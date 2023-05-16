Yeniden başlamak...
Ve Türkiye ilk kez ikinci tur seçim yapacak. 13. cumhurbaşkanı, 28 Mayıs 2023’te AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimden sonra belli olacak.
Milletvekili seçim sonuçları çok şey söylüyor. Önümdeki yazılarda ayrıntılarla işleyeceğiz. Şu aşamada vurgulanabilecekler şunlar: 1- Siyasette 2 kere 2 sürekli dört etmez. Bazen 3 bazen 5 eder.
2- Tavandaki hesap tabana uymaz.
3- “Başkası olma kendin ol” şarkısının siyasete söylemek istediği çok şey var!
4- Gerçek ayakkabısını giyerken yalan dünyayı üç kez turlar!
5- Dolu meydanlar eşittir dolu sandıklar diye bir denklem yoktur!
Bu değerlendirmelerden her partinin alacağı pay var.
***
14 Mayıs’ta bir Türkiye klasiği olarak şu başlıklı oyun bir kez daha sahnelendi:
Bir seçim gecesi!
Anadolu Ajansı, Erdoğan’ın oylarını yüzde 60’la başlattı, yüzde 49.50 ile bitirdi. Konunun bu yanını bir kez yaşamamayı çok istemiştik. Millet İttifakı bu yönde önlemler aldığını da duyurmuştu ama yine yaşadık.
Gün 28 Mayıs’a odaklanma günü...
Eksiler şunlar:
1- Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nın. 15 günlük propaganda sürecini buraya oturtacaktır. “Uyumlu ve istikrarlı bir yönetim istiyorsan, cumhurbaşkanlığını da ver” söylemi işleyecektir.
2- Erdoğan psikolojik üstünlüğü aldı. 14 Mayıs gecesi 02.00’da balkona çıkıp seçim çalışmasını başlattı.
3- Devlet olanaklarını daha acımasızca kullanacaktır.
4- Kılıçdaroğlu’na oy vermek için kent değiştirmeyi göze alıp yola çıkanlar, aynı özveriyi göstermekte zorlanacaktır.
Buna karşın zafer, onu en çok isteyenindir.
İlk tur bitti. Geride kaldı. Önümüzde ikinci tur var. Kilometre sıfırlandı. O ruhla bakmak gerekiyor.
Bütün mesele şu:
Ne olursa olsun, yeniden başlayabilmek!
Millet İttifakı bileşenleri içinde, Kılıçdaroğlu’na omuz veren öteki partilerde bu ruh var. İmamoğlu-Yavaş yeniden kolları sıvamalı... Mücadeleye güç verecek herkesi sahneye çıkarmalı...
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Seçimden önce Ecevit’in “Yarın” şiiri çok paylaşıldı. “Bir şeyler olacak yarın” diye başlayan şiir pek çok kişiyi heyecanlandırdı.
28 Mayıs’a giden yolun ilk günlerinde bu kez Ecevit’in Türkçeye çevirdiği Rudyard Kipling’in şiirini paylaşalım:
"Çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse
sen aklı başında kalabilirsen eğer
herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır
hem kendine güvenebilirsen eğer
bekleyebilirsen usanmadan
yalanla karşılık vermezsen yalana
kendini evliya sanmadan
kin tutmayabilirsen kin tutana
düşlere kapılmadan düş kurabilir
yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer
ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir
ikisine de vermeyebilirsen değer
söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz
kandırabilir diye safları dert edinmezsen
ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
koyulabilirsen işe yeniden
döküp ortaya varını yoğunu
bir yazı-turada yitirsen bile
yitirdiklerini dolamaksızın dile
baştan tutabilirsen yolunu
yüreğine sinirine dayan diyecek
direncinden başka şeyin kalmasa da
herkesin bırakıp gittiği noktada
sen dayanabilirsen tek
herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen
unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken
dost da düşman da incitemezse seni
ne küçümser ne de büyültürsen çevreni
her saatin her dakkasına
emeğini katarsan hakçasına
her şeyiyle dünya önüne serilir
üstelik oğlum adam oldun demektir"
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