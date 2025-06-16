Suçla, suçlu arayarak değil, suçun peşinden giderek hesaplaşılır. Konu siyasi olunca, ihale olunca, parti olunca günlerce televizyonlarda konuşuluyor. Tutuklama üstüne tutuklama yapılıyor. Gelgelelim, konu siyasallaştırılamayacaksa ancak üçüncü sayfada yer buluyor.

Önümde kıyıda kalmış, çok ilginç bir dosya duruyor. Üstelik sayabildiğim kadarıyla, mağdur kadın sayısı şu ana kadar 47’ye ulaşmış durumda.

Şöyle anlatayım...

1995 doğumlu N.C., İstanbul’un Adalar Belediyesi’nde, veteriner hekim olarak 15 Mart 2024’ten beri görev yapıyordu. İşe girişinin birinci haftasında, 22 Mart günü, veterinerlik çalışanı Özkan Sönmez, işe başlaması nedeniyle kutlama yapacaklarını söyledi. Bulundukları rehabilitasyon merkezinde o sırada 6 kişilerdi. Sönmez, kutlama için şarap ikram etti. Alkol alışkanlığı olmayan N.C., ısrar üzerine kabul etti. Bir süre sonra kendisinden geçti. Uyandığında iç çamaşırında kan ve genital bölgesinde ağrı olduğunu fark etti. Anlattığına göre, babasından ve erkek arkadaşı ile arasının bozulacağından korktuğu için önce sustu. Ancak 14 Haziran 2024’te cesaretini toplayıp belediyenin avukatı ve belediye başkanı ile görüştü. Onların olayı polise aktarması önerisiyle yaşadığı cinsel saldırıdan şikâyetçi oldu.

SAVCILIK GÖRÜNTÜ PEŞİNDE

Ancak sadece cinsel saldırı şüphesi değil. N.C. kendisinin şantaja uğradığını da söylüyordu. Anlattığına göre Özkan Sönmez, “Eğer şikâyetçi olursan elimde görüntülerin var” demişti. Savcılık, bunun üzerine Özkan Sönmez ile birlikte o gün işyerinde bulunan diğer iki erkeğin evi hakkında da arama kararı aldırdı.

25 Haziran’da tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Özkan Sönmez kendini şöyle savundu: “Memuriyetini kutlamak için veteriner kliniğinde birlikte alkol aldık. Bu benim fikrimdi. (...) Ben N’yi elektrikli scooterla evine bıraktım. O gün hiçbir şey olmadı.”

Adalar Belediyesi Veteriner Kliniği’nde çalışan Ö.A., o günkü tanıklığını şöyle anlattı: “Bahsedilen gün kliniğe malzeme almaya girdiğim zaman Özkan Sönmez’in bardaklara şarap koyduğunu gördüm. İçeceği kabul etmedim. Arkasından N.C. Hanım’a uzattı ve ısrarla ‘Burada senin gelişini kutluyoruz, kimse hiçbir şey diyemez, diyen olursa ben varım’ diyerek bardağı almasını sağladı.”

Mahkeme yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol kararı ile Sönmez’i serbest bıraktı.

46 KADININ ARŞİVİ ÇIKTI

Gelen bilirkişi inceleme raporu olayın seyrini değiştirdi. Özkan Sönmez’in bilgisayarında ve temizleyerek teslim ettiği telefonunda bir şey bulunamamıştı. Ancak Adalar Belediyesi Bilgi İşlem Personeli Cem Boztepe’nin bilgisayarından çıkanlar şoke etti.

Tam 46 kadının fotoğrafları, adlarına açılmış klasörler ile arşivlenmişti. Kimi sosyal medyalarından kopyalanmış, kimi bilgisayarlarından çalınmış, kimi işyerinde gizlice çekilmişti.

Savcılık, 46 kadına ayrı ayrı ulaşıp fotoğraflarını gösterip ifadelerini aldı.

Ö.A.: “Söz konusu fotoğraflar geçmişte Cem ile birlikte çalıştığımız dönemde bilgisayarımdan rızam dışında alınmış olabilir.”

D.A.: “Cem Boztepe isimli şahsı tanımıyorum. Benim fotoğraflarım bu şahsın eline nasıl geçti bilmiyorum.”

S.M.: “Bu fotoğrafın çekildiğinden haberim yoktu. Söz konusu fotoğrafım bilgim ve rızam olmaksızın çekilmiştir.”

E.U.: “İşyerimdeki bilgisayarımı ve kişisel bilgisayarımı tamir etmişliği vardır. Tamir sırasında Cem’i yalnız bıraktığım için fotoğrafları o zaman kendi bilgisayarına almış olabilir.”

M.K.: “İşyerimdeki bilgisayarımı kendisi kurcalamış olabilir. Benden gizli rızam olmaksızın alındığını düşünüyorum.”

Dosya, biri cinsel saldırı mağduru 47 kadının öyküsüne dönüştü. Özkan Sönmez’in adli kontrolle serbest kaldığı dosyada Cem Boztepe tutuklandı.

Bu fotoğrafları neden arşivliyordu? Bilirkişi raporundaki bazı fotoğraflar sorunun cevabı gibi. Fotoğraflarda, arşivlediği kadınların fotoğraflarına bakarak cinsel tatmin sağlayan bir erkeğin görüntüsü niyeti açıklıyor.

Adalar Belediye başkanından Aile Bakanlığı’na kurumların savcılıkla işbirliği yapması Adalar sapığını ortaya çıkardı. Zaten olması gereken de buydu. (Dosyada, bazı belediye yöneticilerinin olayı örtbas etme girişimi şüphesi görülüyor. Umarım bunlar hakkında da idari soruşturma açılır.)

Suçun peşinden gidilmeyen düzenlerin gölgesinde ancak suçlular saklanır.