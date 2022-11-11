11 Kasım 2022 Cuma

6’lı masa, pazartesi yeniden toplanacak. Liderlerin programları pazar günleri için ayarlanamayınca toplantı pazartesi gününe alındı. Pazartesi yapılacak toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) masaya katılıp katılmayacağı görüşülecek. İki senaryo gündemde. İlki, BTP’nin doğrudan 6’lı masaya eklenmesi. Diğeri ise biraz farklı. Masanın ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması kararı imza altına alındı ancak milletvekili seçimlerinde işbirliğinin nasıl olacağı henüz üzerine kafa yorulmuş bir konu değil. Partilerin tamamının belli sayıda bölgede işbirliği yapması, 6’lı masada yer alan partilerin kendi aralarında gruplaşarak seçime birlikte gitmesi gibi çok sayıda seçenek tartışılıyor.

Bu kapsamda BTP için de ikinci yol önerisi gündeme getiriliyor. Buna göre BTP, 6’lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayına oy vereceğini açıklayacak. Bunun karşılığında milletvekili seçimlerine birlikte girmesi sağlanacak. BTP’nin bünyeye alınıp alınmaması, alınacaksa hangi yöntemle ve takvimlendirmeyle yapılacağının toplantıda belli olması bekleniyor.

Bir başka konuya geçelim. Liderlerin son toplantısında çeşitli komisyonlar oluşturulması kararlaştırılmıştı. Edindiğimiz bilgilere göre Yol Haritası Komisyonu, ortak anayasa metni gibi konularda sona gelmiş durumda. Bunların ne kadarı liderlerin önüne konulacak belli değil ama 6 partinin bazı konularda artık uzlaşmaya varması ve kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde paylaşılmasının yararlı olacağını herkes kabul ediyor. Çünkü Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ve MHP aktif olarak sahaya indi. İktidar, emeklilikte yaşa takılanlar konusundan, sözleşmeli personele kadro verilmesi, 9 milyon kişinin icra borcunun affedilmesi gibi konuları seçim odaklı gündeme getirmek için çalışıyor. İktidarın sosyal konut diyerek duyurduğu projeye 8 milyon kişinin başvurmasını da bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bir dönem büyük kentlerin merkezinde kurulan araçlarda, sanal gözlüklerle olmayan evler insanlara gezdirildi.

ADAYLIK EĞİLİMLERİ

Gündemden hiç düşmeyen konu ise muhalefetin adayının kim olacağı... CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunda yükselen algısı halen etkisini koruyor. Ancak “başörtüsüne güvence” çıkışı ve sonrasındaki gelişmeler parti tabanında tartışılmaya devam ediliyor.

İYİ Parti lideri Akşener, kamuoyuna açık bir biçimde “Ne gereği vardı” şeklinde konuşmuştu. Ancak 6’lı masanın kulislerini yoklayınca aynı kaygıyı Akşener’in dışında diğer partilerin de taşıdığını öğreniyoruz. Komisyonlara partisi adına katılan bir yönetici, başörtüsü konusunun gündeme gelmesinin “CHP kitlesinin moralini bozduğunu” söylüyor. Değerlendirmesini şöyle sürdürüyor:

“Şimdi Erdoğan bu konuyu zamana yaymak isteyecektir. Elinden gelse anayasa değişiklik önerisini TBMM’deki bütün komisyonlarda görüşülmesini isteyecektir. Konunun olabildiğince gündemde kalmasını sağlamaya çalışacaktır. Bizim açımızdan ne kadar az hasarla atlatılırsa o kadar iyi.”

Bu tartışmalar nedeniyle kulisler, yeniden adları adaylık için geçen iki belediye başkanını tartışır duruma geldi.

6’lı masadaki sıradanlaşma riskine karşı kırılıp dökülmeleri onaracak, heyecan yaratılabilecek zaman halen var. Ama liderler artık bu yola girmeli...