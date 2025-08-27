Öncelikle belirtmekte yarar var ki Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal güvenliğimizle doğrudan ilintili. Güney komşumuz öksürmeye başlarsa Türkiye’nin ateşi yükselir!

Bu bağlamda ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, merkezi yönetim modeli yerine adını vermeden federe yapıyı işaret etmesi sıcak günlerin göstergesi. Barrack’ın, “Bu bir federasyon değil, herkesin radikallerin tehdidi olmadan onurunu, kültürünü ve dilini korumasına olanak tanıyan, ona yakın bir sistem” cümlesi sözcük oyunu gibi; ABD’li yetkili bölünmüş Suriye’yi tanımlıyor. Çünkü etnik yapılar siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında yetkili kılınırlarsa olay Ahmet Şara’nın da etkisizleşmesi anlamına gelir. Gruplar (Arap, Arap-Alevi, Kürt ve Dürzi) kendi ordusunu kurduğunda da Suriye patlamaya hazır el bombasına döner. Ne yazık ki bu gidişat Netanyahu’nun ilk günden uygulamaya koyduğu bölünmüş, dağınık, güçsüz Suriye politikası!

Konuya bizim taraftan bakarsak dağılmış Suriye ve sınırımızdaki olası Kürt federe devleti Türkiye’nin istemeyeceği bir gelişme. Esat’ı devirmek için onca çaba harcayan Ankara, eğer bu federe yapı kabul görürse masadaki gücünü yitirir. Acaba Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YPG’ye yönelik son çıkışlarının bu federe rüyasıyla bağlantısı var mı? Ya da Türkiye, Suriye sahasındaki satrançta feda mı diyecek yoksa çatal oyununa mı geçecek?

Bu arada ne yaptığı pek bilinmeyen TBMM’deki terörsüz Türkiye komisyonu, Suriye’deki gelişmeleri izliyor mu? Dışişleri Bakanı Fidan’dan brifing istendi mi? Yoksa, hâlâ Tanzimat romantizmi ile terörist başı Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü mü önceleniyor merak ettik! Bir dipnot; ABD, Şam’ın inşası için Türk şirketlere 4 milyar dolarlık bir kapı açtı. Büyük para, yukarıdaki dengeleri etkiler mi, yorum sizin!

TURİZMİN SONU!

Ekonomik verileri törpülemekle ünlü TÜİK, temmuz ayında Türkiye gelen yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 5 azalışla 7.3 milyondan 6.9 milyona düştüğünü duyurdu. Önemsiz bir ayrıntı gibi dursa da sıcak dönemdeki dolulukla kâra geçen işletmeler için “büyük bir zarar” anlamı taşıyor bu veriler. Üstelik düşüşün nedeni önceki yıllardaki gibi bölgesel güvensizlik değil, pahalılık. Türkiye’de sudan ucuza tatil yapmaya alışan yabancılar artık Mısır’dan Fas’a Kuzey Afrika coğrafyasını, Yunan adalarını, KKTC, Güney Kıbrıs ve Karadağ’ı tercih ediyor. Çünkü geçen yıllarda günlük 95-100 dolar harcayan turistin karşısına son 2 yıldır 110-120 dolarlık bir maliyet çıkmış durumda.

Aslında sadece turist için değil, ülkede soluk alan herkes için pahalı bir coğrafya Türkiye. Örneğin Ayvalık-Edremit hattındaki en kötü otelin gecelik fiyatı 3 bin 500-5 bin TL arasında. Aynı oda, Ege’nin karşı kıyısında yarı fiyat. En ucuz akşam yemeği kişi başı 3 bin TL. Yunan sahillerinde 25 Avro. Bu turizmdeki düşüşün bir yüzü; öteki tarafta lüks tatil paketlerinin zararı var. Vergi politikası, içki zammı ve dövizdeki Mehmet Şimşek prangası nedeniyle her şey dahil konaklama ücretlerine Avro bazında yüzde 20 zam yapıldı 2024’e göre. Doğal olarak turist kaçtı. Bazı gruplar, zararı azaltmak için şişeli içecekleri bıraktı, kaliteyi düşürdü, bazıları zararı göze alıp ismini koruyor.

Ünlü bir serinin yöneticisi -adının verilmemesi ricasıyla- isyan etti bu çarka. “Ülkenin en garanti gelir kalemi turizm ölüyor. Geçen yıl aldığımız içkinin, peynirin, etin maliyeti yüzde 70’ten fazla arttı, enerji zamlandı, döviz yerinde sayıyor, o yüzden fiyatlar yükseldi. Kaliteyi düşürsek yabancı turist iyice ayağını keser. Acil olarak döviz fiyatı gerçek değerine kavuşmalı ya da Türkiye gelir kaleminde turizmin payını yüzde 20 azaltmalı.”

BİR DOLANDIRICILIK

Olay, CHP’li milletvekili Cevdet Akay’ın “İkinci Seçil Erzan vakası” açıklaması ile kamuoyuna yansıdı. İddiaya göre Ziraat Bankası’nda özel kalem müdürü olarak görev yapan G.B. üst düzey banka yöneticilerinin adını kullanarak yüksek getirili fon vaadiyle para toplamıştı. Banka henüz resmi açıklama yapmadı ancak G.B’nin yönetim katlarının ön bürosundaki santral görevlisi olduğu, görev tanımının para erişimine açık olmadığı öğrenildi. Dolandırılanların bir bölümü personel, diğerleri ise G.B’nin yakın çevresi. Seçil Erzan olayından çok Sülün Osman olayını andırıyor.

Dipnot: Basılı gazetemizi okuduğunuz şu saatlerden tam 103 yıl önce Kuvayı Milliye ordusu, Yunanın emperyalist güdümlü kirli postallarını Anadolu’nun bağrından söküp atmış, Afyonkarahisar’ı geri almış ve Batı Cephesi Karargâhı Afyon’a taşınmıştı. Vatanı canı pahasına savunan ve Cumhuriyetimizi kuran Kemalist duruşun mimarı ulu önder Atatürk’ü özlem, şükran ve bitmeyecek saygı ile anıyoruz.