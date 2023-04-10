Partiler listeleriyle şaşırttı

10 Nisan 2023 Pazartesi

AKP, CHP ve İYİ Parti listelerinde pek çok milletvekili kendine yer bulamadı. Erdoğan, üç dönem kuralına takılan vekiller ile kamuoyunda ismi çok tartışılan Zehra Taşkesenlioğlu, Ravza Kavakcı ve Betül Sayan Kaya’yı liste dışı bıraktı. Eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı ile Zülfü Tolga Ağar’ı da seçilemeyecek yerlerden aday gösterdi.

CHP’de de bazı milletvekilleri bakanlık beklentisiyle aday olmazken bazı isimler de listede kendine yer bulamadı. İstanbul, İzmir, Hatay, Adana ve Mersin gibi illerde belediye başkanları listede istediklerini büyük ölçüde aldı.

İYİ Parti’de temayül yoklamasına tepki gösteren ve listede istedikleri yere konulmayan Durmuş Yılmaz, Aytun Çıray ve İsmail Tatlıoğlu milletvekili adaylıklarından çekildiler.

Milletvekili listelerinde bu dönem kadın ve gençlik kollarından pek çok ismi listelerden seçilecek yere koyan CHP, 7 ilde liste başlarını kadınlara bıraktı. Afyonkarahisar, Denizli, Giresun, İzmir 2. Bölge, Sakarya, Trabzon ve Tunceli’nin ilk sırasında yer alan kadınlar dışında birçok ilde de ilk beşe girenlerin sayısı oldukça fazla. Depremden sonra Hatay’ın sesi olan Suzan Şahin’in listelerde yer bulmaması şaşkınlıkla karşılandı.

ŞANSLI AİLELER

Bazı aile ve aşiretler birden çok partide seçilecek yerlere üyelerini yerleştirme başarısı gösterdiler. Bunların başında Diyarbakırlı Ensarioğlu ailesi geliyor. AKP’den Galip Ensarioğlu Diyarbakır’da liste başı olurken, aynı aileden Vejdin Ensarioğlu da yine Diyarbakır’dan İYİ Parti’nin ilk sırasında yer aldı. İYİ Parti, Salim Ensarioğlu’nu da İstanbul 2. Bölge ikinci sıradan aday gösterdi.

Gaziantep’te Nizipli Altunbaş ailesi de hem İYİ Parti’den hem de CHP’den iki üyesini listelere yazdırdı.

Türkeş ailesi de geçen dönem olduğu gibi bu kez de Meclis’te iki isimle temsil edilecek. Tuğrul Türkeş Ankara’dan AKP’nin liste başı olurken kardeşi Ayyüce Türkeş İYİ Parti’nin Adana’dan liste başı oldu.

Bedirhanoğlu aşireti, Bitlis ve Van’dan AKP ve CHP listesinde temsil edildi. Seracettin Bedirhanoğlu, CHP Van’dan liste başı olurken, Turhan Bedirhanoğlu Bitlis’ten AKP’nin adayı oldu. Arvas ailesi de Van’dan hem AKP hem de MHP listelerinde yer buldu. Abdülhalat Arvas AKP’nin Van üçüncü sıra adayı olurken Abdülselam Arvas MHP’nin Van’dan 4. sıra adaylığına getirildi.

AYAYDIN’IN KIZI AKP’DE

Siyasete DYP’den milletvekili adayı olarak adım atan ancak seçilemeyen Aydın Ayaydın, sonrasında ANAP’tan Milletvekili seçilmişti. Geçen dönem bu kez CHP’den milletvekili seçilen Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın Ankara 2. Bölgede AKP’nin adayı oldu.