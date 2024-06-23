Gülengül Altınsay
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Hemen unutalım

23 Haziran 2024 Pazar

Cepte 3 puan moralli çıkıyoruz Portekiz karşısına. Rakibin başta Ronaldo olmak üzere çok sayıda yıldız oyuncusu var. Beşiktaş forması giymiş Pepe de onlardan biri. Amacımız kendi alanımızda alan daraltıp Portekiz savunmasının arkasına atılacak toplarla sonuca gitmek. Yunus ve Kerem tercihi bunu gösteriyor. Fakat mesele oyunu kontrol edip edemeyeceğimizde. Bu da uyumlu takım olmakla mümkün. Aslında başa baş oynamaya çalışıyoruz maçın başlarında. Portekiz ise 4’lüye dönmüş bu maç ve kanatları güçlendirmiş. Zaten iyi başlamamıza rağmen bizi kanatlardan çok zorluyorlar. Ve savunmamızı geriye ittip, geriye kesilen topla da golü buluyorlar. Bu sezon sadece 1 FA Cup maçı oynamış Altay’ı kaleye koymak bayağı tartışılır. Yine Altay’la Samet’in anlaşmazlığı bize 2. gole mâl olunca maalesef 2-0 yenik duruma düşüyoruz. Zaten savunmada uyumsuzluk sürpriz değildi ama ilerde de çok telaşlıyız. Portekiz ise tam tersine istediği zaman oyunu yavaşlatıyor istediği zaman hızlandırıyor. Bu çok yüksek bir seviye. Savunmayı ilerde kurmak iyi ama uyum yoksa ofsayt çizgisi iyi kurulamaz ve topu da kesemezsen golü yersin. Nitekim 3. gol de böyle geliyor. Ve futbolcuların özgüveni de yok olup gidiyor. Artık bu maçtan puan almak hayal. Son kozlarımızı oynuyoruz; İsmail giriyor, Arda giriyor. Son 15 dakikada yeniden canlanıyor pozisyonlar buluyoruz. Ama skor değişmiyor. Şimdi acımasız eleştirileri bırakıp bu maçı unutacağız ve Çekya maçına bakacağız.


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