Galatasaray’da neler oluyor?

25 Ağustos 2024 Pazar

Galatasaray, eleme turunda -en zayıf rakip- Yonug Boys’la eşleşince “Şampiyonlar Ligi çantada keklik” dendi. Ancak ilk maç sonrası görüldü ki kazın ayağı öyle değil! Young Boys’un kaçırdığı goller anımsandığında 3-2’lik yenilgiye dua etti camia. Ne var ki Avrupa kupalarında artık deplasmanda atılan golün önemi yok. Galatasaray 2 farklı kazanmak zorunda Şampiyonlar Ligi’nin yaklaşık 30 milyon Avro’luk getirisini kasaya koymak için. Ayrıca Galatasaray Ali Sami Yen’deki rövanşı alamazsa geçen yıl kazandığı şampiyonluğun, ezeli rakibe atılacak havanın dışında bir getirisi olmayacak.

BURUK ÇÖZÜM ÜRETSİN!

Peki, Galatasaray ilk maçı niye kaybetti? Hazır değillerdi. Nedense, sezon başı hazırlık ve yüklemeleri doğru yapamıyorlar, sonradan açılıyorlar. Öyle ki Fenerbahçe’de başarılı bir sezon geçirip Galatasaray’a gelen Belçikalı Batshuayi takımın en güçlü ismiydi, o da yedekten geldi. Okan Buruk ve İrfan Saraloğlu, hakemle, çimle uğraşacaklarına takımın 80’den sonra durmasına çözüm üretsin! Şampiyonlar Ligi için alınan 2 oyuncu da pek göz doldurmadı. Brezilyalı Sara ince işler yapıyor ancak İngiltere’den alt lig oyuncusuna 18 milyon Avro (kimilerine göre 30’u buluyor) verilir mi? Yine Jelert denen ve sağ bek olduğu varsayılan isme 9 milyon Avro ödenir mi çokça tartışılacak. Özellikle Jelert, Galatasaray’ın yeni sağ bek karabasanı olabilir. Bu arada bir Süper Lig kulübünün başkanı ile konuştum, söz Jelert’ten açıldı; “Bizim sokağa atacak paramız yok, aldığımız oyunculara Jelert’in komisyonu kadar para ödedik. Göreceğim bizimkiler mi iyi oynayacak Jelert mi?” dedi.

BAŞARISIZ OLMUŞ MENAJER...

Elbette Galatasaray’ın sorunu kuramadığı takımla sınırlı değil. Eğer Florya’dan beklenen para gelmez ve Ali Uras’ların, Ali Tanrıyar’ların çabasıyla kulübe kazandırılan o arazi istenen fiyata değer bulmaz, örneğin sadece Sara ve Jelert’in bonservislerine giderse çok zorlanır Dursun Özbek Başkan. Çünkü Galatasaray gibi bir markanın transfer politikası sırf liseli diye daha önce kulüpte çoğu kez başarısız olmuş bir menajere bırakılamayacak kadar önemlidir! Burada Erden Timur’un da çok aranacağını anımsatayım. Yine, yönetim içinde sayılarını 2-3 olarak bildiğim isim huzursuzluk çıkarıyor diye duydum. Dursun Özbek’e yakın kaynaklar, “Yönetim içinde 6’lı masa var, o masada Dursun Ağabey yok” dedi. Sözün özü, salı günkü Young Boys maçı çok önemli.