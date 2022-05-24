Benim cumhurbaşkanı adayım-1

24 Mayıs 2022 Salı

Benim cumhurbaşkanı adayım nazik ve terbiyeli olacak...

Kaba ve küfürlü konuşmayacak, her eylem ve söyleminde aile terbiyesine örnek olacak tutum ve davranışlar sergileyecek.

Benim cumhurbaşkanı adayım muhaliflerini ya da seçmenlerini azarlamayacak, kimseye parmak sallamayacak...

Herkese, kendisine istediği saygıyı gösterecek, kimseye ahlaksız, cibilliyetsiz, sürüngen, insan müsveddesi, alçak, rezil, hain, gibi sözlerle hakaret etmeyecek.

Benim cumhurbaşkanı adayım kendisini eleştiren veya kendisinden bir şey isteyen seçmenine “ananı da al git” demeyecek...

Kendisini eleştirenleri terslemeyecek, sabırla, nezaketle ve terbiyelice dinleyecek; eleştirenleri hapse attırmayacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı olacak...

Başta ifade ve muhalefet özgürlüğü olmak üzere bütün temel insan haklarını ve özgürlüklerini koruyacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım kadınlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacak...

Kadınların ve çocukların haklarına karşı çok hassas olacak, taciz ve tecavüzlere ve cezaevlerindeki haksızlıklara karşı duyarsız kalmayacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım üniversite diplomalı olacak...

Üniversitede ya siyaset, ya hukuk, ya iktisat, ya da tarih gibi, insan bilimleri veya toplum bilimleri alanlarından birini okumuş olacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım, üniversitedeki hocaları, sınıf ve/veya okul arkadaşları tarafından tanınıyor, anlatılıyor olacak...

Geçmişinde, boşluklar ve Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesini engelleyici suçlardan dolayı mahkûmiyet filan bulunmayacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım sadece vatandaşlarını değil, genel olarak bütün insanları ırk, din, dil ayrımı yapmadan sırf insan oldukları için eşit sayıyor olacak...

Hiçbir dini, mezhebi, inancı, milliyeti, ırkı, etnik kökeni küçümsemiyor, kimsenin inancını, ırkını anarken hakaret edici sıfatlar veya söylemler kullanmıyor olacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım Cumhuriyet değerlerine, İstiklal Savaşı’nı kazananlara, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlara saygı duyacak...

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine uyacak, başta Atatürk ve İnönü olmak kaydıyla, Cumhuriyetin kurucu babalarına saygı gösterecek.

Benim cumhurbaşkanı adayım yargının bağımsız olması gerektiğine inanacak...

Yargıyı siyasetin emrine vermeyecek, siyasetin emrine verilmiş olan yargıyı bu boyunduruktan kurtaracak.

Benim cumhurbaşkanı adayım din gibi milliyet gibi mukaddes kimlikleri siyasette istismar etmeyecek...

Laikliğin, demokratik rejimin ve hukuk devletinin temel özelliklerinden biri olduğunu hiç unutmayacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım rüşvetçilik, yolsuzluk, hortumculuk yapmayacak...

Rüşvetçilik, yolsuzluk, hortumculuk yapanlardan hesap soracak.

Benim cumhurbaşkanı adayım halkını enflasyona ezdirmeyecek, geniş kitleleri yoksullaştırıp açlığa mahkûm ederek kendi oligarşisini zenginleştirmeyecek...

Ülkenin kaynaklarını, ülkenin kalkınmasına, verimli yatırımlara harcayacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım Neoliberalizme karşı olacak...

Kamu çıkarlarını korumaya, sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğine, herkesin sosyal güvenlik hakkına, özetle Sosyal Demokrasiye inanacak.

Benim cumhurbaşkanı adayım haksızlık, hukuksuzluk yapmayacak...

Haksızlık, hukuksuzluk yapanlardan hesap soracak.

Benim cumhurbaşkanı adayım kamu malını, yeşili, doğayı yağmalamayacak, yağmalatmayacak...

Kamu malını, yeşili, doğayı yağmalayanlardan hesap soracak.

Benim cumhurbaşkanı adayım Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saygı gösterecek, ülkeyi kendi fermanlarıyla yönetmeyecek.

“Şahsım Rejimindeki” ceberut Cumhurbaşkanlığı makamını kaldıracak, Parlamenter Demokratik Rejime geçecek.