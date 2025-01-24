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Zor coğrafyada maç

24 Ocak 2025 Cuma

Öncelikle 36’sı çocuk 78 canın otelde yanarak öldüğü coğrafyada oynamak zor iş. Ama profesyonellik işte! Maça gelince; Fenerbahçe ilk 8 biletini kaçırmıştı ama Play-Off büyük olasılıkla garantiydi. Lyon direkt 2. turu kovalıyordu. İlk bölümde tempolu sonrasında kontrollü bir maç izledik. Szymanski solda harikaydı, Nesyri golde elini kullanınca skor değişmedi. Sonrasında Dzeko ve Maximin doğru şut tercihleri yapamadılar. Lyon’da Benrahma kaleci İrfan’a takıldı. Son düdüğün ilan ettiği 0-0 iki takımı da üzmedi de sevindirmedi de. Fenerbahçe eksik kadrosu ile çıktığı maçta yenilmedi, en azından Midtjylland deplasmanına rahat gidecekler.


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