Şükran Soner
Şükran Soner [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Hacıbektaş’ın anlamı

21 Haziran 2023 Çarşamba

İlhan Selçuk’un Ergenekon davası üzerinden yargılanmaya başlamasından söze girmek gerek. Av. Fikret İlkiz’in eşliğinde iki gün iki gece sandalye üzerinde süren sorgulanmasından sonra yaşı, sağlık sorunları gerekçeli ön tutuklama yapılmadan serbest bırakıldığı sabah, sevincin aymazlığında gazetede toplanmaya kalkışmak bizim suçumuzdu. Arkasından evinde dost baskınları, dinlendirmek hak götüre, sağlık kontrolünden geçirilmesini bile akıl eden olmadı.

‘ÇOK ÖZLEMİŞİM...’

Öncesi Beşiktaş’taki sorgu merkezine götürüldüğünde Miyase İlknur ile Turhan Selçuk’a evinde uğramıştık. Biz umutlu, o ise deneyimlerinden olsa gerek kaygılıydı. Orada bile sabahlara kadar süren ilk sorgudan sonra ancak evine dönebilmişti. Sonrasında üst üste gelen sorgularla bağlantılı kalp krizleri, hastanelere gidip gelme günleri gittikçe sıklaştı. Gerisi uzun soluklu hastane, oda ile yoğun bakım arasındaki süreçlerin hızlanması olarak yaşandı.

Turhan Selçuk, ilk kez tekerlekli sandalye ile ziyaretine geldiğinde sevinmiş, “Şeytanın bacağını kırdınız, artık gazeteye bile gelirsiniz...” demeye kalkmıştım ki iki kardeş için geçerli refleksle, gözüyle “pışık” işaretini yaptı. “Çok özlemiştim bir kez daha göreyim dedim”le yetindi. Çok kısa bir zaman diliminin ardından yitirdiğimizde gazetedeki televizyoncuların sorusuyla öğrenmiş oldum. Birlikte Hacıbektaş’a gömülme kararı almışlar, gerekli izni, mezar yerlerini bile önceden almışlar. Sonrasında Miyase’nin gösterdiği fotoğraf karelerinden, İlhan ağabeyin yanına büyüğünü, Turhan ağabeyi alarak mezar yerlerini bile ziyaret ettiklerini öğrenmiş oldum. Başarılarına, ülkemiz Aydınlanmacılarına bu yolla verecekleri mesajın bilincinde hınzırca gülümsüyorlar gibi gelmişti.

Hacıbektaş’ta ortak anmalarda buluşmaları bu kadar çok sevmemde, sağlık, zaman dilimleri elverdikçe, her koşulda oralara koşturmamda bu gerçekliğin payı büyük olmalı. Almanya’dan bir kısmı emekli her yaştan işçi ailelerinin, yakın tarihleri de değerlendirerek önce Hacıbektaş yoluna otobüsle katılmalarını, sonra Sivas’a gitmelerini hiç unutamam. Acılarını tatil-bayram havalarında paylaşıyor olmaları, aynı yolculuklara gönüllü katılan Cumhuriyet’in diğer okurlarına da hep yansıyor. Anmalar şölene dönüşüyor.

TURHAN-İLHAN SELÇUK BELGESELİ

Birlikte yüzbaşı Selahattin’in eşi Fikret Ertel’in üç oğlu, kızı yanında, akraba kontenjanından Süleyman Saim Tekcan, komşu çocuğu Mengü Ertel kalabalık gençler grubuna verdiği, kültür-sanat-müzik dersleri ortamının paylaşılmasını anlattılar.

Turhan-İlhan Selçuk belgeseli Cumhuriyet TV Youtube.com.tr kanalında

TÖREN NEVŞEHİR’DE 

Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk, bugün Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek törenle anılacak. Çilehane’deki gömütleri başındaki anma töreni, saat 12.00’de başlayacak. Anmanın ardından lokma ikramı yapılacak. Ankara Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) katkısıyla düzenlenecek tören için Ankara CUMOK tarafından da Ankara’dan otobüs kaldırılacak.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Hacıbektaş’ın anlamı 21 Haziran 2023
Ailenin içinden tanıklıklar suçlayanları yalanlıyor 20 Haziran 2023
Osmanlı döneminden Türk-Japon karşılaşmaları 17 Haziran 2023

Günün Köşe Yazıları

Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İlk dört madde hedefte!
Olaylar Ve Görüşler
Realpolitikleştiremediklerimizden misiniz? - Ferruh Tunç
Olaylar Ve Görüşler
CHP’nin sorunu kişisel değil, yapısal ve ideolojiktir - Doç. Dr. Hüseyin MERT
Olaylar Ve Görüşler
Gizemli Rus ruhu - Dr. Violeta Stratan İlbasmış
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Polisleri vuranlar nasıl bırakıldı
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay 2024 başladı!
Şükran Soner
Şükran Soner Hacıbektaş’ın anlamı
Sinan Meydan
Sinan Meydan Türkiye’de Eğitimde Devrim ve Karşıdevrim (2): ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu CHP ne yapabilir, ne yapmalıdır?
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Fırtınadan çıkabilmek
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç CHP yönetimi CHP’li olmalı
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Arda, Messi’mizdir!
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu 51. İstanbul Festivali’nin ardından
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Dünya devleri sırada

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler