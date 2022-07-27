Kasaplar ve hayvanlar

27 Temmuz 2022 Çarşamba

Geçen hafta ülke genelinde evcil hayvan dükkanları Türkiye Kasaplar Odası’na bağlandı.

Et ürünleri esnaflarının canlı evcil hayvanları görev alanına alması isabet olmuş.

Ülkede diğer eksik ve hatalı işleyişler de bir an önce uygun mercilere verilerek düzeltilmeli.

Mesela sırtını saraya dayayarak sağa sola tehditler savuran kalemşör gazeteciler görevlerini mutlak bir özgürlük içinde yapamıyor.

Ülkedeki ekonomik durumu eleştiren bir kadın oyuncuyu geçen hafta tutuklanmakla tehdit etme görevini başarıyla yerine getiren Cem Küçük bunlardan biri.

En iyisi bütün oyuncular ve sanatçılar bir yönetmelikle Cem Küçük’e bağlanmalı.

Hilafet isteyen bir imam kadınların yatak odası giysileriyle sokakta gezdiklerinden dem vurarak, ‘et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor’ demiş.

Dertlendik gerçekten.

Ülkedeki kadın modası, kadın giyim sektörü, mağazaların kadın reyonları derhal bu imama bağlanmalı.

Kadın konusuna gelmişken, sistematik cinayetler ve bununla mücadele eden kadın hareketi fazla ses çıkararak toplumsal huzuru bozuyor.

Ülkedeki tüm kadınlar, serbest ya da hapishanede fark etmez, doğrudan katillere bağlanmalı.

Tarikatların, Kuran kurslarının işleyişlerinin şeffaf olması, yasalara uygun davranmaları bekleniyor.

Fazla abartılı bir tutum.

Çocuk istismarının zirve yaptığı söylentileri de çok can sıkıcı.

Bununla baş etmek için ülkenin tüm çocukları tarikatlara bağlanmalı.

Çevreciler de ‘doğa katliamı var, ormanlar yok oluyor, denizler ölüyor’ diyerek kafamızı ütülüyor.

Bu konuda en yetkin merci inşaat sektörü olur.

Tüm çevreci aktivistler, dernekler ve örgütler beşli çeteye bağlanmalı.

İnsan hakları örgütlerinin dış bağlantıları ne zamandır bir milli sorun.

Tüm insan hakları aktivistleri, avukatları ve sivil toplum kuruluşları yerli ve milli mafya çetelerine bağlanmalı.

Öğrenciler eğitim, burs ve yurtlar konusunda bir türlü susmuyor.

Öğrenci yurtları otelciler birliğine bağlanmalı.

Doktorlara yönelik saldırılar ve buna kamuoyu tepkisine de müdahale lazım.

Doktorları ve tabipler odasını uyuşturucu baronlarına bağlamalı.

Zamlar, döviz krizi, enflasyon, yoksulluk gibi konular devleti yoruyor.

Bu alanları manavlar odasına bağlamalı.

Şarkıcı Gülşen’in giydiği her elbise kutsal aile yapısını ve toplumsal dengeleri bir anda yerinden oynatıyor.

Gülşen’i derhal Diyanet’e bağlamalı…

Ülkenin çivisi çıkmadı sevgili okurlar.

Biz çoktan enkazın altında kaldık, gevşek çivileri mumla arıyoruz.