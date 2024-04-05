Gülengül Altınsay
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Savunmayla nereye kadar

05 Nisan 2024 Cuma

Santos üç mağlubiyetin ardından ilk 11’de kendi standardında radikal sayılabilecek bir değişiklik yapmış. Diziliş yine 4-1-4-1 ama bu kez sahada daha fazla forvet var. Bir başka fark da Beşiktaş’ta hatların birbirinden kopmaması. Fakat takım yine geride bekliyor. Bu da topa sahip olunduğunda rakip alana ulaşmayı zorlaştırıyor.

Çözüm olarak çoğu isabetsiz olan uzun toplar kullanıyor Siyah-Beyazlılar. Topu Beşiktaş’ın iki katı kullanan ise Başakşehir. Beşiktaş orta alanını kolay geçiyorlar, ne ki son paslar isabetsiz. Tüm bunlara karşın ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş oluyor. Gol bir duran top organizasyonundan Colley’in vuruşuyla geliyor.

Başakşehir çok iyi paslaşan bir takım ama bunu hızlı yapamıyor. Bu da rakip savunmanın önlem alabilmesi demek. 2. yarıda da futbol değişmiyor. Beşiktaş’ın gol planı yine sadece kontraataklar ve duran toplar. Nitekim Ghezzal’ın bir frikiği direkten dönüyor. Santos son yirmi dakika için Ghezzal’ı çıkarıp Musrati’yi alarak savunmacı sayısını artırıyor. Amaç skoru korumak.

Özellikle Bahtiyar sol bekte çok başarılı. Ama bu savunma da bir yere kadar. Uzatmalarda Başakşehir de duran toptan beraberliği sağlıyor, Kartal 4. hafta da kazanamıyor.


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