı ve başarısızlık üzerine oy kullanmaya başladı G.Saray gibi.