Büyükerşen’e haksızlık yapmayın! - Prof. Dr. Suat ÇAĞLAYAN

09 Aralık 2023 Cumartesi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, başkanlık için yeniden başvurunca beklemediği kişilerden haksız tepkiler aldı.

Belediye başkanlığı için sadece “yaş” faktörünü önceleme saplantısı içinde olmak, sanıyorum sadece Yılmaz Hoca’ya değil Eskişehir’e de haksızlık olacaktır.

Yaşlılık sadece takvim yaşıyla ölçülemeyecek kadar ayrıntılı bir kavramdır. Yılmaz Hoca’yı, mental ve fizik (akıl ve vücut) işlevleri göz önüne alınmadan sadece yaşına bakarak değerlendirmek ne etik ne moral ne de siyasi açıdan doğrudur.

‘Eskişehir olayı’

Hocaya karşı çıkanlar, Eskişehir’in hoca sayesinde nasıl çağ atladığını ve nasıl bir Avrupa kenti haline geldiğini bilmiyor olamazlar. Onun yarattığı bu “vaha”yı görmek isteyenlerin kimi zaman günde yüzleri bulan otobüslerle Eskişehir kapılarına dayandığını bilmeyen yoktur sanırım. Yılmaz Hoca’nın yarattığı bu “Eskişehir olayı” sadece ülkemizde değil dünyada da yansımalar bulmuş yüz akı bir kent projesidir.

Eskişehir halkı, dünyayı Eskişehir’e çeken bu çağdaş kent nedeniyle Yılmaz Hoca’ya gerekli saygıyı siyasi olarak da göstermiştir. 1999 seçimlerinde Eskişehir’i DYP’li bir başkanın elinden alan hoca, o tarihten sonra girdiği tüm seçimlerde oyunu artırmış, 2019 seçimlerinde ise belediye meclisinde de çoğunluğu alarak ilk kez rahat etmişti. Üstelik, kırsal kesimde yapmakta olduğu çalışmalarla AKP’nin “büyük şehir” oyununu da etkisiz hale getiren Yılmaz Hoca, bu kesimi bile CHP’ye çekme başarısını göstermiştir.

Hocanın saygınlığı

Sadece devrimci bir belediye başkanı olarak değil, ülkeye kazandırdığı değerler (açıköğretim gibi) açısından da Yılmaz Hoca’ya saygı duyan çoktur. O, geçmişten bugüne biriktirdiği saygınlıkla ve yaşına rağmen sahip olduğu dinginlikle, uzunluğu 180 km olan Eskişehir’in her köyünü (mahalle!!!) dolaşmakla kalmıyor, hâlâ Eskişehir için projeler üretmeye devam ediyor. (En son projesinin yeni yapılan evlerin çatılarına kiremit yerine güneş enerjisi panelleri yerleştirmek olduğunu duyan Eskişehirlilerin çok heyecanlandıklarını sanıyorum.

Adaylık için incelik

Elbette bütün bunları CHP Genel Başkanı Özel de biliyor. O nedenledir ki kendisi, Yılmaz Hoca’dan başkanlığa başvurmasını istemiş, başvuruyu alması için de Eskişehir il başkanını görevlendirme inceliğini göstermiştir.

Sayın genel başkan, Yılmaz Hoca’ya olan saygısının yanı sıra şunu da biliyordur ki Yılmaz Hoca’nın adı bile CHP’ye büyük oy getirmektedir. Eğer Yılmaz Hoca aday olarak gösterilmezse bu oyların CHP dışına kaçması kaçınılmazdır.

PROF. DR. SUAT ÇAĞLAYAN

ESKI KÜLTÜR BAKANI