Açıklayın cumhurbaşkanı adayınızı, seçimi resmen başlatın

20 Ocak 2025 Pazartesi

Mıy mıy mıy... Yok sert muhalefet yapacagˆız, yok çok yerde miting yapacagˆız, yok iktidarı bize teslim edin, yok erken seçim kaçınılmaz...

CHP’nin hiçbir önde geleni, gördügˆüm kadarıyla, bir hafta içinde siyasi is¸lerin tamamen degˆis¸tigˆinin farkında degˆil; veya farkında olanlar bas¸kanın çizgisinden bir adım öne çıkma cesaretini gösteremiyorlar.

Tamam parti disiplini önemli, ama yahu daha önceki gün I·stanbul’da toplandınız, ne konus¸tunuz Allah as¸kına! Sert muhalefet yapmayı mı?

Paradigma degˆis¸tirin el yükseltin dedim dün, bunun nedeni cumhurbas¸kanının bunu çoktan -Esenyurt kayyumu ile- yaptıgˆı, seçimi resmen bas¸lattıgˆı ve tüm cephanesini CHP’yi paramparça etmek üzerine kurdugˆu gerçegˆine dayanmasıydı.

Olayın farkında olmayanlar TV’lerde siyasi hikâye anlatmakla mes¸guller, iktidar ne kadar haksızlık yapıyormus¸, hukuk ve yargıyı silah olarak kullanıyormus¸ vb..

Ayol bunlar yeni mi?



Dinleye dinleye yaza çize bıktık.

Milleti enayi yerine koyan 3-4 saatlik dizi filmler gibi.

BİR BÜYÜK DÖNÜS¸ÜM S¸ART

Bu da cumhurbas¸kanı adayını açıklamakla olur.

Turpun büyügˆü Ekrem I·mamogˆlu ise (olsa da olmasa da) hemen ilan edin adayınızı.

I·s¸ler bu noktaya gelmeden önce, kim en çok seçilme s¸ansına sahipse o aday olmalı diyordum.

Ama s¸imdi siyaset 180 derece degˆis¸erek bir üst noktaya evrildi.

Çok erkene alındı.

Bırakın adayınız toparlasın, öne çıksın, bas¸ına beklenen çorap örülmeden bir adım önce davranmayı göze alın, cesaret edin.

DENGELER NE OLACAK MASALI

I·ki yıl var, iyi bir programla adım adım cumhurbas¸kanı adayını hem kendisi hem partisi ins¸a etsin.

Paradigma degˆis¸ikligˆi, el yükseltmek derken dünkü yazımda bunu kastediyordum, bu yazıyı da planlamıs¸tım.

S¸imdi açıklarsak adayı parti içinde dengeler ne olacak, Mansur bas¸kan ne olacak diye düs¸ünmeyin, Mansur Bey’e de sıra gelir, bir sürü görev var, parti içi ilis¸kileri düzenleme becerisini göstermelisiniz. Yoksa parti olmaz, merkez de yok demektir.

HIZLI DAVRANMAK ZAMANI

S¸u gelinen noktada hızlı davranmak ve ön almak CHP için en önemli meseledir. I·s¸i zamana yayarsanız nal toplama olasılıgˆınız yüksek.

S¸u anki anketlere bakıp is¸lerimiz tıkırında demeyin.

I·ktidarın gerçekten seçimi kazanmak için çok üst düzeyde adeta savas¸ ilan ettigˆini görmeli.

I·mamogˆlu adaylıgˆı ile ona belirli bir dokunulmazlık da sagˆlarsınız.

Yok gözü kara giderlerse büyük bir magˆduriyet elinize geçer, ki bu en az 5 puan demektir.

CESUR KARARLAR ALMA ZAMANI

Bu puanı I·mamogˆlu, bas¸ına bir s¸ey gelmezse iki yıl içinde zaten 10’a çıkartır.

Egˆer cahil cesareti ile I·mamogˆlu’nun üzerine giderlerse elinizdeki digˆer güçlü adayı sahaya sürersiniz.

Üzerinize topla tüfekle geliyorlar, cumhurbas¸kanının hiçbir dur duragˆı yoktur bunu biliyor olmanız gerek.

Bu nedenle en iyi savunma önceden harekete geçmek ve aday açıklamaktır.

Siyaset, cesur kararları zamanında alma sanatıdır.

Seçimi resmen bas¸latın!



