Mourinho geçen sezonki alışkanlığını sürdürüp ilk yarıyı yine çöpe attı. 30 dakika F.Bahçe ne oynadı bilen yok! Feyenoord’a teslim olunan bir futbol sonucunda kalesinde golü gördü Sarı-Lacivertliler. Brown bir kez dribbling yaptı az kalsın ağları sarsıyordu. Ofsayta takılan gol heyecan yaratsa da tempo sorunu göze çarpıyor. F.Bahçe oyunu hızlandıramıyor. Bu takım “Orta sahaya transfer istiyorum” diye bağırıyor bana kalırsa. Ayrılan Tadic’i, Dzeko’yu kalite ve oyun zekâsı olarak aradım... İkinci yarı biraz daha toparlanan görüntüsü vardı F.Bahçe’nin. Belki bal yapmayan arı gibiydi ama 86. dakikada Amrabat’ın harika golü, sezonun bu döneminde birçok defonun üstünü kısa süreliğine kapatabilirdi. Yine olmadı, SarıLacivertliler dayanamadı, 90+1’de golü yedi... Ayağında topu tutamayan, baskı yapamayan, set oyunu oynayamayan F.Bahçe’nin hangi mevkilere transfer ihtiyacı olduğu belliyken gerekenin yapılmaması Ali Koç ve ekibine eksi yazar!
İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #Maç #jose mourinho #futbol
