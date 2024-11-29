29 Kasım 2024 Cuma

İnsanın yaşadığı kentle ve semtle bütünleşmesi önemlidir. Şair Edip Cansever’in çok sevdiğimiz ‘Mendilimde Kan Sesleri’ şiirinde; ‘İnsan yaşadığı yere benzer / O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer’ dizeleri, elbette boşuna söylenmemiştir.

Bizcileyin yarım asırdır hiç ayrılmadan İzmir’de ve Karşıyaka’da yaşayan kenttaşlar için, bu dizeler ve yaklaşımlar büyük anlam taşır. Biz hayatın içindeki tavrımızla, duruşumuzla biraz İzmir’izdir, biraz da Karşıyaka’yızdır!

SEMTLER VE ANILAR

İşte bizim gibi konuya yaklaşan Karşıyaka Belediyesi, Kent Konseyi ve Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi; ‘Semtler ve Anılar’ başlığıyla bir söyleşiler dizisi başlattı. Biz de bu bağlamda, Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte; değerli dostumuz araştırmacı-yazar Efdal Sevinçli ile birlikte yaşadığımız semtleri anlattık.

Heyamola Yayıncılık tarafından 2011 yılında hayata geçirilen ‘İzmirim’ projesi kapsamında; ‘İzmir’in kırk bir semti’ İzmirli kırk bir farklı edebiyatçı-yazar tarafından kaleme alınıp kitaplaştırılmıştı. Daha sonra belgeseli de yapılan ‘Sen Ne Âlâsın Alaybey’ kitabımız ve Efdal Sevinçli’nin ‘Şemikler, Şemikler’ kitabı yayımlanmıştı. İşte söyleşide bu kitaplarda yazdıklarımızı anlattık.

KARŞIYAKA’NIN GEÇMİŞİ

Aydınlanmanın kentleri İzmir’in ve Karşıyaka’nın yazarı, çizeri, edebiyatçısı çoktur. İşte bunlardan biri, kendisini tanımaktan ve aynı çevrede yaşamaktan mutluluk duyduğumuz, Yunus Nadi ödüllü şair - çevirmen, rahmetli Ahmet Necdet; şöyle yazar ‘Alaybey’de’ isimli şiirinde: “alaybey’de insan neyle gönenir / şiirle, şarkıyla, meyle gönenir / geceyi çoğaltsa da kadehi cem’in / cem’le değil hiç kimseyle gönenir”

Ailecek yarım asırdır Karşıyaka’da yaşıyoruz. Üstelik hiç ayrılmamacasına… Bu güzelim diyarda; cumhuriyet, demokrasi, barış ve özgürlük değerleri ile iç içe yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Tıpkı, her daim, aynı değerleri coşkuyla paylaştığımız pek çok Karşıyakalı hemşehrimiz gibi…

35,5 KÜLTÜRÜ

Karşıyaka’da ‘35,5 kültürü’ olarak isimlendirilen bir toplumsal iklim - atmosfer - yaşam biçimi vardır. Cumhuriyet değerlerini içeren, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, demokrat, hoşgörülü, yenilikçi, çağdaş bu yaşam biçimi ve kültürü; Karşıyaka’nın tarihsel gelenekleriyle ve Karşıyakalının güncel yaklaşımlarıyla da örtüşmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın mezarının Karşıyaka’da bulunuşu da, Karşıyakalılar için önemli bir semboldür. Aynı zamanda bu sembol, Karşıyakalıların cumhuriyet ve demokrasi değerlerine bağlılığının da somut göstergesidir. Sözün özü; İzmir’de, Karşıyaka’da, her daim cumhuriyetin, barışın, demokrasinin, aydınlanmanın ve özgürlüğün nöbetini tutuyoruz!

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Denizli’de yeni dönem

Ege Bölgesi, ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan önemli potansiyeli olan pek çok kenti kapsıyor. Bu kentlerin içinde Denizli birçok yönden öne çıkıyor. Bir zamanlar ‘Anadolu kaplanları’ denilince ilk akla gelen kent olan Denizli, yeniden o görkemli günlere ulaşmak istiyor.

Denizli, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle tanınan ve bilinen bir büyük Ege kenti. Kent olarak, Ege Bölgesi’ne özgü tipik özellikler taşıyor. Ege’nin bu önemli kenti, yerel yönetimler açısından uzunca süre iktidar partisi AKP’nin etkinliğinde kaldı. Ama son 31 Mart yerel seçimleri ile ortaya yeni bir durum çıktı.

CHP AĞIRLIĞI

Ana muhalefet CHP, 31 Mart seçimlerinde, büyükkent belediyesi ile birlikte Denizli merkezindeki Merkezefendi ve Pamukkale belediyelerini de kazandı. Denizli genelindeki 19 ilçe belediyesinden 15’i CHP’li başkanlar tarafından yönetilmeye başlandı.

Uzun bir aradan sonra yerelde ortaya çıkan siyasal ortam, Denizli için yeni bir durumdu. Artık kentte ve belediyelerde CHP’nin ağırlığı vardı. Biz de geçtiğimiz hafta içinde, Denizli’ye kadar gidip CHP’li başkanları kutladık. Onlarla Denizli’deki yeni dönemi konuştuk.

BAŞKANLARIN DAYANIŞMASI

Denizli büyükşehirde Bülent Nuri Çavuşoğlu var. Siyaset tecrübesi olan, daha önce iki farklı dönemde CHP il başkanlığı yapmış bir siyaset insanı. Denizli kent merkezinde yer alan Merkezefendi’nin başında da ikinci dönem başkanlığı sürdüren kadın belediye başkanı Şeniz Doğan bulunuyor. Kentin çeperlerini ve geniş bir coğrafi alanı kapsayan Pamukkale belediyesinde de eski milletvekillerinden Ali Rıza Ertemur görev yapıyor.

Nuri başkanın ataklığı ve girişimciliği, Şeniz başkanın belediyecilik tecrübesi ve sahaya hakimiyeti ile Ali Rıza başkanın siyasi tecrübesi harmanlanıp, bu dönem ortaya iyi ve başarılı bir sonuç çıkarılabilir. Başkanlarla yaptığımız görüşmeler ve edindiğimiz izlenimler, bize böyle bir çıkarım sunuyor.

BAŞARIYI KALICILAŞTIRMAK

Bu dönem, Denizli’nin başkanları ve siyasetçileri, CHP’nin 31 Mart yerel seçiminde elde ettiği başarının bir tesadüf olmadığını göstermek zorundalar. Biz Denizli’de ziyaret edip kutladığımız ve başarılar dilediğimiz başkanlarda; doğrusu bu sorumluluğu gözlemledik.

Başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu olmak üzere, başkanlar elde edilen başarıyı kalıcılaştırmak üzere ellerinden gelen çabayı gösterecekler. Şeniz ve Ali Rıza başkanlar, yereldeki başarıyı merkezi yönetime de taşımak üzere, büyükşehir başkanı Çavuşoğlu ile birlikte ortaklaşa mücadele edeceklerini söylüyorlar.

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Ne yaparım, ne de yaptırırım!

Son günlerde merkezi yönetimin yerel yönetimlere, özellikle de CHP’li muhalif belediyelere karşı hamleleri, ister istemez insana ‘ne yaparım, ne de yaptırırım’ özdeyişini çağrıştırıyor. Özellikle belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağı, yenilerine izin verilmeyeceği iddiaları ve tartışmaları, yurttaşlar tarafından şaşkınlıkla izleniyor. Oysa siyaseten hizmette yarışılmalı diye düşünüyoruz.

Kamuoyundan gelen tepkiler karşısında durumu kurtarmaya yönelik açıklamalar da niyetleri örtmeye yetmiyor. Siyasi iktidar CHP’li belediyelerin sosyal alanlardaki çalışmalarından rahatsızlık duyuyor. İşte bunun için de mümkün olduğunca belediyelerin hizmetleri engellenmeye çalışılıyor. Ancak bütün bu zorlamalar geri tepiyor. Muhalif belediyelerce ve başkanlarca yönetilen kentlerde yaşayanlar, olup biteni ibretle izliyor.

SELÇUK’TA NE OLDU?

Muhalif belediyelere ve başkanlara yönelik hamlelerden Ege de nasibini alıyor! 30 yıldır Meryemana girişindeki otoparkı işleten ve buradan elde edilen gelirle bütçesinin önemli bölümünü oluşturan Efes-Selçuk Belediyesi’nden, bu gelirler alınıp bakanlığa veriliyor.

Bu haksız uygulamaya karşı hemşehrilerinin desteğiyle direnen belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel engelleniyor. Şafak operasyonuyla Başkan Sengel’e destek verenler zorla alandan uzaklaştırılıyor. Bu olay, muhalif belediyelere yönelik girişimlerin nerelere kadar vardırılabileceğini gözler önüne seriyor.

BELEDİYELERDE YENİ KESİNTİ

Daha belediyelerin kreşleri ile ilgili tartışmalar devam ederken, bu kez merkezi yönetimden mali alanda yeni bir hamle geldi. Belediye iştiraklerinin borçları için de belediye gelirlerinden kesinti yapılacağı açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, belediyeler ve iştiraklerinin borçlarına karşılık İller Bankası dahil olmak üzere merkezi idareden aldıkları ödeneklerde kesintiye gidilmesini öngörüyor. Uygulama yerel yönetimlerin mali yapısını doğrudan etkileyecek. Karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi. CHP’li belediye başkanları 30 Kasım’da toplanıp, ortak bir yol haritası belirleyecekler.