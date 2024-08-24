Kim bu bürokrat?

24 Ağustos 2024 Cumartesi

Spor dünyası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında, devletin tahsis ettiği makam aracı ile federasyon seçimleri için il il dolaşıp imza toplayan bürokratı konuşuyor. Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, geçen günlerde bir açıklama yapmış ve “Biz Paris’te Olimpiyat madalyası peşinde koşarken bir bürokrat devletin arabası ile kent kent dolaşıp seçimler için imza topluyordu” demişti. Bu açıklama Gençlik Spor Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı koridorlarında geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kulağına giden bu gelişme sonrası, bakanlık müfettişlerinin, konuyu gündeme aldığı sızan bilgiler arasında. Özellikle, Türk sporcuları madalya maçına çıkarken, söz konusu bürokratın bazı kulüplerle görüşmede olduğu da iddia edildi.



‘SPOR RUHUNA AYKIRI’



Spor dünyasının önde gelenleri, “Bu, spor ruhuna aykırıdır” dedi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, tüm ısrarlara karşın isim vermezken, “Sonuçta makam araçlarının HGS ve yakıt takip kayıtları var, ortaya çıkacaktır” dedi. Özellikle Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bu ismi belirlediği öğrenildi. Türkiye Güreş Federasyonu seçimleri 27 Ekim’de Ankara’da yapılacak. Şu an için Şeref Eroğlu yeniden aday olurken, Kayseri’den adı gizli tutulan bir kulüp başkanı ile Selçuk Çebi, Tevfik Odabaşı ve sporu bırakan Taha Akgül’ün adı da adaylık için geçiyor.

