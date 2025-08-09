Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evdeki hesap çarşıda tutmuyor
Şükran Soner
Son Köşe Yazıları

Evdeki hesap çarşıda tutmuyor

09.08.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bizim 68’lilerin basın sözcüsü, hukuk, ekonomi, bankacılık, siyaset üzerinden de deneyimli arkadaşım Tunga Ungun, ne zaman telefonla arayıp kimi gazetecilik üzerinden gelişmelerle uyarmaya çalışsa, canım sıkılıyor. Doğrulukları üzerinden kuşku duyamayacağım gelişmelerin gazetemizin sayfalarında yer alabilmesi arzusuna ilişkin paylaşımlarının yoğunluğu ürkütüyor.

Dün sabah saatlerinde paylaştığı veriye göre, İsrail’in Gazze’de uyguladığı yardımları engellemesinin sonuçlarına göre, açlıktan ölen çocuklardan başlayarak her yaştan insan dramının katlanılmaz boyutları karşısında, iktidarımız adına Türkiye’nin İsrail’i protesto etmesine ilişkin açıklamalarının sayısı 269’u bulmuştu. Dünkü inatla sürdürülen politikalarına karşı giderek dünya çapında artan protestolarla birlikte bu sabaha kadar sürdürülen artışlar hızla yükselmiş olmalı. Olası sonuçları üzerinden inatla sürdürülen insanlık dışı siyasetin hangi yönlere evrilebileceği üzerinden ise görüşler çok çelişkili..

Trump başta, iktidarımız içinde, Ortadoğu’nun en dindar geçinen, petrol zenginleri içlerinde, insan hakları üzerinden siyaset yürütmeyi seçmiş iktidar örneklerini görebiliyor muyuz? Hâlâ deneyimli bir tek aklı başında uzman, bu kadar ağır, can yakıcı acılara yakın tarihlerde son verilebileceğine ilişkin umutlu olasılıktan kapı açamıyorlar.

***

Bu arada, ülkemize dönük olarak izlenen fiyatlar üzerinden, Mehmet Şimşek tarafından yapılmış açıklamaların olası sonuçları da, yüzde 50 gibi büyük farklılıkların yaşamımıza yansımalarının söz konusu olabilmesi çok çarpıcı. Ücret, gelir artışlarında müjde gibi yapılmış zamların ardından, yaşamın her alanına dönük sürdürülebilir en düşük ölçekli alımların karşılanabilmesi üzerinden yapılmaya çalışılan ilk sonuçlar bile birbirinden ürkütücü.

İşçisi, memuru, öğrencisi, emeklisi nasıl beslenip barınabilecek, ayakta kalabilecek? Akıl almaz boyutlarda ortaya çıkarılmaları kaçınılmaz yaşanan, işlenen biribirinden ağır insanlık suçları ortaklıklarının suç üstüleri acaba ne kadarı ile caydırıcı olabilecek? Kirli çıkar ortaklıklarının gücü, iktidar ortaklıklarıyla sıkı kopmaz bağlılıklarında, umut verebilecek bir mum ışığı bile yakılabilmiş değil.

***

Sıcak gündemimizde yer alan dünün kimileri zorunlu kapalı toplantılar olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarından başlarsak. Şimdilik siyasi tarafların tümünün kaçamayacakları gelişmelere gelince. Kürt açılımına MHP lideri Devlet Bahçeli baskın, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçınılamaz içinde, elbette sorumluluk almak gereğini duyan CHP de içinde, çoğunluk siyasal partilerimizin içinde oldukları sıcak gündemimize gelirsek...

Saray ittifakı cephesinin, hâlâ iç ve dış yüksek yargı, insan hakları örgütlenmelerinin kararlarını yok sayma inatları sürdürülmekte. Yerel seçim sonuçları ile yaşamış oldukları moral değerler yıkımlarıyla geliştirdikleri intikamla cezalandırma siyasetlerinde henüz hiçbir anlamlı değişim gözlemlenemiyor. Ancak söz konusu intikam duyguları ile gün gün kayıplar yaşadıklarını da saklamayı seçtikleri kendi iç istatistiksel verileriyle de ortaya çıkmakta olduğu biliniyor.

Tüm tarafları içinde olmaya zorlayan koşulların gerçeklerinin ne kadar ile ciddiye alınabileceğini zaman içinde birlikte izleyeceğiz. Yan çizenlerin dibine kadar çamura batmaları ile sonuçlanması gereken savaşımda, hepimizin hep birlikte sorumluluğu olacak.

İlgili Konular: #çarşı

Yazarın Son Yazıları

Evdeki hesap çarşıda tutmuyor

Bizim 68’lilerin basın sözcüsü, hukuk, ekonomi, bankacılık, siyaset üzerinden de deneyimli arkadaşım Tunga Ungun, ne zaman telefonla arayıp kimi gazetecilik üzerinden gelişmelerle uyarmaya çalışsa, canım sıkılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Kapalı kapılar arkasında kotarılan işlerin temizi olur mu?

İktidarlarını sürdürebilme yolunda düğümleri elleriyle çözmeye çırpındıkça dolaştırdıklarının gerçeğini yaşıyoruz. Gözlerimizin içine baka baka yapmaya, kotarmaya çalıştıklarının ayıbını paylaştıklarını düşlemek gerçek bir yanılgı olur. Yüzleşilecek koşulların izinin söz konusu olmamasıdır ki... Birbirlerinden kirli işler, uzlaşmaların hepsi birden, kapalı kapılar arkasında ancak kotarılabiliyor.

Devamını Oku
05.08.2025
Yağma düzeninde ayakta kalma çırpınışları...

Keyfine, dilediğine göre af yetkisi uygulamalarından...

Devamını Oku
02.08.2025
Prof. İsa Eşme’den yarım kalan Aydınlanma atılımı Köy Enstitüleri

Bugün Cumhuriyet YouTube’dan yayına girecek üç kuşaktan tanıklıklarda, söyleşi konuğumuz Prof. İsa Eşme, yarım kalmış Aydınlanma atılımımız, Köy Enstitülerini gündemimize taşıyor. Bir ömür boyu eğitim sorunlarının içinde, çözüm arayışlarını araştırmış, sorumluluk almış, çok sayıda araştırma kitabını üretmiş, çözüm arayışlarına dönük sayısız söyleşiye katılmış, makale yazmış hocamızın ulaştığı sonuçları üç kuşak söyleşimizle de paylaşmak istedik.

Devamını Oku
29.07.2025
Yok edenler karşı yaşatanların savaşı

Sadece Cumhuriyetin kurtuluş-kuruluş savaşları sonrası ülkemizin yaşanmış Cumhuriyet tarihi için geçerli olduğunu savlarsak kendimizi kandırmış bile olabiliriz.

Devamını Oku
26.07.2025
Altan ağabeyin ayak izlerinden yürüyebilmek

Öncelikle kimliğini belirleyen gazetecilikte; devamında ilkeleri, değerleri ile hiç vazgeçmediği CHP, sosyal demokrasi çizgisinde.

Devamını Oku
22.07.2025