Araç alım satımında yeni yönetmeliğe dikkat

31 Ağustos 2024 Cumartesi

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yerine ise motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile araç ticaretinde nelerin değişeceği belli oldu.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE SINIRI

Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtları satışında, 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı ile bu araçların sıfır güncel satış fiyatı üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapılamayacak.

Böyle bir durumda ilan verilmesine aracılık edenler, bu hükme aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak.

ÜÇTEN FAZLA SATIŞ YASAĞI

Ticaret il müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapılamayacak. Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı ticari faaliyet kabul edilecek.

SIFIR SATIŞLARINDA ZORUNLULUKLAR

Sıfır araçta alıcı peşinat vermesinin ardından sipariş usulü satışlarda yazılı olarak veya elektronik ortamda sipariş formu düzenlenecek.

Sipariş edilen taşıtın, 45 günden fazla olmayacak şekilde formda belirtilen süre içinde alıcıya teslimi zorunlu olacak.

Taşıt 7 gün içinde alıcıya teslim edilebilir duruma gelinceye kadar alıcıdan en fazla nihai satış fiyatının %10'u oranında kısmi ödeme veya alıcıyı borç altına sokan belge alınabilecek. Alıcı, sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişi iptal edebilecek.

Yetkili satıcılar, sıfır araçlara ilişkin vergilerin alıcı tarafından ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artırmamak ve alıcıya taşıt fiyatını sabitleme hakkını bildirmek zorunda olacak. Bu satıcılar, alıcının vergileri ödediği tarihten itibaren 15 gün içinde taşıtı alıcıya teslim etmek zorunda olacak.

EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU VE GARANTİ SÜRELERİ

İkinci el satışlarda 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Bu yaş ve kilometrenin altında olan M1, M1G, N1 ve N1G araç sınıfındaki taşıtlar satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre ikinci el araç galerilerinin garantisi altında olacak.

Motor ve şanzımanı ile elektrik ve elektronik sistemleri parçaları garanti altındayken 3 ay veya 5 bin kilometre içinde meydana gelen arızalar azami 45 işgünü içinde giderilecek.

Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar ise satışı yapan galeriye ait olacak. Üretici tarafından yenilenmiş ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarındaysa garanti, satış tarihinden itibaren 1 yıl veya 20 bin kilometre olarak belirlendi.

KREDİLERDE ELEKTRONİK SİSTEM

Taşıt satış bedelinin kredilendirilmesi halinde kredi tutarı haricindeki ödemeler için elektronik sistem kullanılacak.

İHALE İLE SATIŞLAR

Ayrıca güvenli ve şeffaf şekilde elektronik ortamda ihale yapılması amacıyla ihale şartlarının ve satışa sunulan taşıtlara ilişkin detaylı bilgilerin ihale platformunda ilan edilmesi, ihale platformu işleticisinin ve satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaması, ihale fiyatının adil rekabet kurallarına uygun olarak belirlenmesi gibi birtakım kurallar belirlendiği de kaydedildi.

İŞYERİ OLMADAN YETKİ BELGESİ!

Yeni yönetmeliğin en çok eleştirildiği husus ise yetki belgesi almak isteyenlerden artık işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenmeyeceği oldu. İşyeri olmadan yetki belgesi verilebilmesi işini layıkıyla yapmayan küçük işletmelerin çoğalmasına sebep olacaktır.

Bir sonraki yazımda kötü niyetli araç ticaretinde bulunanlar karşısında nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaşacağım.