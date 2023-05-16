‘2 maç bizi bitirdi’
Fenerbahçe’nin kadın basketbol ve voleybolda kazandığı şampiyonlukları oyuncularıyla birlikte kutlayıp son derece mutlu olduğu gözlenen başkan Ali Koç, yakın çevresine futboldaki zirve yarışını değerlendirdi. Koç’un, G.Saray’ın 5 puan gerisine düştükleri ligle ilgili, ezeli rakibinin büyük avantaj yakaladığını kendilerinin ise önemli fırsat teptiğini dile getirdiği öğrenildi. Başkan Koç’un buna neden olarak İstanbulspor ile iki Giresunspor maçında hiç beklemediği puan kayıplarını gösterdiği ve “İşte bu maçlar bizi bitirdi” dediği belirtildi. Ali Koç ile teknik direktör Jesus arasında esen soğuk rüzgârların sürdüğü kaydedildi. Koç, Giresunspor maçından sonra Jesus’la görüşüp kötü futbolla beraber alınan başarısızlıkların nedenlerini sormuştu. Camiada Ali Koç’un sezon bitmeden teknik direktör konusunda yeni arayışa geçtiği konuşuluyor. Bir ay önce Jesus’a “Yeni sözleşme imzalayalım” diyen Koç’un bu sözünün arkasında durmayacağı kulislerde gündeme gelmiş durumda.
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