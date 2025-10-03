Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halk silkeleniyor!
Mehmet Şakir Örs
Son Köşe Yazıları

Halk silkeleniyor!

03.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İktidarın muhalif belediyeleri yönetsel açıdan kuşatması ve mali olarak silkelemesinin faturası doğrudan halka çıkıyor. Muhalif belediye başkanlarınca yönetilen kentlerde yaşayanlar, bu silkelemelerden alabildiğine etkileniyorlar. Mali silkelemeden en çok etkilenen kentler de genellikle CHP’nin yerel seçimlerde büyük başarı gösterdiği Ege Bölgesi’nde yoğunlaşıyor. 23 yıldır iktidara hiçbir seçimde geçit vermeyen ve hemen her seçimde muhalefeti, muhalif adayları tercih eden İzmir, bu kentlerin başında geliyor.

Image

İZMİR’İN ÇÖP VE SU SORUNU

Muhalefetin simge kenti İzmir’de son dönemde yoğun bir çöp ve su sıkıntısı sorunu yaşanıyor. Aslında iki sorunun da kalıcı ve uzun erimli çözümü için, merkezi ve yerel yönetimlerin güçlü bir işbirliği yapması gerekiyor. Ancak muhalif belediyelerin yıpranacağı ve halkın CHP’li belediye başkanlarına eleştirilerini artıracağı beklentisiyle, iktidar çevreleri bu sorunlara yeterli duyarlılığı göstermiyorlar. Oysa, su sıkıntısının giderilmesi için yeni su kaynaklarının bulunması; çöp sorununun giderilmesi için uygun alanlarda yeni çöp bertaraf tesisleri kurulmasının yolu merkezi iktidardan geçiyor.

MUHALİF BAŞKANLAR SIKINTIDA

Siyasi iktidar ve denetimindeki merkezi kurumlar, üstlerine düşen sorumlulukları gereğince yerine getirmiyorlar. Bir yandan bunu yapmazken, diğer yandan adeta “alacağına şahin kesilircesine” belediyelerin kurumsal borçlarının üstüne gidiyorlar. Belediyelerin gelirlerinden büyük kesintiler yapıyorlar. Bu kesintiler belediyelerin mali durumunu ve bütçe dengesini altüst ediyor. Sonuçta muhalif belediyeler çalışanların maaşlarını ödemekte bile zorlanıyorlar. Başkanlar çalışanlarıyla ve onların sendikalarıyla karşı karşıya geliyorlar. Bu durum, bazı yerlerde, iş bırakan belediye çalışanlarıyla o kentlerde yaşayanları da karşı karşıya getiriyor.

BELEDİYE DE KAMU KURUMU 

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Sayıştay raporları, benzer durumun kamu üniversitelerinde de olduğunu ortaya çıkardı. Onlar da vergi, sigorta primi gibi kamu borcu yükümlülüklerini yerine getirememişlerdi. Ancak iktidarın kontrolündeki bu kuruluşlara uygulanmayan yaptırımlar belediyelere uygulanıyordu. Bu tam anlamıyla bir çifte standarttı. Oysa belediye de bir kamu kurumudur. Halka hizmet götürür. Bu hizmetlerin aksamaması için, belediyelere gereken kolaylık gösterilmeli ve borçlar uzun erimli yapılandırılmalıdır. Belediye gelirlerinden kesintiler, o belediyelerin hizmetini aksatmayacak makul bir düzeyde olmalıdır.

FATURA HALKA ÇIKMASIN

Ana muhalefetin yerel örgütleri, yaşanan kent sorunlarının nedenlerini en etkin ve anlaşılır biçimde halka anlatmalıdır. Bu zor ve zorlu dönemde, kentlerin kanaat önderlerinin, o kentleri temsil eden siyasetçilerin belediye başkanlarının arkasında durması gerekiyor. Başkanların, belediye yönetimlerinin-meclislerinin işi kolaylaştırılmalıdır. Kısacası, fatura halka çıkmamalıdır. 

Bu bağlamda, siyasetçilerin belediye yönetimleri ile daha sıkı işbirliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Unutulmamalıdır ki; kentlerin yerel dinamiklerinin, belediye başkanlarına ve yönetimlerine destek vermesi, onları daha etkin hale getirecektir. Kentlerin ve kentlilerin yaşadığı sorunlar, ancak işbirliği ve güçbirliği yapılarak aşılabilir.

***

Muğla buluşmaları 

Muğla, havası güzel ve yeşil alanı geniş bir kentimiz. Bu güzel Ege kenti, Ege Bölgesi’nin tüm karakteristik özelliklerini taşıyor. Doğrusu biz de Muğla’yı çok seviyoruz. En çok dikkatimizi çeken de yüksek yapılaşmanın olmayıp Muğla’nın oldukça korunmuş olması. Koruma konusunda gösterdiği titizlik ve duyarlılık için, uzun yıllar görev yapan önceki başkan Osman Gürün’e teşekkür etmek gerekiyor. Son dönemlerde Muğla’nın adı daha çok duyulmaya ve bu güzel kent ilgi çekmeye başladı. Bunda bayrağı bu dönem devralan büyükşehir başkanı Ahmet Aras’ın büyük payı var. Başkan Aras, atak çalışmasıyla ve yoğun gayretleriyle Muğla’nın adını daha çok duyuruyor, kent kimliğini öne çıkarıyor. Muğla, turistik ilçelerinin gölgesinde kalmaktan kurtuluyor.

Image

ZEYTİN BULUŞMASI 

Son dönemde Muğla’yı en çok öne çıkaran konuların başında çevre mücadelesi geliyor. Bir anlamda Muğla yöresi, çevre mücadelesinin merkez üssü konumunda. Geçtiğimiz pazar günü kent merkezinde yapılan “Toprağımızı vermiyoruz” mitingi, ülke çapında gündem oldu. Doğayı, toprağı, ağacı, zeytini korumak amacıyla yapılan miting, aynı zamanda büyük bir çevre ve çevreci buluşmasıydı Etkinliğin en önemli yanı, siyasal ve toplumsal muhalefetin hemen tüm bileşenlerini bir araya getirmesiydi. Bu yönüyle de Muğla büyük buluşmaya ev sahipliği yaptı. Mitinge katılıp konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere, partilerin ve demokratik toplum örgütlerinin temsilcileri, Akbelen’deki örnek mücadeleye dikkat çektiler ve destek verdiler. Muğla, bu tarihi buluşmayla, artık çevrecilikle ve çevre mücadelesiyle de özdeşleşti. 

YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 

Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi Muğlalıdır. Geçtiğimiz yıl Ahmet Aras başkan, doğru bir hamleyle gazetemiz Cumhuriyet’in geleneksel Yunus Nadi ödülleri törenine ev sahipliği yapmıştı. Bu bağlamda, hem Muğla’nın merkezi Menteşe’de hem de Yunus Nadi’nin doğum yeri Fethiye’de anma etkinlikleri yapılmıştı. Bu yılki ödül töreni yarın yine Muğla’da yapılacak. Cumhuriyet gazetesinin geleneksel Yunus Nadi Ödülleri’nin 80’incisine, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi ev sahipliği yapacak. Görüldüğü gibi, Muğla kentimiz, ardı ardına önemli buluşmalara sahne oluyor. Aynı zamanda Muğla, hemşehrisi Yunus Nadi’ye ve onun ulusal kurtuluşçu cumhuriyetçi mücadele geleneğine sahip çıkıyor.

***

Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak

CHP’ye yıllar sonra ilk kez Manisa’nın merkez belediyesini kazandıran, Manisa’nın önceki büyükşehir başkanı Ferdi Zeyrek, kısa süre önce acı bir olayla aramızdan ayrılmıştı. Onun Manisa’da yarattığı sevgi halesi inanıyoruz ki hiçbir zaman unutulmayacak. Ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayan çalışma anlayışı, yerel yöneticilere ve siyasetçilere hep örnek olacak.

Image

FERDİ ZEYREK VAKFI 

Ferdi başkanın anısını kalıcılaştırmak ve hayallerini geleceğe taşımak adına kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı’nın açılışı Manisa’da yapıldı. Vakıf, eşi ve kızı başta olmak üzere ailesi, en yakın dostu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa büyükşehirin öncülüğünde oluşturuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışta yaptığı duygusal konuşmada; Ferdi Zeyrek’le ortak hayallerini anlattı. İlgi ve duyarlılık gösteren herkesi vakfa katkıda bulunmaya çağırdı. Biz de Ferdi başkanın anısını yaşatacak bu anlamlı girişimi yürekten destekliyoruz. 

YEREL YÖNETİM AKADEMİSİ

Bizim bir başka önerimiz de yerel yönetim alanıyla ilgili olacak. Ferdi başkan, örnek ve başarılı bir yerel yönetim anlayışı sergiledi. Bu yönüyle de hem yerel yönetim tarihimizde hem de partisi CHP’nin kurumsal tarihinde unutulmaz izler bıraktı. Biz, yakın bir gelecekte ülkeyi yönetmeye hazırlanan CHP’de; yerel yönetimlerdeki sürece destek verecek kalıcı bir akademi oluşturulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, hem günümüzün yerel yöneticilerine destek olacak hem de geleceğin yerel yöneticilerini yetiştirecek “Ferdi Zeyrek Yerel Yönetim Akademisi”nin oluşturulmasını öneriyoruz. Unutulmamalıdır ki ülkemizde sol ve sosyal demokrat siyaset, yerel yönetimlerin başarısı üzerinde yükselecek ve

İlgili Konular: #İzmir #muğla #Yunus Nadi Ödülleri #Ferdi Zeyrek

Yazarın Son Yazıları

Halk silkeleniyor!

İktidarın muhalif belediyeleri yönetsel açıdan kuşatması ve mali olarak silkelemesinin faturası doğrudan halka çıkıyor. Muhalif belediye başkanlarınca yönetilen kentlerde yaşayanlar, bu silkelemelerden alabildiğine etkileniyorlar.

Devamını Oku
03.10.2025
Derin yoksulluk

Ülkemizde büyük çoğunluğun temel gündemini ekonomik sorunlar oluşturuyor.

Devamını Oku
30.09.2025
Toprağıma, zeytinime dokunma!

Ege’de çevre sorunları ile birlikte çevre mücadelesi de büyüyor. Özellikle Muğla yöresinde kömür ve maden çıkarma amaçlı doğaya müdahaleler sürüyor. Ege’nin simge ağacı zeytin başta olmak üzere tarım ve orman alanları zarar görüyor. Verimli tarım toprakları yok ediliyor.

Devamını Oku
26.09.2025
‘Ev-Genç’liler!

Geçmiş dönemlerde siyasal ve toplumsal alanlarda gençlikten söz edilirken usa önce “Dev-Genç” gelirdi.

Devamını Oku
23.09.2025
Üreticiye darbe üstüne darbe!

İçinde bulunduğumuz aylar, Ege’nin tarım kesiminde hasat dönemidir.

Devamını Oku
19.09.2025
Siyasal direniş

Ülke ve halk olarak çok ilginç günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
16.09.2025
İktidar, İzmir’e kör ve sağır!

Ülkemiz genel anlamda zor ve zorlu bir dönemden geçiyor. Başta siyasal ve toplumsal gerginlikler olmak üzere, pek çok sorun halkı olumsuz etkiliyor. Ekonomik-sosyal sorunların dayanılmaz ağırlığı, yurttaş çoğunluğunun günlük yaşamını adeta bir cendereye dönüştürüyor.

Devamını Oku
12.09.2025
Yeniden kurtuluş ve kuruluş

Bugün 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü

Devamını Oku
09.09.2025
‘Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru...’

Güz döneminin başlangıcı olan eylül ayını doğrusu çok severiz. Yaz aylarının aşırı sıcağından, rehavetinden, tatil havasından çıkışı ifade eder.

Devamını Oku
05.09.2025
Barış arayışı ve mücadelesi

30 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü ile 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü ardı ardına kutladık. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını kazanmış ve Cumhuriyeti kurmuş bir ülkenin yurttaşları olarak ulusal bağımsızlık ve barış günlerini birlikte kutluyor ve ortaklaşa sahipleniyoruz.

Devamını Oku
02.09.2025
İzmir Fuarı, Cumhuriyetin halk okuluydu

İşte yine İzmir’in “fuar günleri” geldi. Bizler, İzmirliler olarak bir İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Devamını Oku
29.08.2025
‘Daima Demokrasi’

Dünyada otoriter liderler arttıkça ve otoriterlik tırmandıkça, demokrasinin değeri-önemi daha iyi anlaşılıyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Aydın’da yeni dönem

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip iktidar partisine geçmesinin yankıları sürüyor.

Devamını Oku
22.08.2025
Emek vurgunu!

Ülkemizde emeğiyle, alın teriyle geçinmek zorunda olan geniş toplumsal kesimler, en zor ve zorlu dönemi yaşıyorlar.

Devamını Oku
19.08.2025
‘Üzüm bizim canımız...’

‘Üzüm bizim canımız...’

Devamını Oku
15.08.2025
CHP'de örgütsel yenilenme

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongreler-kurultay süreci başlıyor.

Devamını Oku
12.08.2025
CHP, Ege’de yeni döneme hazırlanıyor

CHP, Ege’de yeni döneme hazırlanıyor

Devamını Oku
08.08.2025
Mağduristan!

Bu iktidar döneminde, toplumda geniş kapsamlı mağduriyetler oluştu ve çok sayıda mağdur yaratıldı. Türkiye bir bakıma mağdurlar ülkesi oldu ve adeta “Mağduristan”a dönüştü! Üstelik son yıllarda mağduriyetler ve mağdurlar daha da artıyor.

Devamını Oku
05.08.2025
‘Susuz Yaz’

‘Susuz Yaz’

Devamını Oku
01.08.2025
Emekçinin, emeklinin çığlığı!

Ülkemizde ekonomik ve sosyal koşullar giderek ağırlaşıyor. Emekçiler ve emekliler için yaşam her geçen gün daha da çekilmez hale geliyor. Dar gelirli ve yoksul yurttaşlar, hayatın zorlukları ile başa çıkmakta zorlanıyorlar.

Devamını Oku
29.07.2025
Tarıma, tarımcıya vuran vurana!

Tarıma, tarımcıya vuran vurana!

Devamını Oku
25.07.2025
İktidarın açmazı

Siyasi iktidar, son dönemde izlediği politikalarla, başta kendi tabanı olmak üzere tüm seçmenlerin kafasını karıştırıyor.

Devamını Oku
22.07.2025
Belediyelerde yaşananlar üstüne

Belediyelerde yaşananlar üstüne

Devamını Oku
18.07.2025
Göstergelerin gösterdiği

Ülkeler ve toplumlar için yaşanan dönemin ekonomik ve sosyal göstergeleri büyük önem taşır.

Devamını Oku
15.07.2025
CHP’yi kuşatma, ayrıştırma ve itibarsızlaştırma operasyonu

CHP’yi kuşatma, ayrıştırma ve itibarsızlaştırma operasyonu

Devamını Oku
11.07.2025
Sistem ve yönetememe krizi

Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların temelinde sistem krizi var.

Devamını Oku
08.07.2025
İklim ve maden yasaları, orman yangınları... Ekolojik sistem alarm veriyor!

Başta İzmir ve çevresinde olmak üzere, Ege bölgemizde ve ülkenin birçok yerinde ardı ardına orman yangınları çıkıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
100. gün

İstanbul’un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyonda 100 gün geride kaldı.

Devamını Oku
01.07.2025
İzmir iş dünyasının ekonomi-politiği

İzmir iş dünyasının ekonomi-politiği

Devamını Oku
27.06.2025
Japonya izlenimleri

Uzun süredir Japonya ile ilgili haberleri ilgiyle izliyor ve bu ülkeye gitmeyi planlıyorduk. Nihayet bu düşüncemizi hayata geçirdik. Japon toplumunu oldukça farklı bulduk. Kendilerine has özgün yanları olan ilginç bir kültür dokuları var.

Devamını Oku
24.06.2025
Yerelden merkezi iktidara yürümek ve Manisa örneği

Yerelden merkezi iktidara yürümek ve Manisa örneği

Devamını Oku
20.06.2025
Manisa’nın Ferdi’si...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i, talihsiz biçimde kaybettiğimiz günlerde yurtdışındaydık.

Devamını Oku
17.06.2025
Tarımda daha zor dönemlere hazır olmalıyız

Tarımda daha zor dönemlere hazır olmalıyız

Devamını Oku
13.06.2025
Oligarşi ve oligarklar

Oligarşi, geçmişte yoğun eylemsel siyasi dönemleri yaşamış kuşakların belleklerinde yer etmiş ve kulaklarında ses bırakmış bir kavram.

Devamını Oku
10.06.2025
Kıyı kentleri ve belediyeleri yaza hazır mı?

Kıyı kentleri ve belediyeleri yaza hazır mı?

Devamını Oku
06.06.2025
Halkın gündemi

Ülkemiz yeni bir bayramı karşılamaya hazırlanırken toplumun önemli çoğunluğu ekonomik sorunların burgacında kıvranıyor.

Devamını Oku
03.06.2025
İzmirli mağdur edilmesin

İzmirli mağdur edilmesin

Devamını Oku
30.05.2025
Sol buluşma

Geçtiğimiz hafta içinde, dünya solu, CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da buluştu.

Devamını Oku
27.05.2025
Belediyeleri kuşatmak!

Belediyeleri kuşatmak!

Devamını Oku
23.05.2025
‘Gençlik gelecek, gelecek gençlik’

19 Mayıs 1919, bundan tam 106 yıl önce, ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın başladığı gündür.

Devamını Oku
20.05.2025