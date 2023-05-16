Yeniden başlamak...

16 Mayıs 2023 Salı

Ve Türkiye ilk kez ikinci tur seçim yapacak. 13. cumhurbaşkanı, 28 Mayıs 2023’te AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimden sonra belli olacak.

Milletvekili seçim sonuçları çok şey söylüyor. Önümdeki yazılarda ayrıntılarla işleyeceğiz. Şu aşamada vurgulanabilecekler şunlar: 1- Siyasette 2 kere 2 sürekli dört etmez. Bazen 3 bazen 5 eder.

2- Tavandaki hesap tabana uymaz.

3- “Başkası olma kendin ol” şarkısının siyasete söylemek istediği çok şey var!

4- Gerçek ayakkabısını giyerken yalan dünyayı üç kez turlar!

5- Dolu meydanlar eşittir dolu sandıklar diye bir denklem yoktur!

Bu değerlendirmelerden her partinin alacağı pay var.

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14 Mayıs’ta bir Türkiye klasiği olarak şu başlıklı oyun bir kez daha sahnelendi:

Bir seçim gecesi!

Anadolu Ajansı, Erdoğan’ın oylarını yüzde 60’la başlattı, yüzde 49.50 ile bitirdi. Konunun bu yanını bir kez yaşamamayı çok istemiştik. Millet İttifakı bu yönde önlemler aldığını da duyurmuştu ama yine yaşadık.

Gün 28 Mayıs’a odaklanma günü...

Eksiler şunlar:

1- Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nın. 15 günlük propaganda sürecini buraya oturtacaktır. “Uyumlu ve istikrarlı bir yönetim istiyorsan, cumhurbaşkanlığını da ver” söylemi işleyecektir.

2- Erdoğan psikolojik üstünlüğü aldı. 14 Mayıs gecesi 02.00’da balkona çıkıp seçim çalışmasını başlattı.

3- Devlet olanaklarını daha acımasızca kullanacaktır.

4- Kılıçdaroğlu’na oy vermek için kent değiştirmeyi göze alıp yola çıkanlar, aynı özveriyi göstermekte zorlanacaktır.

Buna karşın zafer, onu en çok isteyenindir.

İlk tur bitti. Geride kaldı. Önümüzde ikinci tur var. Kilometre sıfırlandı. O ruhla bakmak gerekiyor.

Bütün mesele şu:

Ne olursa olsun, yeniden başlayabilmek!

Millet İttifakı bileşenleri içinde, Kılıçdaroğlu’na omuz veren öteki partilerde bu ruh var. İmamoğlu-Yavaş yeniden kolları sıvamalı... Mücadeleye güç verecek herkesi sahneye çıkarmalı...

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Seçimden önce Ecevit’in “Yarın” şiiri çok paylaşıldı. “Bir şeyler olacak yarın” diye başlayan şiir pek çok kişiyi heyecanlandırdı.

28 Mayıs’a giden yolun ilk günlerinde bu kez Ecevit’in Türkçeye çevirdiği Rudyard Kipling’in şiirini paylaşalım:

"Çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse

sen aklı başında kalabilirsen eğer

herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır

hem kendine güvenebilirsen eğer

bekleyebilirsen usanmadan

yalanla karşılık vermezsen yalana

kendini evliya sanmadan

kin tutmayabilirsen kin tutana

düşlere kapılmadan düş kurabilir

yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer

ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir

ikisine de vermeyebilirsen değer

söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz

kandırabilir diye safları dert edinmezsen

ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz

koyulabilirsen işe yeniden

döküp ortaya varını yoğunu

bir yazı-turada yitirsen bile

yitirdiklerini dolamaksızın dile

baştan tutabilirsen yolunu

yüreğine sinirine dayan diyecek

direncinden başka şeyin kalmasa da

herkesin bırakıp gittiği noktada

sen dayanabilirsen tek

herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen

unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken

dost da düşman da incitemezse seni

ne küçümser ne de büyültürsen çevreni

her saatin her dakkasına

emeğini katarsan hakçasına

her şeyiyle dünya önüne serilir

üstelik oğlum adam oldun demektir"