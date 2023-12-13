88. doğum gününde Türkan Saylan - AV. HÜSEYİN KARATAŞ

13 Aralık 2023 Çarşamba

Cüzzamlılardan herkes kaçarken siz onlara dokunmuş ve hayat sevinci vermiştiniz.

Okuma yazma bilmeyen anne babalara dokunarak okuma yazma öğrenmelerine aracı olmuştunuz.

Berdel verilmek istemeyen, eğitim isteyen kız çocuklarımıza, okumak isteyen ama olanakları yeterli olmayan çocuklarımıza dokunmuş ve eğitimli olmalarına, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) aracılığı ile eğitimlerini yaşama uygulayarak kültürlü bir birey olarak ülkemiz geleceğine hazırlanmalarına zemin hazırlamıştınız.

Evvelce yazdığım mektuplarda ülkemiz sorunları gerçeklerini anlatmıştım.

Çocukların hakkı

Anlattığım bütün sorunların çözümsüz kaldığı üzüntüsü yanında, kadın ve çocuk hakları konusu artık kişisel değil ülke gündemi oldu maalesef. 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişiklikleri ile birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmış olan kadınlarımız, ne yazık ki 2023 yılında 348 kadın kardeşinin en yakını erkekler tarafından öldürülmüş olmasının acısını yaşıyor.

Kadınların televizyonlarda ve sosyal medyada yüzleri buzlanıyor. Kılığı kıyafeti din üzerinden eleştiriliyor. Kadınlar insan olarak değil, meta olarak görülmek isteniyor. Çocuklar ise her ailenin üç çocuğu olsun yönlendirmesine rağmen yok sayılıyor. 6 yaşındaki kız çocuğu evlendirilebilir diyenler var maalesef...

Ne emekler vermiştiniz kızerkek çocuklarımız, küçük yaşta evlendirilmesin, okusun, berdel verilmesin, kadın erkek eşitliği olsun diye.

Kadınlarımız direniyor elbette bütün zorluklara rağmen. Unutulmaz onursal başkanı olduğunuz ÇYDD, onların eğitimi için tüm gücüyle çaba gösteriyor. Halkımız elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Mezun olan burs alan öğrencilerimiz, dernek yönetimine sahip çıkıyor, etkinliklerimize katılıyor.

ÇYDD, 7 Ekim’de eğitimde fırsat ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla 100 bin kız öğrenciye burs verme hayalinizi Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmenin mutluluğu ve kız çocuklarının başarıya giden yolculuklarını paylaşarak topluma umut vermek amacıyla “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” başlıklı muhteşem bir etkinlik düzenledi.

İdealist öğretmenler

Her bir kızımız, zorlu kış koşullarını yenerek kar altından güneşe kavuşan kardelenler gibi zorlukları nasıl yendiklerini, başarı öykülerini ve bugünlerini anlattılar. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde farkındalık yaratma toplantısı yapıldı.

Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları başlıklı özel bir program düzenledi.

25 Kasım’da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ÇYDD bursu ile okuma şansı bulan bir öğretmenin köy okullarındaki idealist öğretmen ve öğrencileri ile ilgili çektiği ve festivallerde ödüller alan Beyaz Dağın Çocukları isimli bir belgesel gösterimi yapıldı.

Kadına şiddetin önlenmesi

ÇYDD, belgeselde yer alan öğretmen ve öğrencilerine, büyük önderin son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere birçok müze vb. sizin çok önemsediğiniz “İstanbul kültür gezisi” yaptırdı.

27 Kasım’da, kadına şiddetin önlenmesi konusu gündem yapıldı. Ama anlayanlara tabii ki...

Birilerinin sorunların çözümü için çaba sarf etmek yerine, sorunları derinleştiren, çoğaltan uygulamalarına karşı, sizin sıcak kalbinizi, mütevaziliğinizi, insan ve ülke sevginizi bilen bizler açtığınız eğitim ve çağdaşlık yolunda yılmadan yorulmadan ilerlemeye devam ediyoruz ve edeceğiz.

Yeni yaşında, ülkemizin laik, bilimsel ve kamusal eğitime kavuşması, eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi dileğiyle...

İyi ki doğdun Türkan Saylan.



AV. HÜSEYİN KARATAŞ - ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD) ONUR KURULU ÜYESİ

