Biat ordusu soluksuz seferde

20 Nisan 2024 Cumartesi

2002’de Milli Görüş’ten sürpriz kopuşla, o zamanlar baştacı yapılan Fethullah Gülen ittifakıyla kurulan, Tayyip Erdoğan liderliğindeki ilk hükümetten günümüze çok sular aktı.

2024’ün dördüncü ayını devirdik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde en son yaşanan yerel seçimlerde, seçmen, yüzde doksanları aşan nüfus çoğunluğu için geçerli yaşamdaki dayanılmaz kayıpların sonuçları ile dipten dalga toplumsal patlama da sonuçlara yansıdı.

İlk söylemlere bakılırsa ülkenin en uzun soluklu yönetimin başında, dünyada benzeri, örneği olmayan ucube yetkilerin de sınırları, sınırsız taşılarak otoriterleşmeye seçmenin “Yeter” demesinden de dersler çıkarıldı. Günlük haberler ders çıkarmayı hak getire, inadına, sonuna kadar; “Biat ordularına soluksuz seferberlik emri verilmiş olduğunun örnekleri ile dolup taşıyor.” İpin ucu öylesine kaçmış ki buyruğu verilmiş yargı kararlarının verilişinin resmi kayıtlarından önce, kararın içeriği kamuoyuna birinci ağızdan ilan edilebiliyor.

Kuşkusuz tek adam rejimi, Saray odaklı işleyişin çarkları hakkında kanıtlı en küçük bir bilgi edinmiş olmamız söz konusu değil. Her yeni uygulama, karar, sonuçlar üzerinden bir kez daha ağızlarımız açık kalıveriyor. Keşke bir tanesi için “Yok öyle bir şey” denebilecek kanıtlı yalanlama gelse. Dişimizi kırmaya hazır olabiliriz. Kuşkusuz en can yakanları, yargı, Emniyet uygulamaları üzerinden geliyor. Haksızlık, hukuksuzlukların yaşatılmadığı kamu alanımız yok gibi. Pıtrak gibi acımasızlıkta eskileri aratan, daha çok canlar yakan yeni örnekleri ile yüzleşiyoruz.

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Biz gazeteciler zorunlu günlük gelişmeleri izliyor olarak aynı acımasızlık içindeki haksızlık, hukuksuzlukların, çetelesini tutmaktan yıllar önce vazgeçmek zorunda kalmıştık. Sıradan, yaşadıklarından yorgun, bezgin, çaresiz, günlük yaşayabilmenin ötesini göremeyenler ne yapsın? Akıl mantığın kabul etmemesi gerken işler için olsun gerçekten çıkarılmış dersler olabilecek mi? Dünkü Cumhuriyet’te dengeleri değiştiren 31 Mart seçimleri sonrası gözlerin Özel-Erdoğan görüşmesine çevrildiği haberi de var.

Gelin görün ki bizim gibi gerçeklere bağlı kalma çizgisindeki azınlık basının da ötesinde, hâlâ biat kadrosu çizgisindeki çoğunluk medyayı da ölçü yapmasak da biat ordusunun soluksuz seferberliğinin pratiğinde hâlâ olumlu tek bir örnekle karşılaşamıyoruz. Hâlâ bildik çizgide dayatmalar mı çok sert? Yoksa kirli çıkar ağları içinde yerlerinden kıpırdayamayanlar, bu kez şantaj kaygısı, korkusunda, baskısında kraldan çok kralcı olmayı mı seçiyorlar?

FETÖ’nün çok boyutlu nedenlere dayalı başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin sonrası gelişmelerden ortaya çıkan gerçeklerden de alabildiğimiz kimi dersler var. Haklı olarak ülkenin akıllarını yitirmemiş tüm demokratları, aydınları da bu kirli Amerika başta, emperyal odaklarca desteklenmiş bu darbeye karşı çıkmışlardı. İki cephenin iç hesaplaşmasında ise en kirli ittifak boyutlarının saklanabilmesi uğruna, yaşanan çok çelişkili oyunlara da tanıklık etmiştik. Ortaklıklarının en kirli ittifakları üzerinden anlamlı tek bir hesaplaşma örneği ile yüzleşemediğimizi unutmayalım.

Şimdilik ne yazık ki gözlemleyebildiklerimiz “biat ordusunun soluksuz seferberliğinde” değişen henüz olumlu tek bir örnekle yüzleşemediğimizle sınırlı.