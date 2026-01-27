Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çocuklar vegan veya vejetaryen beslenebilir mi?
Güneş Aksüs
Son Köşe Yazıları

Çocuklar vegan veya vejetaryen beslenebilir mi?

27.01.2026 12:00
Güncellenme:
Takip Et:

Son yıllarda beslenme dünyasında bitki bazlı diyetlere olan ilgi giderek artıyor. Bu ilgi yalnızca yetişkinlerle sınırlı kalmıyor; çocukluk döneminde de vegan ve vejetaryen beslenme modelleri daha sık tartışılır hale geliyor. Ancak çocuk beslenmesi, yetişkin beslenmesinden çok daha hassas bir alan. Çünkü bu dönem yalnızca enerji ihtiyacının karşılanması değil, büyüme, gelişme, bağışıklık sistemi ve nörolojik olgunlaşma gibi birçok kritik süreci kapsıyor. Bu yüzden onlara eksiksiz bir beslenme planı sunmalıyız.

ScienceDaily’de yayımlanan ve geniş yankı uyandıran yeni bir çalışma, çocuklar ve ergenlerde vegan ve vejetaryen beslenme modellerini inceleyen bugüne kadarki en kapsamlı değerlendirmelerden biri. Bu çalışma, 48 binden fazla çocuğu ve genci kapsayan çok sayıda araştırmanın sonuçlarını bir araya getiriyor. İncelenen yaş aralığı oldukça geniş; bebeklik döneminden ergenliğe kadar uzanan veriler analiz ediliyor.

Araştırmanın bulgularına göre, bitki bazlı beslenme modelleri uygun şekilde planlandığında çocuklarda normal büyüme ile uyumlu olabilir. Bazı çalışmalarda, bu beslenme biçimlerinin daha düşük LDL kolesterol düzeyleri gibi kardiyometabolik açıdan olumlu bazı göstergelerle ilişkili olduğu bildiriliyor. Bu bulgular, doğal olarak “bitki bazlı beslenme çocuklar için güvenli mi” sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Ancak çalışmanın altını kalın çizgilerle çizdiği çok önemli bir nokta var: Vegan ve vejetaryen beslenme, çocuklar için kendiliğinden yeterli değildir. Araştırmacılar özellikle B12 vitamini, D vitamini, demir, kalsiyum, iyot ve çinko gibi kritik besin ögelerinin yetersiz alım riskine dikkat çekiyor. Bu besin ögeleri, çocukluk çağında kemik sağlığı, kas gelişimi, bilişsel gelişim ve bağışıklık sistemi için hayati öneme sahiptir. Zaten bu yüzden kısıtlama olan bu beslenme modellerini çocuklara öneremiyoruz.

Bu noktada kişisel duruşumu da net bir şekilde ifade etmek isterim. Çocuk beslenmesinde her besin grubunun önemli olduğunu düşünüyorum. Tek bir besin grubunu yücelten ya da tamamen dışlayan beslenme modellerine mesafeliyim. Özellikle çocukluk döneminde protein ihtiyacının karşılanması son derece kritiktir. Hem aşırı protein odaklı diyetlerden hem de proteinden yetersiz bitkisel diyetlerden kaçınmayı tercih ediyorum.

İdeal çocuk beslenmesi; dengeli, çeşitli ve tüm besin gruplarını içeren bir beslenme modelidir. Bu çerçevede hayvansal proteinlerin çocuklar için çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Hayvansal kaynaklı proteinler; biyoyararlanımı yüksek, esansiyel aminoasit profili güçlü ve çocukların büyüme gereksinimlerine son derece uygun besinlerdir. Et, yumurta, süt ve süt ürünleri yalnızca protein değil; aynı zamanda B12 vitamini, demir, çinko ve kalsiyum gibi kritik mikro besinleri de doğal olarak sağlar.

Bu araştırma, açıkçası benim için de bazı soruları yeniden düşünmeme neden oldu. Bitki bazlı beslenmenin potansiyel olumlu yönlerini görmezden gelmek mümkün değil. Ancak literatürde vegan ve vejetaryen beslenmenin çocuklarda besin eksiklikleriyle ilişkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma da mevcut. Özellikle B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği anemisi, düşük kalsiyum alımı ve iyot yetersizliği; bitki bazlı beslenen çocuklarda daha sık raporlanan sorunlar arasında yer alıyor.

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği  ve Amerikan Pediatri Akademisi gibi otoriteler de bu konuda benzer bir noktaya dikkat çekiyor. Bu kurumlar, vegan beslenmenin çocukluk döneminde ciddi planlama, düzenli takip ve zorunlu takviye gerektirdiğini; aksi halde büyüme ve gelişme açısından risk oluşturabileceğini vurguluyor. Yani bilimsel literatür, bu beslenme modellerinin risksiz ve herkese uygun olduğu yönünde bir görüş birliği sunmuyor.

Sonuç olarak ScienceDaily’de yer alan bu çalışma, çocuklarda vegan ve vejetaryen beslenmenin potansiyel etkilerini anlatmış. Ancak bu çalışma bir “beslenme önerisi” sunmuyor. Aksine, bu beslenme modellerinin ancak çok dikkatli planlandığında ve riskler göz önünde bulundurulduğunda değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor.

Çocukluk döneminde öncelik; ideolojik ya da trend beslenme modellerinden ziyade, çocuğun tüm besin ögelerini yeterli ve dengeli almasını sağlamaktır. Bilimsel veriler ışığında, hayvansal ve bitkisel kaynakların birlikte yer aldığı, çeşitli ve dengeli bir beslenme modeli çocuklar için en güvenli ve sürdürülebilir yaklaşım olmaya devam etmektedir.

 

İlgili Konular: #Çocuk #Vegan #Hayvansal gıda #vejeteryan #bilimsel araştırma

Yazarın Son Yazıları

Çocuklar vegan veya vejetaryen beslenebilir mi?

Çocuklar vegan veya vejetaryen beslenebilir mi?

Devamını Oku
27.01.2026
Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken 6 konu

Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken 6 konu

Devamını Oku
20.01.2026
Beslenme Piramidi tersine döndü!

Beslenme Piramidi tersine döndü!

Devamını Oku
13.01.2026
Aç kalarak diyet yapmak doğru mu?

Aç kalarak diyet yapmak doğru mu?

Devamını Oku
06.01.2026
Yeni yıla sağlıklı bir merhaba

Son yazılarımda bolca “yeni bir ben” üzerinde durduk. Bol bol motivasyon ve küçük adımlar ile hayatı güzelleştirme kararları almanız için buradan desteklemeye çalışıyorum. İşte bu yüzden yılın son yazısını da bu güzel konuya ayıralım yani kendimizin en iyi haline! Nasıl başlayalım?

Devamını Oku
30.12.2025
2025’te en çok konuşulan diyetler

2025’te en çok konuşulan diyetler

Devamını Oku
23.12.2025
Bugün karar versen bedenin ne zaman değişir?

Bugün karar versen bedenin ne zaman değişir?

Devamını Oku
17.12.2025
Zayıflama iğnelerinin etkisi geçiyor mu?

Zayıflama iğnelerinin etkisi geçiyor mu?

Devamını Oku
09.12.2025
Hipoglisemi için 5 önemli kural

Hipoglisemi için 5 önemli kural

Devamını Oku
02.12.2025
Binlerce kişilik araştırma ezber bozdu! Lifler bağırsak sağlığında ne kadar etkili?

Binlerce kişilik araştırma ezberleri bozdu! Lifler bağırsak sağlığında ne kadar etkili?

Devamını Oku
25.11.2025
Sokak lezzetlerinde nelere dikkat edilmeli?

Sokak lezzetlerinde nelere dikkat edilmeli?

Devamını Oku
18.11.2025
Glutensiz beslenme modası: Gerçekten herkes için mi?

Glutensiz beslenme modası: Gerçekten herkes için mi?

Devamını Oku
11.11.2025
Diyabet hakkında güncel bilgiler

Diyabet hakkında güncel bilgiler

Devamını Oku
04.11.2025
Zayıflamayı hızlandıran 8 besin

Zayıflamayı hızlandıran 8 besin

Devamını Oku
28.10.2025
Ben olsaydım…

Ben olsaydım…

Devamını Oku
22.10.2025
D Vitamini: Güneşin Vücudumuza Hediye Ettiği Mucize

Havalar soğuyup güneş yüzünü daha az gösterdiğinde, çoğumuzun enerjisi düşer, ruh hali bozulur, sık sık “bir şeyim eksik gibi” hissederiz. İşte o eksik şey çoğu zaman D vitaminidir. Peki D vitamini neden bu kadar önemli, kim ne kadar almalı, eksikliği bizi nasıl etkiler?

Devamını Oku
15.10.2025
Ekmek yerine ne yenir ki?

Ekmek yerine ne yenir ki?

Devamını Oku
07.10.2025
Tok kalmak mı daha sağlıklı, aç kalmak mı?

Tok kalmak mı daha sağlıklı, aç kalmak mı?

Devamını Oku
01.10.2025
Seçici Yiyici Çocuklar ve ARFID: Bir Tabak Yemeğin Ötesinde

Seçici yiyici çocuklar yalnızca “inatçı” değil; beslenme eksikliklerine ve ARFID gibi yeme bozukluklarına yol açabilir. Sabır, doğru yönlendirme ve gerekirse profesyonel destekle sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak mümkün.

Devamını Oku
23.09.2025
Şekerini yönetirsen iştahını yönetebilirsin

Şekerini yönetirsen iştahını yönetebilirsin

Devamını Oku
16.09.2025
Beyin sisi neden olur?

Beyin sis neden olur?

Devamını Oku
09.09.2025
Çocuklarımızın sağlığı için okullarda diyetisyen şart

Çocuklarımızın sağlığı için okullarda diyetisyen şart

Devamını Oku
02.09.2025
Eylül’de Detoks yapalım mı?

Eylül geliyor, sosyal medyayı biraz karıştırırsanız, “3 günde arının”, “hızlı detoks”, “bağırsak temizliği” gibi sayısız programla karşılaşmanız garanti. Renkli şişeler, şatafatlı vaatler, hatta mucize gibi anlatılan tarifler… Ama bir dakika! Gerçekten ihtiyacımız var mı?

Devamını Oku
27.08.2025
Tatlı isteği azalmıyor!

Tatlı Severler Derneği üyelerine yeni haberlerim var. Yıllardır bu konudan ne zaman bahsetmek istesem bu başlığı atarım. Çünkü yılların derneğii milyonlarca üyesi var, çok sıkı takipçileri var, ölesiye sevenler var… Evet tatlıdan bahsediyorum. Herkes aynı fikirde olmasa da biliyorum ki bu yazıyı okuyan her 10 kişiden 7’si tatlı seviyordur. Sizlere yeni haberlerim var, iyi mi kötü derseniz, tartışılır. Gelin anlatayım…

Devamını Oku
20.08.2025
Kendim için En iyisini Seçiyorum!

Kendim için En iyisini Seçiyorum!

Devamını Oku
12.08.2025
Zayıflama ilaçları kas kaybına sebep olabilir mi?

Zayıflama ilaçları kas kaybına sebep olabilir mi?

Devamını Oku
05.08.2025
Karaciğerini koru, hepatit ve beslenme

Karaciğerini Koru, Hepatit ve Beslenme

Devamını Oku
29.07.2025
Et yiyerek zayıflıyoruz, peki ya kalbimiz?

Et yiyerek zayıflıyoruz, peki ya kalbimiz?

Devamını Oku
22.07.2025
Yaşlanmayan yaşlılar: Longevity modası ve NAD gerçeği

Yaşlanmayan yaşlılar: Longevity modası ve NAD gerçeği

Devamını Oku
15.07.2025
Yemek yerken doyamıyorum diyenler için 6 bilimsel neden

Yemek yerken doyamıyorum diyenler için 6 bilimsel neden

Devamını Oku
09.07.2025
Çocuklar diyet yapar mı? Kısıtlama, dengele!

Çocuklar diyet yapar mı? Kısıtlama, dengele!

Devamını Oku
01.07.2025
Anoreksiyanın sessiz tehdidi: Nihal Candan’ın ardından...

Anoreksiyanın sessiz tehdidi: Nihal Candan’ın ardından...

Devamını Oku
24.06.2025
Ödem atmak için 10 kurtarıcı adım

Ödem atmak için 10 kurtarıcı adım

Devamını Oku
17.06.2025
Zayıflamak uğruna sağlığınızdan olmayın

Kilo vermek istiyoruz, evet. Ama ya sağlığımızı kaybediyorsak?

Devamını Oku
10.06.2025
İyot: Küçük bir mineral, büyük bir etki

İyot: Küçük bir mineral, büyük bir etki

Devamını Oku
03.06.2025
Doğru seçimlerle tok hisset, sağlıklı kilo ver

Doğru seçimlerle tok hisset, sağlıklı kilo ver

Devamını Oku
27.05.2025
Hipoglisemi mi, panik atak mı?

Hipoglisemi mi, panik atak mı?

Devamını Oku
20.05.2025
Neden şişiyorum? Ödem mi, Lipödem mi?

Neden şişiyorum? Ödem mi, Lipödem mi?

Devamını Oku
13.05.2025
Diyet hakkında en sık sorulanlar ve bilimsel gerçekler

10 soru 10 cevap: Diyet hakkında en sık sorulanlar ve bilimsel gerçekler

Devamını Oku
06.05.2025
Hangi gıda daha riskli? Doğal mı? Paketli mi?

Hangi gıda daha riskli? Doğal mı? Paketli mi?

Devamını Oku
29.04.2025