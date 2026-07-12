Trabzonspor 2026-27 sezonu çalışmalarına 6 Temmuz’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde “Merhaba” dedi. Yeni sezonda 3 kulvarda birden yarışacak olan Karadeniz Fırtınası transferlerde de esmeye devam ediyor. Ama bunun öncesi var. Trabzonspor; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile 2023’te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamında tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdi. Bordo-Mavililer, anlaşma içeriğindeki tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşıladı. Böylece Fırtına 2026-2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini de ortadan kaldırdı. Trabzonspor, sevenlerinin gururu, rakiplerinin de gıpta ile baktığı örnek bir kulüp olmuştur.

Geçen sezon kadro yetersizliği olmasına karşın başarılı bir döneme imza atan Fatih Tekke’nin bu sezon her kulvarda rahat koşabilmesi için eksik yerlere belirlediği oyuncuların alınması konusunda başkan Ertuğrul Doğan bir hayli cömert davranıyor. Savic ve Batagov’un sakatlık riski nedeniyle bu mevki için Trabzonlu milli futbolcu Samet Akaydin kadroya katıldı. Bordo-Mavililer, eski stoperi Ahmetcan Kaplan ve kulübü Ajax’la da transfer adına görüşme halinde. Atanla tutan çok önemli. Ama daha da önemlisi takımı orta alanda yönetecek ve yönlendirecek bir oyun kurucu transferi gerekliydi, yapıldı.

Fatih Tekke, “Altyapıdan oyuncu alınmıyor” eleştirisine de U19’dan 4 futbolcu alarak yanıt verip gençlere şans tanıdı. Karadeniz Fırtınası özellikle yaptığı genç ve dinamik transferlerle Fatih Hoca’nın istediği hücum futboluna uygun bir takım haline geliyor. Artık Tekke, bu kadrosuyla yaylada rahat uyuyabilir... Trabzonspor; dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü ve gençlerin tutkusudur. O nedenle, Trabzonspor’a gönül verenlere Trabzonspor sevginiz artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin diyorum.