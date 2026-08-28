Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Ferencvaros deplasmanında maça iyi başlayan Trabzonspor’da işler yolunda giderken 13. dakikada Malinovskyi’nin kırmızı kart görmesiyle tüm planlar alt üst oldu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer, ataklarını sıklaştıran rakibine direnemedi ve 19. dakikada golü yedi. Fatih Tekke ikinci yarıya 3 “oyuncu” değişikliğiyle başlasa da “oyun” değişmedi. Fırtına 55’te topu ikinci kez ağlarında gördü. 57. dakikada hakemin penaltı kararı ve Cabral’a çıkardığı kırmızı kartla Trabzonspor hepten yıkıldı, skor 3-0’a geldi. Sonrası adına konuşacak fazla bir şey kalmadı. Kadro kalitesiyle Bordo-Mavililer Avrupa Ligi’nde olmalıydı. Teselli ikramiyesi UEFA Konferans Ligi oldu. Ancak çıkarılacak çok ders var.
Çıkarılacak dersler var
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