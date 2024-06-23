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Montella’nın intiharı

23 Haziran 2024 Pazar

Aslında Gürcistan o golü yemese belki Türkiye - Portekiz maçı çok rahat geçecekti. Ancak 1-1 dünü resmen grup finali yaptı. Biz de o finali kaybettik 2. turu da riske attık.

Önce Signal Iduna Park Stadı’ndaki atmosferden söz edelim; gurbetçi kardeşlerimiz sağ olsun yine ev sahibi Almanya gibiydik. Hele Tarkan’ın milli takım şarkısı çalmaz mı bir de! Ortalık Kırmızı-Beyaz bayrak seline dönüştü. Portekizliler şaşırdı; özellikle de Ronaldo. Portekiz Milli Marşı’nın ıslıklanmaması sevindiriciydi.

Maç öncesi Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünde ilgi gören isimlerdi. Ancak İmamoğlu’nun ilgi odağı olduğunu, hatta Almanların bile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiğini söyleyelim.

Maça gelirsek; Ronaldo - Arda Güler kapışması olur dedik, Arda sakatlanınca yedek başladı. Film koptuktan sonra oyuna girdi işe yaramadı. Mert’ler (kaleci Günok-sağ bek Müldür) yedekti. Montella ama zorunluluktan ama kurgu nedeniyle 11’i değiştirmişti. Gürcü maçının sihri de gitti. Onlar Ronaldo ile yokladılar, bizim ataklarda Kerem ayakta kalsa golü atardı. Hakan’ın orta alanda Barış’ın da ileri uçta kaybolduğu anlarda, savunmanın zincirleme hatasında Bernardo Silva’nın golüne engel olamadı. Dengenin bozulduğu anlarda Samet’in geri pası Portekiz’in 2. golü olunca devrenin de tadı kaçtı.

Son 45’te Yusuf’u sahaya sürüp oyunu dengelemek istedi Montella. Ama Portekiz bu kez Abdülkerim’in hatasından Bruno Fernandes ile arayı iyice açtı; Ronaldo kendi de atabilirdi ama o işi garantiye almak istedi asist yaptı. 3-0 sonrası seyircinin 15. dakikadan beri istediği Arda Güler son hamle olarak oyuna girdi. Tren kaçmıştı. Sadece güzel paslar atabildi.

Gürcü maçında ne kadar iyiysek bu maçta o kadar kötüydük. Montella 11 tercihi, değişiklikleri ve santrforsuz sistemi ile sınıfta kaldı.

Gecenin hareketi ise minik bir taraftarın sahaya girip Ronaldo ile selfi çektirmesiydi. Ufaklık bizimkilerden iyi koştu, Portekiz kaptanı da kural dışı da olsa bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.


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