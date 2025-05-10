Hilmi Türkay
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Bizi yanılttın

10 Mayıs 2025 Cumartesi

Mourinho’ya iyi bir transfer teklifi gelse de F.Bahçe göndermeden gitse! Ya hocam oynattığın futbol aylardır kimseyi tatmin etmiyor. İnan bizleri fazlasıyla yanılttın. Oysa herkes seni büyük hoca diye biliyordu. Erken havlu attın. Kazandığın derbi yok. Takıma bir şey katmadın bence. İskeletini oluşturamadın. 11’lerle çok oynadın. Sadece sen değil elbette futbolcular da suçlu. Ayakta zor duruyorlar. Dün ilk 45 dakikada Livakovic, Başakşehirlilerle tek başına mücadele etti. Diego Carlos ve Talisca’nın ikinci sarı karttan atılmaları gerekiyordu. Opoku’nun eline gelen top da penaltıydı! 4-1’lik galibiyet bana kalırsa hiçbir şey ifade etmiyor. Mourinho zaten 2.’liği çoktan kabullenmiş!


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