Gözünüz açık olsun

03 Ağustos 2024 Cumartesi

Adı Aslan Altuntaş... Almanya’da yaşıyor. Stuttgart’ta tamir işi ile ilgileniyor.

Aslan Altuntaş, 27 Ekim 2022 tarihinde ofisinde çalışırken Türk operatör numarasından aranıyor. Arayan kişi Türkçe konuşmuş ve kendisini İstanbul’daki yeni havalimanında görev yapan bir polis memuru olarak tanıtmış.

Bu kişi yanında bir Alman aile bulunduğunu, havalimanında bir sorun yaşadıklarını, kendisinin telefonunu verdiklerini, Alman ailenin Türkçe bilmediğini ve bu sebeple anlaşamadıklarını, kendisi ile görüşmek ve tercümanlık yaparak kendilerine yardımcı olmasını istediklerini söylemiş ve telefonu Alman aileye vermiş.

Telefonu alan kişi Almanca konuşmaya başlamış ve kendisini Wolfgang Peter Schmid olarak tanıtmış. Aslan’a da soy ismiyle hitap etmiş. Bu kişi Aslan’ın Stuttgart’taki evininin kanalizasyonunu tamir ettiğini ve işinden çok memnun kaldığını söylemiş. Aslan’ı tanıdığı olduğuna ikna edebilmek için de bilgiler vermiş.

Aslan neden kendisini aradıklarını, nasıl yardımcı olabileceğini sormuş. Telefondaki kişi ailesiyle kendisini İstanbul Havalimanı’ndaki gümrükten çıkarmadıklarını, havalimanına çok yakın olan Bosphorus Oteli’nde yedi gün fazla kaldıklarını, para yatırması gerektiğini anlatmış. Otelin müdürünün havalimanına geldiğini ve onları gümrükten geçmeden durduklarını, çok perişan olduklarını, çocuğunun hasta olduğunu ve ilaç alması gerektiğinden bahsetmiş.

Banka kartının süresinin dolduğunu, para çekemediklerini, paraya ihtiyacı olduğunu, para göndermesi halinde Almanya’ya gelir gelmez alacağı parayı geri vereceğini söylemiş.

Aslan telefondaki kişinin çocuğunun hasta olduğunu ve ilaç alması gerektiğini söylemesi üzerine para göndermeyi kabul etmiş. Para gönderimi “MoneyGram” vasıtasıyla yapılmış.

Aslan toplamda ismi bildirilen dört kişiye ayrı ayrı para göndermiş. Her seferde 5 bin Avro’dan daha az bir miktar yollamış. Aslan’ın toplamda iki kere para yollama hakkı olduğu için diğer iki para havalesini kızı Gülistan Fatma Altuntaş adına göndermiş.

MoneyGram International, Inc., merkezi Dallas, Teksas’ta bulunan bir Amerikan eyaletlerarası ve uluslararasıarası ödemeler ve para transferi şirketi.

Aslan, para gönderdikten sonra dolandırıldığının farkına varmış. Gönderdiği paraların Antalya’da çekildiğini öğrenen Aslan, işlerini ayarlayarak Antalya’ya gelmiş ve Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş. Avukatlık hizmeti almak üzere de avukat Ali Ezer ve avukat Zeynep Hikmet Hünler’e yetki vermiş.

Savcılığın yaptığı soruşturma neticesinde Aslan’ın kendi adına ve kızı adına yolladığı paraları Muharrem Şahin, Ümit Arabacı, Fadime Güzel ve Ümit Dağekin’in çektiğini tespit etmiş.

Savcılık iddianame hazırlamış ve bu kişilere ceza davası açmış.

Uzatmayayım.

Sanıklardan biri ifade verirken kendisine bu işi yapmasını Ayhan Yerkazan isimli kişinin istediğini ve şu anda da mahkeme salonunun kapısında beklediğini söyleyince mahkeme başkanı Ayhan Yerkazan’ı duruşmaya davet edip dinlemiş. Yerkazan, tanık olarak verdiği ifadesinde Fikri Yılmaz ve İsmail Yerkazan’ı ifşa etmiş.

Avukat işin peşine bir savcı gibi düşüyor. Ayhan Yerkazan’ın ifşasında belirttiği Fikri ve İsmail hakkında iddianame düzenleniyor ve mahkeme aşamasına geçiliyor. Bu kişilerin bir yıllık HTS kayıtları çıkarılıyor.

HTS kayıtlarında bir yıl içerisinde 146 defa Money adlı havale sisteminden mesaj geldiğini tespit ediyor. İsmail’in eşi, oğlu, kızı, akrabaları MoneyGram’dan para çekmiş. Ayhan isimli kişinin de 50-60 kez para çektiği tespit edilmiş. Antalya’daki Üçgen Mahallesi’ndeki çoğu kişinin bu uygulama ile para çektiği tespit edilmiş. Avukat yaptığı tespitleri savcılığa bildirmiş. Bunun üzerine Aklama Suçları Bürosu devreye girmiş ve dosya Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na devredilmiş.

Bu sefer de İsmail adlı kişinin HTS kayıtları iki yıllık inceleniyor ve 146 olan SMS sayısı 286’ya çıkıyor. Başka bir kişi 445 SMS almış. Bunun üzerine BTK’ye yazı yazılıyor ve 2021-2023 yılları arasında 30 ve daha fazla MoneyGram’dan mesaj alan kişilerin listesini talep ediyor. Savcı ancak bu isteğine cevap alamamış.

Avukat dosyada tespit edilen yabancı uyruklu kişiler hakkında ülkelerin büyükelçiliğine de durumu bildiren dilekçeler yazmış. KOM raporunda dolandırıcılıktan örgütlü suç olmadığı kanaatine varılmış ancak MASAK ön inceleme raporunda 1 milyar dolardan fazla para girişi tespit edilmiş.

İşin arkasından Antalya’daki Rusları bile dolandıran büyük bir örgüt çıkmış.

Barona bağlı 22 ekip kayda geçmiş. Antalya’daki ilçelerin hepsinde farklı ekipler var. Kemer, Manavgat, Serik... Tüm bölgelerde başka ekipler görevlendirilmiş.

Gayet örgütlenmişler anlayacağınız.

Sonuç olarak öyle her arayıp da yardım edene para göndermeyin. Yardım istiyormuş gibi yapılan bir telefon görüşmesinin peşini bırakmayınca arkasında büyük bir örgütün olduğu böyle ortaya çıkıyor.

Benim başıma gelmez de demeyin. Gözünüz hep açık olsun.