Can Atalay kimdir, ne dedi?

03 Mayıs 2022 Salı

Üç adanmışlığı var Can Atalay’ın:

1) Temel hak ve özgürlükler...

2) Kamu yararı...

3) Hukuk Devleti.

Onu tanımlamak için, “Kendisini, temel hak ve özgürlüklerle kamu yararlarını savunmaya adamış bir hukuk insanı” diyebiliriz.

Bugün onun GEZİ DİRENİŞİ davasında SANIK ve AVUKAT olarak yaptığı savunmanın birinci bölümünden bazı noktaları alıntılıyorum.

Böylece “Can Atalay’dan Bir Demokrasi Dersi” ile, hem haksız ve hukuksuz olarak hapis yatanlara unutulmadıklarını anımsatmaya hem de içerdeki ve dışardaki okurlarımın bayramlarını kutlamaya çalışıyorum.

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“Bu iddianame esas olarak Türkiye tarihinin, topraklarının en onurlu toplumsal olaylarından birini karalama çabasının en güncel örneği...

Anayasal düzenden bahsederken herkesin izin almaksızın gösteri düzenlemekten, konut hakkından, sağlıklı çevre hakkından, sosyal güvenlik hakkından bahsetmeyecek miyiz?

Mücella Yapıcı’nın neredeyse tüm ömrü kültür ve tabiat varlıklarını korumakla geçti.

İddianame eksiktir, yamalı bohçadır, esaslı bir yöntem sorununa sahiptir...

Burada toplumsal hayata müdahale için yargının araçlaştırılmasını izliyoruz...

O günden beri 2911 ihlal edildi mi?

Suçun nitelikli halleri oluştu mu?

Oluşmadı!

Çünkü yapılan inşaat yasak!

İmar planına aykırı!

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Biz konuşabiliriz ama devlet güçleri, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan insanlara yanlış bilgi vererek ‘Biz Fethullahçı çeteye mensup hâkimlerin, savcıların dinleme kararlarıyla ilgili yeniden kıymetlendirme yaptık’ diyerek açıklama yapamaz...

Bu dosyadaki ilk işlem İstanbul’da başlamıyor:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Yeşilkaya’nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 5 Haziran 2013’te ‘Gezi Parkı Olayları’ konulu bir yazı yazıyor.

Yazı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Nazmi Ardıç tarafından karşılanıyor. Bu Fethullahçı çetenin en örgütlü olduğu iki yerden biri.

İddianamenin özeti, imzasız Fethullahçı çete ve AKP işbirliği ile hazırlanmış bir rapordur!

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2010’da, ceza yargılamasında Fethullahçı çetenin önündeki son engel kaldırıldıktan sonra gözümüzün önünde idari yargı çöküyor.

Nükleere karşı çıkmak bir suç olarak nitelendirilebilir mi Hâkim Bey?..

Bakanlıkların çeşitli fonlar kullanmalarına rağmen (Savcı) fon kullanımını suçlaştırıyor. Fon kullanımı suç değil. Ama diyor ki: Gezi fonlarla finanse edilmiştir.

Yalan!

Tek bir kör kuruşun benim ya da Tayfun Kahraman’ın ya da Mücella Yapıcı’nın cebine girdiğinin delili yok...

Kuzey Ormanları’na, AKM’ye sahip çıkışımız suç olabilir mi? Türkiye’nin kamu kaynaklarının, bir insanın hırsları nedeniyle kaderine terk edilip yıkılmasına karşı çıkmak suç mu?..

Vapurlara sahip çıkmak suç olabilir mi?

Demokrasi dediğimiz şey sadece sandık olabilir mi?..

Dava açarak, imza toplayarak, dilekçe yazıp, telefonla, görüşmeyle, sokakta itiraz ederek devlet yönetimine katılmaya çalışıyoruz.

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Sayın heyet, Gezi Direnişi esas olarak iki ana kavramla özetlenebilir.

Gezi Direnişi kurucu bir iradedir. Demokrasinin yeniden kurulmasının, nasıl olması gerektiğinin bir iradesidir.

Gezi Direnişi bir itiraz hareketidir. Anayasal hakkı kullanarak itiraz hareketidir.

Taksim neden önemlidir?

Taksim, İstanbul’un daha doğrusu Türkiye’nin meydanıdır. Emek ve Cumhuriyet Meydanı’dır.

Resmi adı önemlidir.

İnsanlar sevinçlerini, üzüntülerini Türkiye’nin meydanında yapmak isterler.

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Tarihte, bir aile adına tüm milletin iradesine el koymuş olan bir kişinin iktidarına karşı, Cumhuriyet kurulmuştu.

Bugün de tek bir şahsın iktidarına karşı, yeniden Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’nin kurulması mücadelesi yapılıyor.