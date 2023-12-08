Ege’de değişim rüzgârı

08 Aralık 2023 Cuma

CHP kurultayı nedeniyle siyasetin gündeminde önemli yer tutan “değişim” rüzgârı, siyaset dünyasını ve özellikle de sol, sosyal demokrat siyaset çevrelerini etkilemeyi sürdürüyor. Bu etkileşim en çok da Ege Bölgesi’nde hissediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN BAŞARISI

Ege’den yetişen CHP’li siyasetçi Özgür Özel’in, iyi bir mücadele örneği vererek, ana muhalefet partisinin genel başkanlığına seçilmesi; başta İzmir ve Manisa olmak üzere Ege kentlerinde ilgiyle izlendi. İzmirliler ve Egeliler, genel olarak CHP’de yaşanan değişimi memnuniyetle karşıladılar. Şimdi ana muhalefet CHP’yi, onun yeni lideri Özgür Özel’i, daha büyük bir dikkatle ve ilgiyle izliyorlar. Siyasete ilgi duyanların ve siyaset alanındaki gelişmeleri takip edenlerin, bugünlerde merak ettikleri en önemli konu; CHP’nin üst yönetiminde yaşanan değişimin, parti örgütlerine ve belediyelerine yansıyıp yansımayacağı. Başta iktidar yanlıları olmak üzere, CHP’de karışıklık çıkarmaya çalışan çevrelerin “çift başlılık” gibi olumsuzlamaları, doğrusu Ege’de çok etkili olmuyor. İzmirliler ve Egeliler, Özgür Özel’in 31 Mart yerel seçimlerine ağırlığını koyarak siyasette etkili ve başarılı olacağını düşünüyorlar. 31 Mart yerel seçimi, hem Özgür Özel’in liderliği ve hem de “değişim” hareketinin başarısı için, tam anlamıyla bir ölçü olacak ve adeta bir “turnusol” işlevi görecek.

MANİSA, DENİZLİ VE BALIKESİR

Geçtiğimiz 2019 yerel seçimlerinde, CHP’nin İYİ Parti ile yaptığı işbirliği nedeniyle, bazı Ege illeri İYİ Parti’li adaylara bırakılmış ve oralarda İYİ Parti’li adaylar seçimi yitirmişti. Üstelik, başta Balıkesir’in seçim kaybeden adayı olmak üzere, ittifakın dolayısıyla CHP’li seçmenlerin oyları ile seçilmiş İYİ Parti’li Nazilli ve İncirliova belediye başkanlarının, sonradan AKP’ye geçmiş olmaları da Ege’de hiç unutulmuyor. İYİ Parti Genel Merkezi’nin işbirliğine karşı çıkması, Ege’deki CHP örgütlerini daha rahatlatmış görünüyor. CHP’liler, muhalif seçmenin işbirliğini toplumsal tabanda ve sandıkta hayata geçireceğini ifade ediyorlar. CHP’nin bu kez Manisa, Denizli ve Balıkesir’de kendi adayları ile seçime girecek olması, buralarda hem iddiasını artırıyor hem de beklentileri yükseltiyor. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Özgür Özel’in memleketi Manisa. Öyle anlaşılıyor ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 seçimlerinde Ege’de güçlü bir değişim rüzgârı estirmeye hazırlanıyor.

İZMİR, CHP’NİN ‘AMİRAL GEMİSİ’ Mİ?

21 yıldır iktidar partisine karşı muhalif direnç gösteren İzmir, bu tavrıyla siyaset alanında ilginç bir duruş sergiliyor. Bu süreçte yapılan tüm seçimlerde CHP’ye ve CHP’li adaylara destek veren İzmir’in bu tavrı, muhalefet ve özellikle de ana muhalefet CHP için çok büyük değer taşıyor. Bu durum, birçok siyasetçi tarafından, İzmir’in CHP’nin “amiral gemisi” olduğu ifadesiyle tanımlanıyor. Ama acaba gerçekten böyle mi? Bu konuyu ve önümüzdeki süreçte CHP ile ilgili yaşanacak olası gelişmeleri, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Ege Bürosu’nda ziyaretimize gelen, CHP’nin eski il başkanlarından ve genel başkan yardımcılarından Alaattin Yüksel’le ve halen il başkanı olan Şenol Aslanoğlu ile görüştük. İzmir’i ve Ege’yi çok iyi tanıyan Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na seçilmesinin, İzmir ve Ege için yeni bir dönem başlatacağı görüşünde ortaklaştık. Elbette İzmir’in, Ege’nin, CHP yerel örgütlerinin ve CHP’li yerel yöneticilerin de bu sürece önemli katkılar vermesi kaydıyla... Gerçekten de İzmir, 21 yıllık muhalif duruşuyla, CHP siyasetinde “amiral gemisi” olmayı hak ediyor. İzmir ve Ege, şimdi bu yaklaşımı hayata geçirecek yerel adayları ve yönetimleri bekliyor!

TARİŞ’TE DE DEĞİŞİM!

Değişim yalnızca siyaseti etkilemekle kalmıyor, farklı alanlardaki kuruluşları da etkiliyor. Değişimin en son yaşandığı yer Tariş Üzüm Birliği oldu. Tariş Üzüm’ün 36 yıllık başkanı Ali Rıza Türker, memleketi Alaşehir’de birlik delege seçimlerini kaybetti ve delege olamadı. Kuruluşu Cumhuriyetten de önceki yıllara uzanan Tariş’in Ege’deki önemi biliniyor. Uygulanan yanlış ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle, son dönemlerde eski konumunu ve gücünü yitirmiş olsa da Tariş, Egeli üretici için yine de büyük önem taşıyor. Üzümün başkenti sayılan Alaşehir, aynı zamanda Tariş Üzüm Birliği’nin de merkezi konumunda. İşte buradaki Tariş seçimlerinde, Ferhat Şen’in önderliğinde bir araya gelen ve bir değişim/yenilenme listesi hazırlayan farklı siyasal eğilimlerden ortaklar, seçimi kazanmayı başardılar. 19 No’lu Alaşehir Üzüm Kooperatifi’nin başkanı, CHP’nin eski ilçe başkanlarından Ahmet Adak oldu. Alaşehir’de, geçtiğimiz 2019 yerel seçimlerinde; CHP, 71 yıl sonra belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Şimdi bu sonuçların, ocak ayında yapılacak birlik seçimlerine de yansıması bekleniyor.