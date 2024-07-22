Basketbolda kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılmazsa geriye düşeceğiz: Nereden nereye?

22 Temmuz 2024 Pazartesi

Basketbolda şu anda dünya sıralamasında erkeklerde 24., kadınlarda 14. basamağa gerilemiş durumdayız. Olimpiyatlarda basketbol kategorisinde hiç hakemimiz yok. Madagaskar’ın bile var. 20 Yaşaltı Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda küme düştü. Bu takım orta vadede basketbolumuzun geleceği olacak (mı?). Bugüne gelirsek, A Milli Takımımız, Fransa’ya özel maçta 50 sayı farkla kaybetti. Bu kadar zayıf takımla hazırlık maçı yapılmamalıydı diyerek Fransız basını kendi federasyonlarını çok eleştirdi. O ülkede uzun yıllar antrenör olarak çalışmış, şampiyonluk yaşamış bir basketbol insanı olarak bu yorumlar beni çok yaraladı. Bu yetmezmiş gibi Olimpiyata hazırlanan takımların katıldığı turnuvadan çekilerek onların bütün programlarını bozduk. Neymiş efendim sakat oyuncularımız varmış. Özrü kabahatinden büyük lafına ne kadar da uyuyor.

GENÇLER KAYBOLUYOR

İşin ilginç yönü kulüp takımları ve federasyon bazında basketbola harcadığımız para Avrupa’da ilk üçe girer. Burada bir yanlışlık yok mu? 20 yaşaltı takımımızda ABD’de okuyan ve kolejlerde oynayan 2-3 oyuncumuz var. Onlardan aldığımız katkı felaket. Siz bu gençleri yerinde takip eden bir organizasyon kuramazsanız olacağı buydu. Tek artımız U17 takımımızın ülkemizde yapılan Dünya Şampiyonası’nda 3. olmasıydı. Genelde bu kategoride başarılı oluyoruz. Ama sonradan bu gençlerimiz plan ve programsızlıktan dolayı kaybolup gidiyor. En son alınan kararla 1. Lig’de yabancı sayısı 7’ye çıktı. Çoğu ülkede yabancı oyuncu sayısı ya uzun süre değişmiyor ya da kademeli olarak düşürülüyor. Bizde ise kademeli olarak artırılıyor! Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. İsteseniz bu kadar kötüsü olmaz. Aklıma ya sizi birileri kandırmış ya da hiç inanmak istemiyorum ama basketbol umurunuzda değil geliyor bana. Kısa, orta ve uzun vadeli bir plan kurmalıyız. Gidişat basketbolumuzun çok kısa süre içinde hentbolun bile gerisine düşeceğini gösteriyor. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Gönül verdiğimiz basketbolun bu durumda olması bizi çok ama çok üzüyor.