Orhan Bursalı
Orhan Bursalı [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Olmasaydılar bizler de olmazdık...

19 Mayıs 2024 Pazar

Önce 19 Mayıs’ı, Türkiye’nin Kurtuluşunun ve Kuruluşunun büyük başlangıç adımını kutlayalım. O büyük irade, uzun zamandır planladığı Türkiye’yi var etme koşullarını adım adım olgunlaştırdıktan sonra, tam gerektiği zamanda Samsun’a çıkıyor ve yıldırım hızıyla örgütlenmelerini yapıyor. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurtuluş ordusunun kuruluşunu ve nihai zaferlerini kapsayan, dünyada eşi benzeri olmayan ve mazlum milletlere kurtuluş yolunu gösteren apayrı büyük bir serüvendir.

Hepimiz, tüm Türkiye yurttaşları, en Cumhuriyet ve Atatürk inkârcısı, en şeriatçısı dahil, böyle muazzam bir tarihi ve bu şanlı geçmişi maddi ve manevi en değerli ve yıldızlı madalya olarak göğüslerimizde taşımalıyız.

Bizi millet olarak birleştiren budur, bu varoluştur. Bu asgari gerçeği görmeyen, düşünemeyen ve kabul etmeyenin zaten bu ülke ile ne bir gönül bağlantısı olabilir ne de vatan sevdası.

Atatürk ve erler dahil silah arkadaşlarının, silahsız arkadaşlarının, kuruluşu da gerçekleştiren Cumhuriyetçilerin büyük özverilerine sonsuz teşekkürler.

Olmasaydılar bizler de olmazdık...

***

Atatürk ve arkadaşları bugünkü devlet yapısını, ülke yönetimini, içinde bulunduğumuz kargaşayı görmek istemezlerdi.

Onların görmek isteyecekleri bir ülke oluşturmak, hepimizin, tüm izleyicilerinin en önemli görevi.

Devlette görev alanların haline bakın.

Bir mafya lideri ortalığı karıştırıyor.

Uyduruk darbe söylentileriyle de siyasi iktidarın devlet organlarında yarattığı ve bu ağdan beslendiği başıbozukluk ve kara ilişkiler ağı da gizlenmeye çalışılıyor.

En üst düzey emniyet mensupları, toplam 8 kişi sorguda.

Bu noktaya nasıl gelindiği sorusu önemli.

Aslında devletin önemli organları yıllardır mafya, silahlı çete, uyuşturucu baronları tarafından sarılmış durumda.

***

Genç meslektaşım Murat Ağırel’in bir süre önce Kırmızı Kedi tarafından yayımlanan Havala kitabı, aslında hangi politikalar sonucu (varlık barışları dahil!) ülkenin bir karapara, uyuşturucu, her türlü kaçakçılık trafiğinin merkezine oturduğunu anlatıyor.

İşin içinde yargı ve yanlış, kasıtlı kararları, polis ilişkileri hepsi var.

Karapara trafiğinin Havala yöntemiyle nasıl işlediğini de öğreniyoruz. Milyon, milyar dolarlar nasıl yurtdışına transfer ediliyor, ülke içine sokuluyor, uyuşturucu trafiği nasıl çalışıyor?

Yüzyıllar öncesi tüccarların neredeyse yediemin alışveriş yöntemlerinin yeni versiyonunu görüyoruz.

Kitabı noktaladığımda, ilk sorum, “Böyle bir ülke olmaktan nasıl çıkacağız” sorusu oldu.

Paranın gücü nasıl oluyor da her şeyi satın alabiliyor?

Bir Para Diktatörlüğü nasıl oluyor da bu kadar derin ilişkiler ile devlet dahil her şeyi besliyor?

***

Neden mi bu sorular? Bugün 19 Mayıs! Bu ülkeyi kurtaranlar ve kuranlara büyük bir borcumuz var.

Ülkeyi yeniden inşa etmek için herkesin elinden geleni yapması gerektiği inancı.

19 Mayıs Ülkenin Kurtuluş ve Kuruluşunun Başlangıç Bayramı kutlu olsun.

 



Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Olmasaydılar bizler de olmazdık... 19 Mayıs 2024
Önce AKP/FETÖ, şimdi AKP/MHP 16 Mayıs 2024
Kavala’ya özgürlük mü ve veya yeni bir sürek avı mı 14 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Alev Coşkun
Alev Coşkun 19 Mayıs ve Kuvayı Milliye Destanı
Emre Kongar
Emre Kongar 19 Mayıs 1919, 19 Mayıs 2024: Millet Saray’a karşı
Özdemir İnce
Özdemir İnce Sivil anayasa sefil anayasa
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Olmasaydılar bizler de olmazdık...
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 105 yıl önce yanan bağımsızlık ateşi!
Olaylar Ve Görüşler
Direniş ve devrime aralanan kapı… - Doç. Dr. İhsan Tayhani
Olaylar Ve Görüşler
Kurtuluşa ilk adım - Hilmi Taşkın
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kahramanlar mağdur, hainler muktedir iken...
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Para ve maliye politikası: Günü kurtarmaya çalışan cinsten...
Zeynep Oral
Zeynep Oral 19 Mayıs... Festival... Bienal
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Şiddet bir ülkeyi ele geçirdiğinde masumiyet ülkeyi terk eder!
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Nefret cini şişeden çıkınca

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski AKP’li vekilden Ayhan Bora Kaplan iddiası: ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’

Eski AKP’li vekilden Ayhan Bora Kaplan iddiası: ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu
Saadet Partisi’nin sandık görevlilerini öldürenlerden Hacı Sülük, Erdoğan'ın kararıyla affedildi!

Saadet Partisi’nin sandık görevlilerini öldürenlerden Hacı Sülük, Erdoğan'ın kararıyla affedildi!
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
Memleket Partisi, genel merkez binasını kapattı

Memleket Partisi, genel merkez binasını kapattı
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümü: İstanbul'da özel hastanede hayatını kaybetti

Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümü: İstanbul'da özel hastanede hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu