Trabzonspor küçük kentin büyük takımı. Her şehrin birkaç takımı var ama Trabzonspor’un bir şehri var. Bu, Trabzonspor sevdalıları için çok önemli. Hüseyin Tok’la başlayan 61. dakika golleri daha sonra her maçın 61. dakikasında şölene ardından “Bize her yer Trabzon’a” evrildi. Trabzonspor önce 1966’da 3 amatör takım, İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor’un katılımıyla kuruldu. Kırmızı-Beyaz renklerle bir sezon 2. ligde mücadele eden takım bir sezon sonra Türkiye Amatör Futbol şampiyonu olan İdman Ocağı takımının katılımıyla yeniden kuruldu. Yeni oluşumla Bordo-Mavili renkleri alan Karadeniz Fırtınası gelecek yıllardaki başarılarının o günden ilk adımlarını attı.

1974-75 sezonunda 1. lige çıkan Trabzonspor futbolda kısa sürede, 1975-76’da ilk şampiyonluk, bir sezon ara 1983-84’te 6. şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Trabzonspor bu başarılarına 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık ve 7 Türkiye Kupası şampiyonluğu ekleyip bir Anadolu devrimi gerçekleştirdi. Türkiye Profesyonel Ligi’nin kurulmasından bu yana, o sürede Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın lider bitirmeleriyle İstanbul’un dışına çıkmayan şampiyonluklar Türkiye’de ilk kez bir Anadolu şehrine Trabzon’a geldi. Trabzonspor bu üstlendiği misyonu yıllarca şampiyon olmamasına rağmen hiç yarıştan kopmayıp her koşulda zirvenin içinde olarak sürdürdü. Pandemi döneminde elinden alınan şampiyonluğa küsmedi. İnatla ve ısrarla sürdürdüğü şampiyonluk yarışını, 2021-22 sezonunda tekrar yakaladı.

Özetle, o sene yönetim, teknik kadro, sporcuların kararlılığına, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri o kadar inanmıştı ki, şehrin sinyalizasyon lambalarına “O sene bu sene” yazdıracak bu inanca ortak oldular. Bu sezon da ara transferde yapacağı bir iki takviyeyle yeniden yarışın içerisinde kalacak Trabzonspor geçmişinden bugüne Anadolu kulüplerine bir ekol, bir okul olma özelliğini sürdürüyor. Trabzonspor’a gönül verenler saha sonuçlarına bakmadan takımlarını yürekten destekliyor. Bir örnek; İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda seyirci rekorunu kıran yine Trabzonspor taraftarıydı. O nedenle diyorum ki; tarihi geçmişi ve kültürüyle adından söz ettiren kadim kent, futboluyla da yıllardır kendisinden önemle söz ettirmeyi başarıyor.