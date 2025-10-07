Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halk siyaseti
Mehmet Şakir Örs
Son Köşe Yazıları

Halk siyaseti

07.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

TBMM’nin açılışı sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar, siyaset çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor. Bizce bu tartışmanın en özlü yorumu, gazetemizin geçtiğimiz cuma günkü manşetiydi: “Fotoğraf değil halk siyaseti”. Bu başlık hem konuya eleştirel yaklaşıyor hem de muhalefete yapılması gerekeni gösteriyor ve ödevlerini hatırlatıyordu.

Siyasi partiler farklı tüzel yapılardır. Birbirlerinden farklı davranışlar göstermeleri elbette anlaşılabilir. Ancak önceden hazırlandığı ve kurgulandığı anlaşılan bir algı ve halkla ilişkiler çalışmasına; ana muhalefet CHP, TİP ve EMEP dışında kalan parlamentodaki muhalefet partilerinin malzeme olmasını, doğrusu kabullenmekte zorlanıyoruz.

MUHALEFET AYRIŞMAMALI

Bu fotoğrafların bir başka hedefi, siyasal muhalefeti ayrıştırmak ve özellikle de ana muhalefet CHP’yi diğer muhalif kesimlerden uzaklaştırmak çabasıdır. Oysa muhalefet bu dönemde ayrışmamalı ve dayanışmasını korumalıdır. Bizim de sıkça altını çizdiğimiz gibi, muhalefete muhalefet etmek yanlıştır. Ancak gerektiğinde uyarı görevi de yapıcı olarak yerine getirilmelidir. Ortaya çıkan görüntüler muhalif seçmende rahatsızlık yaratmıştır. Özellikle DEM Parti tabanında ve seçmeninde bu durum daha da çok sorgulanmaktadır.

Elbette her parti aynı tavrı göstermek zorunda değildir. TBMM’de görev yapan milletvekilleri tabiki insani ilişkiler içinde olacaktır. Bunlar doğal karşılanır. Ama tartışılan görüntüler bu durumu aşmıştır. Tamamıyla iktidarın son dönemdeki prestij kaybının tamirine, meşruiyet arayışına ve iktidarını uzatmaya yönelik yeni bir hazırlığa işaret etmektedir.

CHP YALNIZLAŞMAMALI

Burada ana muhalefet CHP’nin durumu önem kazanmaktadır. CHP’nin takındığı tutum genel olarak muhalif seçmende kabul görmüştür. Bunca siyasal kuşatma ve saldırı altında bulunan CHP’nin farklı bir tavır içinde olması beklenemezdi. Ancak bu tavır halka, seçmene daha iyi anlatılmalıdır. Bir de böylesi önemli tutumlar belirlenirken, diğer muhalefet kesimleri ile diyalog kurulmasının, dirsek teması sağlanmasının ve ortaklaşılmaya çalışılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

İktidar çevreleri CHP’yi yalnızlaştırmaya ve diğer muhalefet kesimlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Burada DEM Parti üstünde de özellikle duruluyor. DEM, iktidarın yeni anayasa ve ittifak hamlelerine yaklaştırılmak isteniyor. Hafta sonu Bolu’da milletvekillerini toplayan CHP, yeni bir yol haritası oluşturdu. CHP bir yandan alanlardaki mücadelesini büyütürken diğer yandan bu çabaları TBMM’deki çalışmalarla da buluşturmalıdır. İktidarın CHP’yi yalnızlaştırmaya yönelik hamleleri boşa çıkarılmalıdır.

HALKIN GÜNDEMİ

Siyasal muhalefet tüm gücüyle halkın gündemine odaklanmalıdır. Yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir. Ülkenin geleceği birlikte inşa edilmelidir. TÜRK-İŞ’in son açlık ve yoksulluk araştırmasının ortaya çıkardığı veriler, hepimizi endişelendiriyor. Eylül 2025 araştırmasına göre; Ankara’da dört kişilik bir ailenin temel gıda harcaması (açlık sınırı) 27 bin 970 TL. Diğer harcamalarla birlikte aileye girmesi gereken rakam (yoksulluk sınırı) da 91 bin 109 TL oluyor. Araştırma, mutfak enflasyonu artış yüzdelerini de aylık 3.17, on iki aylık 41.05 olarak belirledi. Yoksulluk sınırı dört asgari ücreti geçiyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.86 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 TL olarak hesaplandı. Geniş kapsamlı işsizlik oranları da ülkemizde yetişkin her üç kişiden birinin işsiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu verilere göre, başta İstanbul’da ve büyük kentlerde olmak üzere, ülkenin genelinde günlük yaşam giderek daha ağırlaşıyor ve zorlaşıyor.

ORTAK MÜCADELE

Siyasal ve toplumsal muhalefet, bu ekonomik-sosyal sorunların üstüne etkin biçimde gitmelidir. Halkın büyük bölümünün çektiği sıkıntılar, yaşadığı zorluklar, ülkenin başat gündemi olmalıdır. Başta emekçiler, emekliler, işsizler, asgari ücretliler olmak üzere bütün dar gelirli kesimlere sahip çıkılmalıdır. Siyasal ve toplumsal muhalefet, ülkenin tüm mağdurlarını birleştirmeli ve mağdur kesimlerini sahiplenmelidir.

Bu bağlamda, siyasal ve toplumsal muhalefetin ortaklaşması büyük önem kazanıyor. Ana muhalefet CHP’nin meydanlardaki buluşmaları, bütün bu kesimleri bir araya getiriyor. Bu birliktelikleri, TBMM çalışmaları ve kentlerin yerel dinamikleri-gündemleri ile de buluşturmak, örtüştürmek gerekiyor. Kısacası, siyasal ve toplumsal mücadele her alanda ortaklaştırılmalı ve büyütülmelidir.

İlgili Konular: #Siyaset #halk

Yazarın Son Yazıları

Halk siyaseti

TBMM’nin açılışı sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar, siyaset çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

Devamını Oku
07.10.2025
Halk silkeleniyor!

İktidarın muhalif belediyeleri yönetsel açıdan kuşatması ve mali olarak silkelemesinin faturası doğrudan halka çıkıyor. Muhalif belediye başkanlarınca yönetilen kentlerde yaşayanlar, bu silkelemelerden alabildiğine etkileniyorlar.

Devamını Oku
03.10.2025
Derin yoksulluk

Ülkemizde büyük çoğunluğun temel gündemini ekonomik sorunlar oluşturuyor.

Devamını Oku
30.09.2025
Toprağıma, zeytinime dokunma!

Ege’de çevre sorunları ile birlikte çevre mücadelesi de büyüyor. Özellikle Muğla yöresinde kömür ve maden çıkarma amaçlı doğaya müdahaleler sürüyor. Ege’nin simge ağacı zeytin başta olmak üzere tarım ve orman alanları zarar görüyor. Verimli tarım toprakları yok ediliyor.

Devamını Oku
26.09.2025
‘Ev-Genç’liler!

Geçmiş dönemlerde siyasal ve toplumsal alanlarda gençlikten söz edilirken usa önce “Dev-Genç” gelirdi.

Devamını Oku
23.09.2025
Üreticiye darbe üstüne darbe!

İçinde bulunduğumuz aylar, Ege’nin tarım kesiminde hasat dönemidir.

Devamını Oku
19.09.2025
Siyasal direniş

Ülke ve halk olarak çok ilginç günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
16.09.2025
İktidar, İzmir’e kör ve sağır!

Ülkemiz genel anlamda zor ve zorlu bir dönemden geçiyor. Başta siyasal ve toplumsal gerginlikler olmak üzere, pek çok sorun halkı olumsuz etkiliyor. Ekonomik-sosyal sorunların dayanılmaz ağırlığı, yurttaş çoğunluğunun günlük yaşamını adeta bir cendereye dönüştürüyor.

Devamını Oku
12.09.2025
Yeniden kurtuluş ve kuruluş

Bugün 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü

Devamını Oku
09.09.2025
‘Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru...’

Güz döneminin başlangıcı olan eylül ayını doğrusu çok severiz. Yaz aylarının aşırı sıcağından, rehavetinden, tatil havasından çıkışı ifade eder.

Devamını Oku
05.09.2025
Barış arayışı ve mücadelesi

30 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü ile 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü ardı ardına kutladık. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını kazanmış ve Cumhuriyeti kurmuş bir ülkenin yurttaşları olarak ulusal bağımsızlık ve barış günlerini birlikte kutluyor ve ortaklaşa sahipleniyoruz.

Devamını Oku
02.09.2025
İzmir Fuarı, Cumhuriyetin halk okuluydu

İşte yine İzmir’in “fuar günleri” geldi. Bizler, İzmirliler olarak bir İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Devamını Oku
29.08.2025
‘Daima Demokrasi’

Dünyada otoriter liderler arttıkça ve otoriterlik tırmandıkça, demokrasinin değeri-önemi daha iyi anlaşılıyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Aydın’da yeni dönem

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip iktidar partisine geçmesinin yankıları sürüyor.

Devamını Oku
22.08.2025
Emek vurgunu!

Ülkemizde emeğiyle, alın teriyle geçinmek zorunda olan geniş toplumsal kesimler, en zor ve zorlu dönemi yaşıyorlar.

Devamını Oku
19.08.2025
‘Üzüm bizim canımız...’

‘Üzüm bizim canımız...’

Devamını Oku
15.08.2025
CHP'de örgütsel yenilenme

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongreler-kurultay süreci başlıyor.

Devamını Oku
12.08.2025
CHP, Ege’de yeni döneme hazırlanıyor

CHP, Ege’de yeni döneme hazırlanıyor

Devamını Oku
08.08.2025
Mağduristan!

Bu iktidar döneminde, toplumda geniş kapsamlı mağduriyetler oluştu ve çok sayıda mağdur yaratıldı. Türkiye bir bakıma mağdurlar ülkesi oldu ve adeta “Mağduristan”a dönüştü! Üstelik son yıllarda mağduriyetler ve mağdurlar daha da artıyor.

Devamını Oku
05.08.2025
‘Susuz Yaz’

‘Susuz Yaz’

Devamını Oku
01.08.2025
Emekçinin, emeklinin çığlığı!

Ülkemizde ekonomik ve sosyal koşullar giderek ağırlaşıyor. Emekçiler ve emekliler için yaşam her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor. Dar gelirli ve yoksul yurttaşlar, hayatın zorlukları ile başa çıkmakta zorlanıyorlar.

Devamını Oku
29.07.2025
Tarıma, tarımcıya vuran vurana!

Tarıma, tarımcıya vuran vurana!

Devamını Oku
25.07.2025
İktidarın açmazı

Siyasi iktidar, son dönemde izlediği politikalarla, başta kendi tabanı olmak üzere tüm seçmenlerin kafasını karıştırıyor.

Devamını Oku
22.07.2025
Belediyelerde yaşananlar üstüne

Belediyelerde yaşananlar üstüne

Devamını Oku
18.07.2025
Göstergelerin gösterdiği

Ülkeler ve toplumlar için yaşanan dönemin ekonomik ve sosyal göstergeleri büyük önem taşır.

Devamını Oku
15.07.2025
CHP’yi kuşatma, ayrıştırma ve itibarsızlaştırma operasyonu

CHP’yi kuşatma, ayrıştırma ve itibarsızlaştırma operasyonu

Devamını Oku
11.07.2025
Sistem ve yönetememe krizi

Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların temelinde sistem krizi var.

Devamını Oku
08.07.2025
İklim ve maden yasaları, orman yangınları... Ekolojik sistem alarm veriyor!

Başta İzmir ve çevresinde olmak üzere, Ege bölgemizde ve ülkenin birçok yerinde ardı ardına orman yangınları çıkıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
100. gün

İstanbul’un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyonda 100 gün geride kaldı.

Devamını Oku
01.07.2025
İzmir iş dünyasının ekonomi-politiği

İzmir iş dünyasının ekonomi-politiği

Devamını Oku
27.06.2025
Japonya izlenimleri

Uzun süredir Japonya ile ilgili haberleri ilgiyle izliyor ve bu ülkeye gitmeyi planlıyorduk. Nihayet bu düşüncemizi hayata geçirdik. Japon toplumunu oldukça farklı bulduk. Kendilerine has özgün yanları olan ilginç bir kültür dokuları var.

Devamını Oku
24.06.2025
Yerelden merkezi iktidara yürümek ve Manisa örneği

Yerelden merkezi iktidara yürümek ve Manisa örneği

Devamını Oku
20.06.2025
Manisa’nın Ferdi’si...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i, talihsiz biçimde kaybettiğimiz günlerde yurtdışındaydık.

Devamını Oku
17.06.2025
Tarımda daha zor dönemlere hazır olmalıyız

Tarımda daha zor dönemlere hazır olmalıyız

Devamını Oku
13.06.2025
Oligarşi ve oligarklar

Oligarşi, geçmişte yoğun eylemsel siyasi dönemleri yaşamış kuşakların belleklerinde yer etmiş ve kulaklarında ses bırakmış bir kavram.

Devamını Oku
10.06.2025
Kıyı kentleri ve belediyeleri yaza hazır mı?

Kıyı kentleri ve belediyeleri yaza hazır mı?

Devamını Oku
06.06.2025
Halkın gündemi

Ülkemiz yeni bir bayramı karşılamaya hazırlanırken toplumun önemli çoğunluğu ekonomik sorunların burgacında kıvranıyor.

Devamını Oku
03.06.2025
İzmirli mağdur edilmesin

İzmirli mağdur edilmesin

Devamını Oku
30.05.2025
Sol buluşma

Geçtiğimiz hafta içinde, dünya solu, CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da buluştu.

Devamını Oku
27.05.2025
Belediyeleri kuşatmak!

Belediyeleri kuşatmak!

Devamını Oku
23.05.2025