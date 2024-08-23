Gülengül Altınsay
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Tur İstanbul’a

23 Ağustos 2024 Cuma

Avrupa Lig’i yolunda çok önemli bir maç. Bu yüzden Gio Hoca, Lugano’nun dikine hızlı oyununu dikkate almış; orta alana 2 savunma ağırlıklı oyuncu koymuş. Ve Rafa sol kanada kaydırılmış. Bu durumda Semih de yedek kalmış. Masuaku sol kanat beki gibi. Musrati’nin yanındaki Ndour da aslında hücumda etkili bir oyuncu. Gedson ise top rakipteyken orta sahaya çekiliyor, top bizdeyken 2. santrfor oluyor. Nitekim 21’de Paulista’nın uzun topunu, tekniğini konuşturup gole çeviriyor. Beşiktaş alan daraltarak oyunu kontrol etmeyi sürdürüyor. Ama Lugano savunmasını ileri çıkarıp çok adamla gelmeye başlayınca orta alanımız zayıf kalıyor, savunmamız hızlı paslaşmalara engel olamıyor ve

34’te Bislimi’den beraberlik golü geliyor. 2. yarı durgun başlamışken Rafa’nın sihirli pası 52’de hem Immobile hem Gedson’u pozisyona sokuyor ama bitiren Gedson oluyor. Üç dakika sonra Masuaku’nun kornerinde Musrati ile 3. gol de geliyor. Fark açılıyor derken solda unuttuğumuz Steffen farkı bire indiriyor 56’da. Ve yine Rafa’nın yardıma gelmediği sol kanadımızda rahatça topla buluşan Lugano 63’te skoru eşitliyor Paulista’nın kendi kalesine attığı golle. Sonunda Gio Hoca, Rafa’yı sağa çekip Muçi’yi sola alıyor. Fakat Kartal yorulunca skor değişmiyor. Ve tur İstanbul’a kalıyor. Gio Hoca’nın özellikle takım savunmasına hız ve güç kazandırması gerek.


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