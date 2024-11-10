Unutmadık, unutturamayacaksınız!

10 Kasım 2024 Pazar

“Kemal Atatürk ile binlerce yılın derinliğinden kahraman bir ruh aydınlığa yükseliyor ve bu ruh, dünyanın esirliğe düşmüş bölgelerindeki uluslara özgürlük ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Onun kişiliği, Nil kıyılarından eski Çin denizlerine kadar uzanan bir efsane olmuştur. O, kendi ulusu ve insanlık için beslediği sevgi ile bir dahinin neler yaratabileceği konusunda cihana görülmedik, duyulmadık bir sahne seyrettirmektedir.”

Prof. Dr. Herbert Melzig (Alman tarihçi)

EFSANE DEĞİL GERÇEK

“Tutsak uluslara önderlik etmiştir. Atatürk’ün dünyaya yaygın ülküsü, her gün beliren özgürlük kımıltılarında, her yıl kendisini Birleşmiş Milletler’e kabul ettiren yeni ulusların direnişlerinde somutlaşıyor. Atatürk, o ışığı bol, kalpaklı resimdeki tanrısal güzellikteki adam olarak kalmadı. Ölümü üzerine masallaşacağı, efsanelere konu olacağı söylendi. Oysa büyüklüğü efsanede değil, gerçekte belirdi.”

Sami N. Özerdim (Türk yazar, dil bilgini)

RUH KUDRETİ

“Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi anımsamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.”

Sir Charles Townshend (İngiliz general)

ÖRNEK DEVRİMCİ

“Atatürkçülük, 20. yüzyılda Türk ve İslam dünyalarının kurtulması, kalkınması ve çağdaş uygarlığa erişmesi için gereken işleri görmek, güçlükleri yenmek ve buna göre bir görüşler ve anlayışlar topluluğu yaratmak bilgisi ve mesleğidir. Bütün İslam acununun ve daha genel olarak sömürgeler acununun kurtuluşu Türk zaferi ile başlar, onun davranışlarını, mücadele ve devrimlerini örnek alarak ulusal duyguların kabartılmasıyla ilerler ve bütünlenir.”

Prof. Dr. Hikmet Bayur (Türk siyasetçi ve tarihçi)

ÖNCE ÖĞRETMEN

“Atatürk, gerçekten büyük bir öğretmendir. O, ulusunu eski Turanlı atalarına bağlayarak Arap etkisinden de kurtarmıştır. Aynı amaçla dil konusunda da Türkçeyi eksiksiz ve üstün bir ulusal dil durumuna getirmek için çalışmıştır.”

Dr. Hester Donaldson Jenkins (Amerikan felsefe bilgini)

AĞLANMAZ, ÖĞRENİLİR

“Atatürk için ağlanmaz. Atatürk’ü anlamaya çalışılır. Anlanır, bilinir, özüyle bilinir, öylece inanılır. Kişisel yaşantı içinde de toplumsal yaşantı için de o örnek alınarak yöntemler bulunur. Bunlar uygulanır. Atatürk’ü sevmek böyle olmalı, inanmak böyle olmalı. İzindeyiz, demenin anlamı budur. Ötesi... Ötesi, doğrusunu isterseniz hiçbir şey bile değildir.”

M. Sunullah Arısoy (Türk ozan ve yazar)

FRANSIZ DEVRİMİ KADAR BÜYÜK

“Türk devriminin bütün Doğu dünyasının ilerleme ve gelişmesindeki rolü, Batı dünyasını kültür ve uygarlık yoluna yönelten Fransız Devrimi kadar önemli ve etkilidir. Devriminizin kıvılcımlarından çıkacak olan ateş, bütün Doğu uluslarını aydınlatacak, kamaştıracak ve gerçek ışığı yaratacaktır.”

General Ho-Yao-Su (Çin elçisi)

ÖZGÜRLÜK ÖNDERİ

“Atatürk, yalnız Türk ulusunun değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün ulusların önderidir. Onun yönergeleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.”

Sucheta Kripalani (Hint parlamento heyeti başkanı)

KUDÜS’TEKİ YANKI

“Kudüs’te toplanan on binlerce Arap, minarelere ve kulelere yerleştirilen İngiliz mitralyözleri ve zırhlı otomobillerdeki İngiliz askerleri karşısında semayı dalgalandıran bir gürleyişle çoşkun ve korkusuz haykırıyorlar: Yaşasın Mustafa Kemal Paşa!”

Pierre Benoit (Fransız yazar)

HALK DOKUMACISI

“Devrimin yöneldiği halk dokumacılığının en güzel örneğini,1933’te kurulan Sümerbank’la görüyoruz. Atatürk Cumhuriyetinin devletçi, halkçı felsefesiyle kurulmuştur. Kendi yünümüzü, kendi pamuğumuzu, kendi ipeğimizi işleyecektik. Loncadan, çıkrıkçılar çarşısından, ortaçağdan ve açık pazardan dokuma endüstrisine, çağdaş bağımsızlık ekonomisine ve sömürgeci kapitalizmin yutamadığı, yutmaya gücünün yetmeyeceği ulusal pazara geçecektik.

Halk dokumacısı Atatürk, ve en açık en kesin 1933’te başlattığı bir devletçi hareketle, üç büyük işe temel koymuş oluyordu: Ortaçağ lonca endüstrisi yerine çağdaş dokuma endüstrisi bir; açık pazar yarı sömürge ekonomi yerine kendine yeten bağımsızlık ekonomisini iki; ve yarı çıplak halkının kendi kaynaklarından giyinmesinin olanakları üç...Atatürk, bağımsızlığı kendi halkının emeğinden, kaynaklarından ve olanaklarından dokuyan insandır.”

Ceyhun Atuf Kansu (Türk yazar, ozan ve doktor)

YÜZ DEĞİL, BEŞ YÜZ!

Atatürk, dünyamıza gelmiş geçmiş dahiler arasında yüzyılda bir değil, beş yüz yılda bir rastlanan devlerden olup ölümünden 86 yıl sonra kanlı canlı düşmanlarını yenmeyi sürdüren dehadır, sevgili okurlarım. Onun ruh kudreti, ahaliden yarattığı halkın, kullardan yarattığı yurttaşların gücüdür.

İzindeyiz, unutmadık, unutturmayacağız.