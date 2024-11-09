Bu işte bir MİT yeniği mi var?

09 Kasım 2024 Cumartesi

Ben değil, CHP Genel Başkanı Özür Özel söylüyor. Daha doğrusu “MİT’e Ankara Belediyesi için eşeleyin deşeleyin bir şeyler bulun” dendiğine dair duyum aldığını belirtiyor. Birimiz bile “Yok, olmaz öyle şey” diyebilir miyiz?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya, ulaştığı MİT yetkilileri bu konuda “MİT’e böyle bir talimat verildiği iddiası doğru değil. Görev tanımımızda böyle bir şey yok” diyorlar.

Normal bir ülkede adında “milli” ibaresi olan bir kuruma güven duyulması esastır. Ama gel gör ki bizde kurumun geçmiş sicili göz önüne alındığında güven yerine kuşku duygusu daha baskın çıkıyor.

Özal döneminden beri devletimizin istihbarat teşkilatının, iktidar sahiplerinin özel işlerini takip ettiğini bilmeyen yok. Siyasetteki rakibi DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u yıpratmak içir Özal’ın, MİT’e, daha doğrusu bu kurumdan Mehmet Eymür’e verdiği talimatla Banker Bako hakkında bir rapor hazırlanmış, bu raporda Cindoruk’un adı yeraltı dünyası ile ilişkiliymiş gibi gösterilmişti. Ancak Eymür, hızını alamayıp Genelkurmay’da, Emniyet’te ve teşkilat içinde hoşlanmadığı kişileri de torbaya atınca ortalık karıştı. Rapor nesebi belirsiz çocuk gibi ortada bırakıldı.

MİT’i siyaseti dizayn etme işinde kullanılması ile yetinmeyen Özal, aile işlerine de karıştırdı. Kızı Zeynep Özal’ın sevgilisi davulcu Asım Ekren’i MİT aylarca takip ettirdi. Sıradan aileler damat adayını konu komşuya, esnafa, iş arkadaşlarına sorar. Başbakan kızı olunca bizzat ulusal istihbarat servisimiz seferber olmuştu. Koca başbakan kızı davulcuya gitmesin diye MİT olaya el koymuştu ama Zeynep Özal, davulcudan vazgeçmek istemiyordu. Bu kez MİT başkanı, yine Eymür’e “Davulcu damat adayını kaçırın” talimatı vermiş, Eymür işi Malatyalı bir mafya babasına ihale etmiş, o da bu işi eline yüzüne bulaştırmıştı.

Çiller’in başbakanlığı döneminde de MİT adeta başbakanın eşi Özer Çiller’in özel emrine girdiği ve özel siparişlerini takip ettiğini Ankara’da bilmeyen mi var?

AKP'YE BRİFİNG KUŞKULARI ARTIRDI

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Esenyurt’a kayyum atanmasından iki hafta önce AKP’ye brifing vermesi, haliyle akıllara bu türden kuşkuları getiriyor.

Kalın, cumhurbaşkanına, Milli Güvenlik Kurulu’na brifing verebilir. Hatta kapalı oturumda TBMM’ye ya da siyasi partilerin genel başkanlarına da vermesi olağan karşılanabilir. Ama AKP Genel Merkezi’ne giderek parti yönetimine brifing vermesi olayı, kurumun tarihi boyunca yaşanmamıştır.

Eğer ülke güvenliğini ilgilendiren bir konuda brifing verdiyse bunu bütün parti genel merkezlerine de yapması gerekirdi.

MANSUR YAVAŞ’A KONSER TEPKİSİ

Esenyurt’a kayyum üzerinden İmamoğlu’nun hedefe alınıp yıpratılması planı yürürlüğe konarak parti içinde parçalanmayı hedefleyen AKP, Yavaş’ın CHP ile bağlarını koparmasını umuyordu. Beklenen olmayınca bu kez de Yavaş, 29 Ekim konseri üzerinden yıpratma çalışmalarına abanıldı. Yavaş’ın açıklamalarını bekleyip görelim. Varsa bir sorun, hep birlikte eleştirelim. Ama aynı işe yapan diğer belediye ve kamu kurumlarını da es geçmeden yapalım bir zahmet. AKP olarak Mustafa Yıldızdoğan, Uğur Işılak, Yavuz Bingöl ve Mustafa Ceceli’ye kaç milyarlık konserler verdiğinizi açıklasanıza.

Belediyelerin bu konser olaylarına oldum olası karşıyımdır. Bayram kutlamaları sadece konserle mi olur?

Hele hele bu organizasyonların 2B (acil durum halinde ihalelerin davet usulü yapılması) kapsamında yapılması kabul edilebilecek bir durum değildir. Ancak bunu en son eleştirecek olan AKP’dir.

Kamu yararını o kadar çok savunuyorsanız 2B Yasası’nı, “Savaş ve doğal afetler dışında davetle ihale yapılamaz” diye değiştirin de görelim.