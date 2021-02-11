2011 Kanal, 2023 uzay ve 2071 hayal satıcıları

11 Şubat 2021 Perşembe

Göbeklitepe’ye konulmuş ve başına da bir jandarma eri dikilmiş, üzerinde “göğe bak” yazılı metal blok üzerine her türlü medyada dönen mavra, ülkenin içinde bulunduğu kültürel düzey hakkında Marslılara epey bir fikir verecek belge niteliğindedir. Sonuçta içinden Cumhurbaşkanı’nın Ay’a Seyahat masalı çıktı.

Masal dediğime bakmayın. Ciddi bir planlama ile Türkiye’nin bir “uzay programı” şüphesiz ki oluşturulabilir. Ay’a da robot indirilir, Mars’a da.

Bunun için yapmanız gereken, öncelikle bir hedef belirlemenizdir. Ay’a gideceğim ama neden? Mars’ı hedefliyorum ama neden?

Çin Ay’ın Karanlık Yüzüne indi. Hiç gidilmemişti. Araştırılmamıştı! (bunu yazarken Pink Floyd’un müziğini çalıyorum!) Oraya inmek için ayrı bir rafine bilgi, araştırma ve teknoloji gerekiyordu. Çin, Ay hedefi ile bunu gerçekleştirdi!

Mars’a da indi.. Kendi fırlatma üssü, kendi fırlatma roketi kendi Ay ve Mars yörüngesine oturan uzay aracı ve gezegen topraklarına inen teknoloji harikası araçları /robotları.. Tüm bunlar onlarca yıl boyunca yapılan araştırmalar, kurduğunuz temel bilim kurumları, onlarca mühendis, teknik insan havuzu sayesinde gerçekleştirildi.

Şüphesiz ki bol para. Bir hedefiniz varsa, paraya acımayacaksınız.

2023 MASALI

Yukarıdaki bilgileri neden verdim? 2023’te Ay’a gideceğiz açıklamalarının masal yönünü ortaya koymak için.

Ciddi ülkelerin, devletlerin orta ve uzun vadeli programları olur. Uzay bunun bir parçasıdır.

AKP gibi bir partinin ise seçim propagandaları olur. 2023, Cumhuriyetin 100 yılı. Bu yıla özgü bir büyük olay yaratmaları gerekirdi ve buna dayanarak da seçmeni kazanmaları.

Uzay programını ne zaman açıklıyorlar? 100. yıla iki yıl kala! Bunu 10 yıl önce hazırlasalardı, bugün ve 2023’te ülke gerçekten ciddi bir uzay programının sonucu uzay bilim ve teknolojilerinde ciddi bir bilgi birikimine ve eylem yapacak bir kapasiteye ulaşabilirdi.

Aferini, kutlamayı da hak ederdi!

Ama nerede o uzak görüş, vizyon!

Ne edelim ne yapalım diye kara kara düşündüler ve Ay’a Yolculuk fikrini çıkardılar... iki yıl kala!

Ham hayal bile demeyeceğim!

2011 KANAL İSTANBUL

2011’de Kanal İstanbul hayalini torbadan çıkarmışlardı. İki seçim boyunca bu hayali sattılar. Bugün Kanal İstanbul İstanbul’u mahvedecek, bir inşaat ve rant projesine dönüştü. Zaten baştan bir rant olarak projelendirilmişti. “İstanbul’a ihanet ettik” diyorlardı, ama bu ihanet yetmedi, Kanal İstanbul ile ikinci ve daha büyük bir ihanete dönüştü proje. Kanal İstanbul hayali çevresindeki tüm arsalar büyük büyük satıldı, iktidar sahiplerince de kapatılarak. Bire yüz, bire beş yüz!

AKP, 2023 sonunda Ay’a ineceğiz diyerek 2023 büyük seçimlerine yatırım yapıyor.

Ne yaparlar? Tamamen yabancı taşeronları büyük paralarla harekete geçirerek Ay üzerine bir “Anadolu taşı” atarlar! Bizim bayrağımızı da kullanarak.

Bu Ay’a gidiş mi olur?

Ay yolculuğu ciddi bir bilim programıdır. Siyasi propaganda aracı değil, monolit kayalar, uzay giysileri armaları vb. tamamen reklama yönelik siyasi propaganda.

Ama bu bir seçim yatırımı, bunun bir oy karşılığı olabilir mi?

Ülkenin haline bakın, işsizlik ve yoksullaşmaya, iflaslara, yatırımsızlıklara, inanılmaz yüksek faizlere, para gelsin diye sıcak dolara ödenen dünyanın faizlerine... tarihinde hiç böyle büyük bir düşüş yaşamamıştı ülke.

İş veremiyoruz, para veremiyoruz, size Ay hayali verelim!

Bunu kimse yemez. Buradan iktidara oy ekmeği çıkmaz.

BOŞ HAYAL SATIŞI

Bırakın 2023’ü, 2030 - 2040 için hedef koyalım.

Yetkin bilim insanlarımızı geliştirelim.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni sevmezsiniz, müthiş bir bilimsel iş başardılar. 2014’te Mars programlarını açıkladılar, paraları akıttılar, NASA’dan emekli bilimcileri transfer ettiler, bu amaçla üniversitelerini kurdular, İleri Teknoloji Bakanlığı dahil! Olağanüstü bir 6 yılın sonunda, 50. kuruluş yıldönümlerinde hedefledikleri Mars hayallerini gerçekleştirdiler.

Türkiye’nin İslam dünyasında yapması gerekeni gerçekleştirdiler.

BAE, bizden 10 yıl ileride seyrediyor şimdi,

2023 için iktidarın sattığı ise boş hayaldir!