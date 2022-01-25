Çıkmaz yol: Korkuyla yönetmek

25 Ocak 2022 Salı

Seçmen güvenini ve desteğini yitiren, söyleyecek yeni sözü, yapacak vaadi kalmayan, halkı açlığa mahkûm eden iktidar, yanlışlarından dönmek yerine, toplumu korkutarak yönetimini sürdürmeye çalışıyor.

21. Yüzyıl Dünyası’nda böyle bir yönetimin iktidarını sürdürebilme olanağı hiç yoktur.

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Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik olarak söylediği şu sözler de toplumdaki korku iklimini besleyici, hatta “sizlersiniz” sözüyle de toplum içinde yaygınlaştırıcı niteliktedir:

“Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz.

Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.”

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Cuma gününden beri olup bitenleri özetlersek:

1) Önce Erdoğan Camide Cuma Namazında dini hassasiyetleri kullanarak bir şarkıdaki Âdem ile Havva hakkındaki sözler üzerinden Sezen Aksu için “dil kopartmaktan” söz ediyor.

2) Sezen Aksu için bir dernek suç duyurusunda bulunuyor.

3) Toplumda Sezen Aksu için müthiş bir dayanışma olayı yaşanıyor, Erdoğan’ın suçlaması ve tehdidi ters tepiyor.

4) RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir hafta önceki cumartesi gecesi Sedef Kabaş’ın Uğur Dündar’ın TELE 1’deki “Demokrasi Arenası” programında genel bir mecaza dayalı bir Çerkes atasözünü, üstelik yumuşatarak söylemesinden dolayı, Kurulu Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağıracağını, “ihsası rey” ifadesi ile belirtiyor.

5) Sedef Kabaş, sabaha karşı yapılan bir polis baskınıyla gözaltına alınıyor.

6) Başta Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olmak kaydıyla, bütün iktidar politikacıları Kabaş’ı suçluyorlar.

7) Kabaş, her türlü Hukuk ve Adalet anlayışına aykırı olarak tutuklanıyor.

8) Olağanüstü toplanan RTÜK, Kabaş’ın sözleri nedeniyle Tele1’e yüzde 5 idari para, beş kez de program durdurma cezasına, Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 3 idari para cezasına hükmediyor.

9) Bu arada CHP’li Özgür Özel, partisiz Cumhurbaşkanı’nı özel olarak koruyan ve zaten AİHM kararlarına aykırı olan, Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin kaldırılması için TBMM’ye bir yasa önergesi veriyor.

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