Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı. 2026 Dünya Kupası elemelerine sorunsuz girmek için ilk adımdı. Maçın kilidini açan gol ilk solukta Mert’ten geldi. İyi ki de geldi çünkü rakip Gürcistan, bizim 1990’lardaki halimiz; hırslı, sert, cesurdular. Davitashvili’yle tehlikeli oldular. Ama kalite farkı karşılaşmanın şifresiydi. Transferin yıldızı Kerem Aktürkoğlu golleriyle maçı bitirdi derken Barış’ın kırmızısıyla baya zorlandık. Gürcüler önce 3-1’i sonra 3-2’yi buldu. Gördük ki Montella’nın oyun planı biraz zayıf kaldı. Hem sevinci hem kâbusu aynı anda yaşadık. Yine de kazandık.