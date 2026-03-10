Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyette kalori hesabı yeterli mi?
Güneş Aksüs
10.03.2026
Güncellenme:
Uzun yıllar boyunca diyet denildiğinde akla ilk gelen şey kalori hesabıydı. Gün içinde kaç kalori alındı, kaç kalori harcandı… Tartıdaki sonucu belirleyen şeyin yalnızca bu denge olduğu düşünülürdü. Aslında bu yaklaşım tamamen yanlış değildi; enerji dengesi hâlâ kilo yönetiminin önemli bir parçası. Ancak bugün beslenme bilimi bize daha geniş bir çerçeveden bakmayı öğretiyor.

Artık sadece ne kadar yediğimize değil, ne yediğimize de bakıyoruz. Çünkü vücudumuz için her kalori aynı şekilde çalışmıyor. Aynı enerji değerine sahip iki farklı besin, vücutta bambaşka etkiler oluşturabiliyor. Örneğin aynı kaloriyi içeren iki öğünden biri lif, protein ve sağlıklı yağlar açısından zenginse daha uzun süre tok tutabiliyor, kan şekerini daha dengeli etkileyebiliyor ve metabolizma üzerinde daha olumlu bir yanıt oluşturabiliyor. Diğeri ise hızlı sindirilen, işlenmiş gıdalardan oluşuyorsa kısa sürede tekrar acıkmaya neden olabiliyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalar bağırsak mikrobiyotası, hormonlar, kan şekeri dengesi ve besin kalitesi gibi pek çok faktörün beslenme üzerindeki etkisini daha net ortaya koydu. Bu da beslenmeye bakış açımızın yavaş yavaş değişmesine neden oldu.

Bugün geldiğimiz noktada beslenmeye daha bütüncül bir yerden bakmaya çalışıyoruz. Elbette herkes için aynı düzeyde farkındalık oluşmuş değil, ama bu konular artık daha sık konuşuluyor, daha çok merak ediliyor ve insanlar “sadece kalori mi önemli” sorusunu daha fazla sormaya başlıyor.

Belki de beslenme alanındaki en önemli değişimlerden biri bu. Artık mesele yalnızca rakamlar değil; tabağımızın içeriği, besinlerin kalitesi ve vücudumuzun onlara verdiği yanıt da en az kalori kadar önemli. Çünkü sağlıklı beslenme sadece sayılarla değil, bütüncül bir anlayışla şekilleniyor.

Beslenmeye bu şekilde daha geniş bir yerden bakmaya başladığımızda yalnızca kalori ve besin türleri değil, başka birçok faktörün de önemli olduğunu görüyoruz. Günümüzde araştırmalar, kilo yönetimi ve metabolizma üzerinde birden fazla unsurun birlikte etkili olduğunu gösteriyor.

Bunlardan ilki elbette hâlâ kalori dengesi. Vücudumuzun günlük enerji ihtiyacı var ve bu ihtiyacın çok üzerinde enerji almak uzun vadede kilo artışına yol açabiliyor. Bu nedenle kalori tamamen önemsiz bir kavram değil. Ancak tek başına yeterli bir açıklama da değil. Aynı kalori miktarı, farklı besinlerle alındığında vücutta farklı metabolik yanıtlar oluşturabiliyor.

Burada öğün içeriği devreye giriyor. Protein, lif ve sağlıklı yağlardan zengin öğünler genellikle daha uzun süre tok tutuyor ve kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı oluyor. Buna karşılık rafine karbonhidratlardan ve yüksek derecede işlenmiş gıdalardan oluşan öğünler daha hızlı sindiriliyor ve kısa sürede yeniden açlık hissi oluşturabiliyor. Bu nedenle yalnızca kalori miktarını değil, öğünün besin kalitesini de değerlendirmek gerekiyor.

Bir diğer önemli konu ise öğünlerin dağılımı ve yeme saatleri. Son yıllarda kronobeslenme adı verilen alan, vücudun biyolojik ritminin beslenme ile ilişkisini inceliyor. Araştırmalar, günün erken saatlerinde tüketilen öğünlerin metabolizma tarafından farklı şekilde işlendiğini, çok geç saatlerde yemenin ise bazı kişilerde kan şekeri ve metabolizma üzerinde daha olumsuz etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Bu nedenle sadece ne yediğimiz değil, ne zaman yediğimiz de önem kazanıyor.

Öğün düzeni de bu bütünün bir parçası. Bazı insanlar daha sık ve küçük öğünlerle daha iyi hissederken, bazıları için daha az sayıda ama dengeli öğünler daha sürdürülebilir olabiliyor. Bu noktada tek bir doğru yaklaşım yok. Kişinin yaşam tarzı, günlük rutini ve metabolik durumu da bu düzeni belirlemede rol oynuyor.

Besin çeşitliliği de göz ardı edilmemesi gereken bir başka konu. Farklı sebze ve meyveler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarının birlikte yer aldığı bir beslenme düzeni hem daha dengeli bir besin öğesi alımı sağlar hem de bağırsak sağlığını destekler. Özellikle lif açısından zengin gıdaların tüketimi bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini artırarak metabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.

Tüm bu bilgiler bize şunu hatırlatıyor: Beslenme tek bir faktöre indirgenebilecek kadar basit bir konu değil. Kalori önemli, ama tek başına her şeyi açıklamıyor. Öğünün içeriği, besinlerin kalitesi, yeme saatleri, bireysel ihtiyaçlar ve yaşam tarzı da bu tablonun önemli parçaları. Bu yüzden günümüzde beslenme yaklaşımı giderek daha bütüncül bir anlayışa doğru ilerliyor.

 

