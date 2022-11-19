Seçmen olmuyor... Parti devşirelim!

19 Kasım 2022 Cumartesi

Erdoğan, seçimleri kazanmak için tabanını genişletip oy devşiremeyeceğini anlayınca, parti devşirmeye koyuldu.

Kasım ayının başında HDP ile buluşma, ikinci yarısında da İYİ Parti’yi bir an önce 6’lı masayı terk etme çağrısında bulunarak yanlarına çağırma!

Hayli ilkeli bir siyaset!

Önümüzdeki seçimlere dek bakalım daha neler göreceğiz...

Şimdiden görünen, Cumhur İttifakı’nın iki lideri kazanmak için her şeyi yapacak. Bu gerçeği aylardır yazıyoruz ama süreç giderek vahşileşecek. Her yaşanandan sonra, “Bundan ötesi olur mu” diye soracağız, olacağını da göreceğiz!

Bütün dileğimiz, toplumun, azçok demokrasi birikimimizin daha fazla zarar görmemesi.

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Erdoğan, G-20 zirvesinden dönüşte, aklının fikrinin Türkiye’de olduğunu kanıtlarcasına, zirve sonuçlarından çok ülke içindeki gelişmelere değindi.

İYİ Parti’yi tez zamanda masayı terk edip yerli ve milli olmaya çağırdı.

Cumhur İttifakı’nın Akşener’e bakışının mevsimlere göre değiştiğini yeri geldikçe vurguluyoruz. Erdoğan’ın uyarıyla karışık tehdit de sezdiğimiz çağrısı aslında yeni değil.

Önce yok saydılar. Nasıl olsa, MHP’nin merkez gücü Akşener’i ya eritir ya kendilerine çeker diye düşündüler.

Olmadı... İYİ Parti, AKP iktidarından sonra kurulmuş ve barajı geçmeyi başarmış bir parti olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı. Baktılar ki yok sayarak olmuyor, bari var sayarak adım atalım dediler. Yanlarına çekmeyi denediler. Bunun yöntemine de karar veremediler. “Partiyi kapat, evine dön” işlemedi. Bunun biraz da onurlucasını denediler, “Cumhur’a katıl” dediler. Olmadı.

Bunlar da işlemeyince, düşman bellemeyi tercih ettiler. Bunu yaparken de terörle mücadele bağlamında en olmayacak yöntemi seçtiler. Dediler ki:

PKK eşittir HDP, HDP eşittir CHP, CHP İYİ Parti ile ortak, demek ki İYİ Parti de terör örgütü uzantısı!

Soralım:

Terör örgütü, “Ben o kadar güçlü ve etkiliyim ki Türkiye’deki tüm siyasi partilerde ağırlığım var” dese, ne dersiniz?

Bu yöntem uzunca bir süre devam etti. Önceki gün Erdoğan’ın konuşmasıyla birlikte değişmiş görünüyor.

Akşener, Erdoğan’ın sözleri Türkiye’ye ulaştıktan hemen sonra yanıt verdi:

-Biz bunları çok gördük, kumar masasında yokuz!

AKP’nin çizgisi bir yana siyaset yöntemi ile kumar masası birbirine yabancı değil.

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Erdoğan’ın bu çıkışını seçim takviminden hemen önce bekliyorduk!

Başkent kulisleri şöyle kaynıyordu:

AKP’nin İYİ Parti içinde köstebekleri var. Onlar seçim zamanına doğru CHP’nin tepkisini çekecek açıklamalar yapacaklar. İki partinin arası açılacak. Devamında Cumhur İttifakı’ndan İYİ Parti’ye reddedilmesi zor teklifler gelecek.

Bunun erkene çekildiği görülüyor.

Akşener’in Erdoğan’a fazla tartıştırmadan tıpkı öncekiler gibi net yanıt vermesi, İYİ Parti içindeki olası soru işaretlerini büyük ölçüde giderir. Ancak bunlar Cumhur İttifakı’nın tümüyle pes edeceği anlamına gelmez.

Cumhur, ya HDP’yi ya İYİ Parti’yi yanına çekmeye mecbur.

MHP her iki olasılığa da sıcak.

Bu iki parti “güzellikle” evet demezse ne olacak?

Bunun yanıtı HDP açısından belli, Bir yanda kapatma davası bir yanda anayasa masası!

Pilav daha çok su kaldıracak.

Sürecin özeti girişte vurguladığımız gerçektir:

Seçmen devşiremeyince parti devşirmeyi deniyorlar.