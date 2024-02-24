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Kötülüğün Sorumluları

24 Şubat 2024 Cumartesi

İliç Çöpler’deki altın madeni yurdun topraklarını kirletti, yurttaşlarımızı öldürdü.

Bu kötülüğün asıl sorumlularına bir şey olur mu?

Olmaz! Oldurmazlar.

Nedenine gelirsek:

Topraklarımızı zehirleyen Anagold Madencilik’in Türkiye’deki ortağı, bilindiği üzere Çalık Holding. Bu holdingin yönetim kurulu başkanı başdanışmanı demiş ki:

“Operasyonel bir sorumluluğumuz yok. Sadece finansal yatırımcıyız.”

Bu açıklama doğru değil. Şöyle ki:

Çalık Holding’in maden alanındaki şirketi Lidya Madencilik.

Lidya Madencilik, resmi açıklamaları incelendiğinde Çöpler’de ilk altını 2010’da çıkarmakla övünüyor. Aralık 2012’de Anagold’da Lidya Madencilik hissesinin yüzde 20’ye çıkarıldığını duyuruyor. Haziran 2016’da bölgede sülfit inşaatına başladığını, Kasım 2018’de POX tesisinin devreye alındığını kamuoyu ile paylaşıyor.

Lidya Madencilik’in kurumsal bilgilerinde ayrıca, Çöpler Maden Şirketi’nin “Anagold; Alacer Gold ile Lidya arasında 80/20 olarak kurulmuş bir iştirak şirketi” olduğu belirtiliyor ve şu bilgiye yer veriliyor:

“Çöpler, sırasıyla yığın liçi işlemi ile oksit cevherinden ve basınçlı oksidasyon devresi (POX) yöntemi ile sülfürlü cevherinden altın elde eden bir açık ocak maden işletmesidir. POX tesisi Türkiye’deki altın üretimi açısından bir ilk olması ile birlikte dünyadaki sayılı POX tesislerinden de birisidir.

Çöpler, önümüzdeki birkaç on yılda üretilmesi planlanan 5 Moz’dan fazla altın kaynağının üzerinde bulunmaktadır. Ortaklar bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmış, Türk madenciliğinde ve Türkiye’nin doğusunda yapılan en büyük yatırımlardan birini gerçekleştirmiştir.”

Dahası, zehirlenen bölgeyi “Dünya çapında bir altın madeni” diye duyuran Çalık Holding’in şirketi, 2022 entegre faaliyet raporunda, Lidya Madencilik’in yüzde 20 ortaklığının bulunduğu Çöpler Altın Madeni’nin 2022’de 192.810 ons altın üreterek toplam 357 milyon dolarlık ciro elde ettiğine vurgu yapıyor.

Özetle, Çalık Holding’in “sorumluluğu” çok açık...

Şimdi gelelim siyaset-ticaret-akraba-i taallukat ilişkisine:

Türkiye ekonomisine damgasını vuran ünlü damat Berat Albayrak, geçmişte Çalık Holding’in ABD’deki bürosunda finans direktörlüğü yapmış, ardından holdingde genel müdürlüğe değin yükselmişti.

Diyeceğimiz şu ki: Çalık Holding, oldum olası Saray’a çok yakın. Dolayısıyla, yurt toprakları zehirlendiğiyle, yurttaşlarımız da öldüğüyle kalır.

Olumlu ÇED raporları, ruhsatlar, zehirlemeler, ölümler, karışık ballı işler hiç durmaz, sürer.

HER ŞEY ONLAR İÇİN

İmam okulu mezunu milli eğitim bakanının yeni tasarımları:

- HİSAR: İmam okullarındaki öğretmenlere yönelik inovasyon, stem, robotik alanında eğitim projesi.

- HİKMET: İmam okulları için hayat-ilim-kültür-medeniyet-eğitim-teknoloji projesi.

- Dayanıklı Sınıflar Hareketi: İmam okullarında salih amel, şükür, güven, umut ve diğerkâmlık kök değerleri etrafında öğrenme ortamını düzenleyebilme becerilerine katkı sağlama projesi.

- FEYZA: İmam okullarında görev yapan öğretmenlere yapay zekâ uygulamaları alanında eğitim verilme projesi.

- SADÂ: İmam okulları için kültür, sanat ve edebiyat programı.

- İmam okulları başarılı örnekler sergisi projesi.

- İmam okulları için fikri sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaretli ürün programı.


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