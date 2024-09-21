21 Eylül 2024 Cumartesi

Babacık ekonomist, biliyorsunuz.

Memleketin hali ortada...

Oğlu da kendisini ekonomist ilan etti ve “mültecilerin orta vadede ekonomik olarak kazandıracağını” buyurdu.

Biz biliyoruz ki baştan aşağı ekonomist aile sayesinde mülteciler milyonlara ulaştı, bütçe açığı desen trilyonları buluyor.

Yurttaşın hali ortada.

Oğulcuk EYT’li. EYT’ye karşı ama EYT’li ekonomist.

Emeklilerin hali ortada.

Babacığı kendisi gibi düşünmeyenlere “cibilliyetsiz” demişti. Oğulcuk da ağzını açtı mı “ahlaksız” diyor, “köpek” diyor.

Kindar neslin hali ortada.

Oğulcuk bir şey daha söylemiş:

“Dünyanın en zenginleri de eninde sonunda duvara tosluyor. Ya sapıtıyorlar ya da hayatlarının anlamsızlığı içinde bunalıma giriyorlar.”

Saraycıların hali ortada.

HAMAS’IN İLGİNÇ TUTUMU

Hamas sözcülerine bakarsanız savaşın sonunda Hamas değil, İsrail hükümeti çökecekti.

Hamas’ın geleceği öngörmeden başlattığı savaş sonrası çöken, savaştan ağır zarar gören Filistin halkı oldu.

Ortadoğu’daki gelişmeleri yakından izleyen Arap sitelerinde yer alan kimi yorumlara göre İsrail’e açık savaş çağrısı yapmaya devam eden Hamas’ın liderleri, savaşın İsrail’in direnişi çekmeye çalıştığı alan olduğunu anlamamakta ısrar ediyorlar. İsrail, Filistinlileri denize değin boyunduruk altına almak için bir soykırım savaşı yürütüyor.

Savaş, İsrail’in üstün olduğu, öngördüğü siyasete hizmet eden ve Filistinlilere baskı yapmasını kolaylaştıran bir alan.

Buna karşı, Filistin liderliğini üstlenmek isteyenlerin, düşmanı yoran ve azgın gücünü etkisiz hale getiren uzun vadeli ve kademeli direniş de dahil, koşullara göre uygun mücadele biçimlerini seçmeleri gerekiyor ama bunu yapmıyorlar.

Aynı yorumcular, Hamas’ın yürüttüğü bu tutumu çok “ilginç” buluyorlar.

İşin başlangıcında halkının desteğini yitirdiği için hesapsız kitapsız bir hamle ile güven kazanmak amacıyla savaşın kıvılcımını yakarak İsrail’in toplu öldürümlerine ortam sağlayan Hamas’ın yangına körükle gitmesinin tek nedeni olmalı:

Akla değil inanca dayanmak.

HÜDA PAR DİYET İSTİYOR

HÜDA PAR’ın neden AKP’nin çok yakın ittifak ortağı olduğunu merak ediyorsanız partinin anayasa değişikliği isteği ile ilgili resmi belgelerine göz atmalısınız.

Gerekçe şu:

“HÜDA PAR olarak 2017 yılında yapılan referandumda değişikliğe destek vermemizin en önemli nedenlerinden biri bu değişikliğin tamamen yeni bir anayasa yapmanın yolunu açacak olmasıydı.”

AKP’ye demeye getiriyorlar ki “Biz rejimi değiştirmen için seni destekledik, şimdi rejimi toptan değiştirmeni bekliyoruz.”

Diyetin bedeli bellidir:

Laik, demokratik ulus devletten vazgeçilecek.

AKP’nin canına minnet.

CHP lideri Özgür Özel’in, Devlet Bahçeli’ye sorduğu soruyu yinelemek gerek:

“Sen bu HÜDA PAR’a ne diyorsun? Kimler kimlerle beraber?”

AKAR’IN MERAMI

Hulusi Akar, eğitimin temelinde “Allah korkusu” olması gerektiğini söylemişti. Meramının ne olduğunu açtı:

“Temelde 4 yaşından itibaren eğitim vereceğiz.”

Eğitimden kastı, 4 yaşından başlayarak dinsel eğitim!

Hulusi Akar, eski genelkurmay başkanı ve faşist 12 Mart darbesinin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın izinde gidenlerden. Cevdet Sunay, 1970’lerde şunları söylemişti:

“Laik okullara karşı imam hatip okullarını alternatif olarak düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine bu okulların mezunlarını yerleştireceğiz.”

Bugün devleti onlar yönetiyor.