Akıllardaki büyük şüphe

10 Aralık 2023 Pazar

Yeni 40 savaş uçağı… Türkiye’nin sayı olarak bu kadar savaş uçağına ihtiyacı var. ABD vermiyor, açık net… F-35 savaş uçağını dünyanın herhangi bir ülkesinin alma olasılığı teorik düzeyde de olsa var. Ancak Türkiye’ye uygulanan bir yasak var. Verilmeyeceği net artık. Türkiye’nin savunma planlarına göre bu uçakların alınması gerekiyordu. Yoksa planlamada bir boşluk doğacağı bütün askeri planlayıcılar tarafından dile getiriliyor. F-35 gelmeyince hava savunmanın birincil unsuru olan savaş uçağı açığı olasılığı iyiden iyiye kendini hissettiriyor.



Almanya da Türkiye’nin istediği savaş uçağı konusuna olumsuz yaklaşıyor: Süreç uzarsa zaten anlamı kalmayacak.



Motor sorunu

Türkiye’nin üretmeye çalıştığı Kaan’ın geçmişi fazla değil. Ama öyküsünün Altay tankının öyküsüne benzememesini diliyoruz. Savunmamızın önemli sorunlarından birisi de motor teknolojisinin geliştirilememiş olması. Tankın, uçakların ve gemilerin motorları konusunda şu anda tamamen dışa bağımlıyız. Kara, deniz ve hava platformlarında yerlilik oranı ne kadar yükseltilirse yükseltilsin motor sorunu henüz aşılabilmiş değil. Çünkü uzun erimli planlama, tasarım ve test süreçlerinden geçmesi gerekiyor. İnsansız sistemlerde gösterilen başarı henüz motor konusunda gösterilemiyor.



Türkiye, açık ve kapalı ambargolar nedeniyle savunma konusunda başka bir ülkeye güvenemeyeceğini bir kez daha iyiden iyiye anlamış durumda. Hava savunma füze sistemleri geliştirmeye çalışıyor. Çünkü her ülke ürettiği sistemleri başka ülkelere verme konusunda çok kıskanç davranıyor. S-400 sistemi alındı, şu an kullanılmıyor. Milli Savunma Bakanı Güler, kendisine yöneltilen soruya, “Bu çamaşır makinesi mi, canımız istediğinde kullanalım” diye yanıt verdi. Dünyanın istikrarsızlaştırılmış iki ülkesi Türkiye’nin güney komşusu. Batısında Yunanistan, doğusunda İran ve Ermenistan var. S-400 sisteminin radarlarını çalıştırmak için yeterli değil mi? Çamaşır makinesine duyulan ihtiyaç sıklığında bu sistemlere ihtiyaç duyulmuyor mu? Hangi sıklıkta ihtiyaç duyulduğu için 2 milyar doların üzerinde kaynak bu sistemlere ödendi?



Buraya kadar savunma teçhizatıyla ilgili görebildiklerimizi yazmaya çalıştık.



İddialar

Bir başka konu daha var. Savunma personeli. Bu personelin yetiştirildiği okullar. Uzun yıllar savunma muhabirliği yapmış birisi olarak son dönemde bazı iddiaları görünce üzüldük. “Tuzla’da eğitim gören teğmenlerden birisinin Atatürk’ün fotoğrafını yırtıp attığı” iddia edilmişti, Milli Savunma Bakanlığı yalanladı. Benzer iddialar zaman zaman yoğunlaşarak bizlere de ulaşıyor. Tuzla’daki iddia da basına yansımadan önce ulaşmıştı. Tuzla ve Heybeliada’dan benzer iddialar gelmeye devam ediyor. İddialar sürünce yalanlamaların “otomatik” olup olmadığı şüphesi aklımıza takılıp kalıyor. Bütün samimiyetimizle bu tür iddiaların doğru olmamasını isteriz. Çünkü, askerlik mesleğini yapmak isteyen bir kişi Atatürk’le inatlaşamaz. İnatlaşırsa askerlik yapamaz. FETÖ ihanetinden sonra bunu en iyi görevdeki yöneticiler ve komutanlar bilmeli…

