Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı. 2026 Dünya Kupası elemelerine sorunsuz girmek için ilk adımdı. Maçın kilidini açan gol ilk solukta Mert’ten geldi. İyi ki de geldi çünkü rakip Gürcistan, bizim 1990’lardaki halimiz; hırslı, sert, cesurdular. Davitashvili’yle tehlikeli oldular. Ama kalite farkı karşılaşmanın şifresiydi. Transferin yıldızı Kerem Aktürkoğlu golleriyle maçı bitirdi derken Barış’ın kırmızısıyla baya zorlandık. Gürcüler önce 3-1’i sonra 3-2’yi buldu. Gördük ki Montella’nın oyun planı biraz zayıf kaldı. Hem sevinci hem kâbusu aynı anda yaşadık. Yine de kazandık.
Sevinç ve kâbus!
CHP, temelleri cephede atılan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratıcısı Atatürk’ün kurduğu bir baba ocağıdır Türk siyasi tarihinde.
Öncelikle belirtmekte yarar var ki Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal güvenliğimizle doğrudan ilintili.
Galatasaray’ın başı Barış Alper Yılmaz kriziyle ağrıyor. Oysa genç oyuncu, geçen ay kulübüyle sözleşmesini 2029’a kadar uzatmıştı. Fatih Terim döneminde Keçiörengücü’nden transfer edildikten sonra son 3 yılda inanılmaz bir çıkış yapan BAY, kulübün önerdiği artışı kabul etmiş, imzalar atılmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son üç cuma hutbesi, -kamuoyunun dikkatinden kaçsa da- laik Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş kimliği, anayasası ve medeni kanunlarıyla bir tür hesaplaşma niteliğinde.
Diploma rezaleti, ehliyet sınavlarında da sahte sağlık raporu ve sahte notlarla sürücü belgesi verildiğini ortaya koydu.