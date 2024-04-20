20 Nisan 2024 Cumartesi

“Belediyenin içinden geçmişler!”

Bu sözler bana ait değil. Bu sözler 31 Mart seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ait.

Halk TV’de yayımlanan, benim de konuk olduğum “Kayda Geçsin” programına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu seçildikten sonra karşılaştığı manzarayı anlattı.

Belediyenin güncel borcunun 11 milyar TL olduğunu belirten başkan ayrıntılarını anlattı.

Belediyenin ödediği faiz akıl alır gibi değil. Belediye dört yıl süreli 2 milyar TL kredi kullanmış geri ödemesi 8 milyar TL. Çekilen kredinin 1 milyar TL’si kullanılmış. Diğer kısmı kasada duruyor. Ancak vadesiz hesapta bekletiliyor.

Eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullanılan kredinin GES projesi için kullanıldığını, şehre yatırım yaptıklarını ve kazandırdıklarını belirtti.

Seçilen başkan Çavuşoğlu yine yayında “Borç kaynağı nedir” sorumuz üzerine bazı şirketlere verilen işlerden bahsetti. Örnek olarak ise internet sitelerine ödenen rakamlardan bahsetti ve bir dergi gösterdi.

Dergi çocuklar için boyama kitabı. Tesadüf (!) tam da seçim döneminde basılmış. Derginin hem kapak sayfasında hem de iç sayfalarında sayın başkanın reklamı yapılmış.

Çocuk dergisinde neden belediye başkanı reklamı yapılır o da ayrı bir konu.

Bu boyama dergisinden ise tam 30 bin adet basılmış ve karşılığında da 15 Mart 2024 tarihinde Çağan Ajans adlı şirkete 696 bin TL ödeme yapılmış. İhale bülteninde göremedim muhtemelen doğrudan alım yapılmış.

Firma 2019 yılında Kadıköy/Rasimpaşa Mahallesi’nde kurulmuş ve sahibi Abidin Kızılbay olarak gözüküyor.

Belediyeden reklam, matbaa, organizasyon ihalesi alan var mı diye araştırmaya başladım. Karşıma “Denizli Şifre Haber” adlı sitede Bülent Öztürk imzası ile 2022 yılında yayımlanmış bir haber çıktı.

Haber içeriğinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında haber internet sitelerine 1 milyon 930 bin TL bütçe ayırdığını okuyoruz.

Bu tutarın 1 milyon 164 bin TL’sinin, 2022 yılında 2 milyon TL bütçe ayrıldığının bunun da 1 milyon 320 bin TL’sinin Pera Medya ve Point Medya adlı kuruluşlara verildiği belgelenmiş.

Yani Denizli Büyükşehir Belediyesi medya bütçesinin yüzde 62’sini bu firmalara ödemiş. Ancak sorun şu: Bahse konu internet siteleri birbirinin kopyası ve görünen o ki tek merkezden yönetiliyor.

Yani kopya haber siteleri...

İnternet siteleri kimin diye baktığımızda ise karşımıza bir firma daha çıkıyor o da “Metsen” adlı firma. Bu firma da 2020 yılında Metin Şenel adına tesadüf Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde kurulmuş.

Acaba ihale almış mı bu firma diye baktım. Çoğunluğu Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 14 milyon TL ihale almış. Doğrudan alımları göremedim. Ancak ilginçtir çok yetenekli firma. Güreş organizasyonundan mobilya alımına, şapkadan kamuoyu araştırmasına kadar her iş kaleminin ihalesini almış.

Şimdilik virgül koyalım burada...

Ancak sosyal medyasından eski Denizli Büyükşehir Belediye başkanı ile fotoğrafını paylaşıp “Ölene dek tek başkanım, ağabeyim” diyen kişinin yazdığım konular ile bağlarına devam edeceğimi belirteyim.

Sadece Denizli Belediyesi de değil, belediyelerin sırtına binip 10 bin lira maaş alan emeklinin verdiği vergiye “çöken” herkesi yazacağım.