Yerel seçimler

06 Ekim 2023 Cuma

Siyaset henüz genel seçimlerin etkisinden çıkabilmiş değil. İktidar partileri kazanmanın etkisiyle rahat. AKP kongre sürecinin ardından hızlı bir şekilde aday belirleme sürecine odaklanacak. AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, aralık ayında bütün adayları belirlemeyi hedeflediklerini söylüyor. Cumhur İttifakı yerel seçimlere de birlikte gireceği için yine pazarlıklar gündeme gelecek.

Muhalefet kesiminde genel seçimlerin etkisi genellikle olumsuz yönde. CHP kurultay sürecini devam ettiriyor. Hafta sonu Türkiye’nin geneline etki edeceği düşünülen İstanbul il kongresi var. Yerel seçimlere yönelik hazırlık, 4-5 Kasım’da yapılacak kurultay sonrasında başlayacak. Seçmendeki moral bozukluğuna karşın CHP’nin şanslı olduğu noktalar da bulunuyor. Bunlardan biri yerel adayların seçime girecek olması, onların ön plana çıkması ve onların oy istemesi. Ekonomik dengelerin bir türlü düzelmemesi, enflasyonun düşüş eğilimine girmemesi. Erdoğan’ın ekonomik yaklaşımı, genel seçim öncesinde finansal dengeleri bir düzeyde tuttu ancak seçim sonrasında halka ağır bir fatura çıkmasına neden oldu.

Asıl dikkat çekmek istediğimiz konu ise alanda siyasal çalışma yaparak partinin oylarının tabanda artmasını sağlama konusu... Yerinde gözlemlediğimiz Ankara’dan olumlu bir örnek var: Etimesgut.

Etimesgut, Ankara’nın sürekli nüfusu artan ilçesi, şu andaki nüfusu 700 binin üzerinde. Son bir iki dönemdir belediye başkanlığı seçimini CHP az bir puan farkıyla yitirdi. İlçede önceki seçimlerde bir kesim CHP seçmeninin mevcut MHP’li belediye başkanı Enver Demirel’e oy verdiği de kabul edilen bir gerçek.

Ancak son genel seçimlerde sandığa yansıyan gerçekler var ki o da ilçedeki çalışmanın ürünü. Genel seçimlerde Etimesgut’ta CHP yüzde 37.5, AKP yüzde 26, İYİ Parti yüzde 15, MHP yüzde 10 oy aldı. Yani, AKP ve MHP ittifak yapsa bile şu anda CHP oylarını geçemiyor. Etimesgut’taki bu değişimi CHP İlçe Başkanı Cemal Emir’e sorduk. Siyasal çalışmalarından örnekler verdi: “Etimesgut’un her yerinde örgütlendik. Gençlik ve kadın kollarımız çok aktif şekilde saha çalışmalarımıza katılıyor. Seçimden önce 30 noktada portatif stant açtık. 30 seçim bürosu kurmaktan daha etkili oldu. Bayraklarla, flamalarla görünür olduk. Partiden broşür el ilanı gelmesini beklemedik, gazete çıkardık, özellikle dezavantajlı olduğumuz mahallelere ev ev dağıttık. Geldiğimiz nokta en az oyumuzu artırdığımız mahallede CHP yüzde 5 daha fazla oy aldı.”

İlçede gençlik merkezi kurulmuş. Türkiye’nin her yerinden kitaplar istemişler, isteyen merak ettiği kitaba ulaşıyor. Gençler, zaman zaman toplantılar düzenliyor, konuklar ağırlıyor, siyasi çalışma yapmayı öğreniyorlar.

Kadın kolları fabrika gibi. Eylül-ekim aylarını “tarhana mevsimi” ilan etmişler. İhtiyaç sahiplerine dağıtmak için imece ile tarhana üretiyorlar. İlçe merkezinde kurulan CHP Halk Dayanışma Evi var. Seçimden sonra bir mahallede şube açmışlar. Şimdiye kadar 15 bin kişiye çeşitli şekillerde yardımda bulunmuşlar. Akülü araba, mobilyadan kuru gıdaya kadar. Özverili ve inançlı bir çalışma yürütülüyor. İlçe başkanı Emir, avukat. Kendisine yönelen bazı hakaretlerden kazandığı tazminatları dayanışma evine aktarıyormuş.

Bir nokta daha var ki CHP açısından kritik önemde. Çalışmalar sonucunda bir yılda Etimesgut’ta 380 yurttaş bizzat partinin ilçe binasına gitmiş, diğer partilerden üyeliklerini sildirip CHP üyesi olmuşlar.

Cemal Emir, “Bazı parti büyüklerimiz ‘Siz yarı belediye gibi çalışıyorsunuz’ diyor. Çünkü hayvan kısırlaştırıyoruz, gerekirse ağaç budama işi de yapıyoruz. Yaptığımız çalışma oylarımıza yansıdı. Artık şunu söyleyebiliriz, Etimesgut Belediyesi bu sefer CHP’nindir” diyor.

CHP’nin benzer uygulamaları çoğaltması lazım.