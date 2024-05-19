Olmasaydılar bizler de olmazdık...
Önce 19 Mayıs’ı,
Türkiye’nin Kurtuluşunun
ve Kuruluşunun büyük
başlangıç adımını kutlayalım.
O büyük irade, uzun zamandır
planladığı Türkiye’yi var
etme koşullarını adım adım
olgunlaştırdıktan sonra, tam
gerektiği zamanda Samsun’a
çıkıyor ve yıldırım hızıyla
örgütlenmelerini yapıyor. Bu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Kurtuluş ordusunun kuruluşunu
ve nihai zaferlerini kapsayan,
dünyada eşi benzeri olmayan
ve mazlum milletlere kurtuluş
yolunu gösteren apayrı büyük
bir serüvendir.
Hepimiz, tüm Türkiye
yurttaşları, en Cumhuriyet ve
Atatürk inkârcısı, en şeriatçısı
dahil, böyle muazzam bir tarihi
ve bu şanlı geçmişi maddi ve
manevi en değerli ve yıldızlı
madalya olarak göğüslerimizde
taşımalıyız.
Bizi millet olarak birleştiren
budur, bu varoluştur. Bu
asgari gerçeği görmeyen,
düşünemeyen ve kabul
etmeyenin zaten bu ülke ile ne
bir gönül bağlantısı olabilir ne
de vatan sevdası.
Atatürk ve erler dahil
silah arkadaşlarının,
silahsız arkadaşlarının,
kuruluşu da gerçekleştiren
Cumhuriyetçilerin büyük
özverilerine sonsuz teşekkürler.
Olmasaydılar bizler de
olmazdık...
***
Atatürk ve arkadaşları
bugünkü devlet yapısını,
ülke yönetimini, içinde
bulunduğumuz kargaşayı
görmek istemezlerdi.
Onların görmek isteyecekleri
bir ülke oluşturmak, hepimizin,
tüm izleyicilerinin en önemli
görevi.
Devlette görev alanların haline bakın.
Bir mafya lideri ortalığı karıştırıyor.
Uyduruk darbe
söylentileriyle de
siyasi iktidarın
devlet organlarında
yarattığı ve bu
ağdan beslendiği
başıbozukluk ve kara ilişkiler
ağı da gizlenmeye çalışılıyor.
En üst düzey emniyet
mensupları, toplam 8 kişi
sorguda.
Bu noktaya nasıl gelindiği
sorusu önemli.
Aslında devletin önemli
organları yıllardır mafya, silahlı
çete, uyuşturucu baronları
tarafından sarılmış durumda.
***
Genç meslektaşım Murat
Ağırel’in bir süre önce
Kırmızı Kedi tarafından
yayımlanan Havala kitabı,
aslında hangi politikalar sonucu
(varlık barışları dahil!) ülkenin
bir karapara, uyuşturucu,
her türlü kaçakçılık trafiğinin
merkezine oturduğunu
anlatıyor.
İşin içinde yargı ve yanlış,
kasıtlı kararları, polis ilişkileri
hepsi var.
Karapara trafiğinin Havala
yöntemiyle nasıl işlediğini de
öğreniyoruz. Milyon, milyar
dolarlar nasıl yurtdışına transfer
ediliyor, ülke içine sokuluyor,
uyuşturucu trafiği nasıl
çalışıyor?
Yüzyıllar öncesi tüccarların
neredeyse yediemin alışveriş
yöntemlerinin yeni versiyonunu
görüyoruz.
Kitabı noktaladığımda,
ilk sorum, “Böyle bir ülke
olmaktan nasıl çıkacağız”
sorusu oldu.
Paranın gücü nasıl oluyor da
her şeyi satın alabiliyor?
Bir Para Diktatörlüğü nasıl
oluyor da bu kadar derin
ilişkiler ile devlet dahil her şeyi
besliyor?
***
Neden mi bu sorular? Bugün 19 Mayıs! Bu ülkeyi kurtaranlar ve kuranlara büyük bir borcumuz var.
Ülkeyi yeniden inşa etmek
için herkesin elinden geleni
yapması gerektiği inancı.
19 Mayıs Ülkenin Kurtuluş ve Kuruluşunun Başlangıç Bayramı kutlu olsun.
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