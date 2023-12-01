01 Aralık 2023 Cuma

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir, bugünlerde deniz taşmasının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Başta Alsancak ve Karşıyaka kıyıları olmak üzere, İzmir’in deniz kıyısında olan yerleşim alanları; deniz sularının işgali altında. İzmirliler olarak bu manzaraları görünce ister istemez usumuzda ünlü şairimiz Cahit Külebi’nin o çok bilinen dizeleri ses buluyor.

Ne demişti Külebi usta, “Atatürk’e Ağıt” şiirinde? “İzmir’in denizi kız, kızı deniz / sokakları hem kız hem deniz kokar.” Bugünlerde İzmir’in durumu, maalesef rahmetli Külebi’ye esin kaynağı olan ve şairin dizelerine yansıttığı görüntülerin çok uzağında! Dünya ölçeğinde yaşanan iklim krizinin kentlerimize ve hayatımıza olumsuz yansımalarını, hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Yaşanan olumsuzluklar, bir kentin ve yerel yönetimin boyutlarını çoktan aşmış durumda.

Merkezi yönetimiyle, yerel yönetimleriyle, üniversiteleriyle, teknik ve uzmanlık kuruluşlarıyla, hep birlikte; ortaklaşa çözümler aranmalı ve bulunmalı diye düşünüyoruz. Sözün özü, bu konuda güçlü bir ortaklaşmaya ve birlikteliğe ihtiyaç var.

GÜRÜN’ÜN KARARI

Muğla’nın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 5 dönemdir ve 25 yıldır görevde bulunan Gürün, bu kararıyla bizce doğru olanı yaptı.

Gürün’ün ilk adaylık ve seçim dönemini çok iyi hatırlıyoruz. O dönemde, köşe yazarlığı yaptığımız bölge gazetesi adına Muğla’da açık oturum düzenlemiş ve adayları bir araya getirmiştik. 1999 yılıydı. Daha ortada AKP’nin olmadığı bir dönemdi. O ilk buluşmamızda, Gürün’ün hazırlığı ve projeleri dikkatimizi çekmişti. Tahmin ettiğimiz gibi, CHP’nin adayı olan Dr. Gürün; ANAP ve DYP gibi partilerin adayları ile yarışıp ipi göğüslemişti...

Gürün’le son buluşmamız, bir ay kadar önce, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Muğla’da açtıkları 100’üncü yıl anıtının töreninde oldu. Başkan Gürün’ün çağrısıyla gazetemizi temsilen katıldığımız bu törende, doğrusu başkandan aday olmayacağı izlenimi almamıştık.

Sonuç olarak, başkan Gürün Muğla’ya Muğlalı hemşehrilerine başarıyla hizmet verdiği dönemlerin ardından, artık başkanlığı noktalıyor. Bu kararın hem kendisi hem de Muğla ve Muğlalılar için hayırlı olmasını diliyoruz.

Geçen haftaki “İzmir ve Ege Notları”nda; CHP’nin Ege’deki büyükşehirlerine bakıldığında gözlerin İzmir ve Muğla’da olduğunu vurgulamıştık. Başkan Gürün’ün kararıyla, Muğla’daki yarış daha da ilginç hale geldi. Muğla büyükşehir, bir doktorun ardından başka bir doktorla mı buluşacak? Bekleyip göreceğiz.

MUHTAR ADAYLARI ÇOKTAN YOLA ÇIKTI

Bugünlerde Ege Bölgesi’nin neresine gidersek gidelim, çarşıda, sokakta, esnaf dükkânlarının camlarında muhtar adaylarının tanıtım afişleri ile karşılaşıyoruz. Ülkemizin diğer yörelerinde de görüntünün pek farklı olmadığını düşünüyoruz.

Siyasi partiler henüz daha belediye başkanları ile belediye meclisi ve il genel meclisi adaylarını belirlemeye çalışırken muhtar adayları çoktan yola çıktı bile. Futbol terimleri ile yazarsak; muhtar adayları adeta “tam saha pres”yapıyorlar. “Seçmen seçmene markaj” taktiği uyguluyorlar. Bir yandan da aynı mahalleden aday olmuş rakiplerini kolluyorlar. Hemen her gün yeni tanıtım ve propaganda yöntemleri ortaya koyuyorlar. Muhtarlık seçimlerinde, şimdiden çok farklı ve renkli bir seçim dönemi yaşanıyor.

Görece küçük yerleşim alanlarında, muhtarlık yarışı daha da çekişmeli. Çünkü buralarda herkes birbirini tanıyor ve kontrol ediyor. Hemen her mahallede çok sayıda muhtar adayı var. Bu durum, muhtarlığın bir çekim merkezi haline geldiğini gösteriyor. Aslında yaşanan bu süreç, muhtarlık kurumu adına sevindirici bir gelişme.

Geçmişten günümüze çokça kafa yorduğumuz ve düşünce proje ürettiğimiz yerel demokrasi ve yerel yönetimler alanında, muhtarlık kurumunun tümüyle yeniden ele alınıp yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizce, yerel yönetimin en küçük ölçeği olan mahallede, demokrasinin temeli ve simgesi olan muhtarlıklar, daha da etkin kılınmalı ve işlevsel hale getirilmeli.