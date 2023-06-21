Hacıbektaş’ın anlamı

21 Haziran 2023 Çarşamba

İlhan Selçuk’un Ergenekon davası üzerinden yargılanmaya başlamasından söze girmek gerek. Av. Fikret İlkiz’in eşliğinde iki gün iki gece sandalye üzerinde süren sorgulanmasından sonra yaşı, sağlık sorunları gerekçeli ön tutuklama yapılmadan serbest bırakıldığı sabah, sevincin aymazlığında gazetede toplanmaya kalkışmak bizim suçumuzdu. Arkasından evinde dost baskınları, dinlendirmek hak götüre, sağlık kontrolünden geçirilmesini bile akıl eden olmadı.

‘ÇOK ÖZLEMİŞİM...’

Öncesi Beşiktaş’taki sorgu merkezine götürüldüğünde Miyase İlknur ile Turhan Selçuk’a evinde uğramıştık. Biz umutlu, o ise deneyimlerinden olsa gerek kaygılıydı. Orada bile sabahlara kadar süren ilk sorgudan sonra ancak evine dönebilmişti. Sonrasında üst üste gelen sorgularla bağlantılı kalp krizleri, hastanelere gidip gelme günleri gittikçe sıklaştı. Gerisi uzun soluklu hastane, oda ile yoğun bakım arasındaki süreçlerin hızlanması olarak yaşandı.

Turhan Selçuk, ilk kez tekerlekli sandalye ile ziyaretine geldiğinde sevinmiş, “Şeytanın bacağını kırdınız, artık gazeteye bile gelirsiniz...” demeye kalkmıştım ki iki kardeş için geçerli refleksle, gözüyle “pışık” işaretini yaptı. “Çok özlemiştim bir kez daha göreyim dedim”le yetindi. Çok kısa bir zaman diliminin ardından yitirdiğimizde gazetedeki televizyoncuların sorusuyla öğrenmiş oldum. Birlikte Hacıbektaş’a gömülme kararı almışlar, gerekli izni, mezar yerlerini bile önceden almışlar. Sonrasında Miyase’nin gösterdiği fotoğraf karelerinden, İlhan ağabeyin yanına büyüğünü, Turhan ağabeyi alarak mezar yerlerini bile ziyaret ettiklerini öğrenmiş oldum. Başarılarına, ülkemiz Aydınlanmacılarına bu yolla verecekleri mesajın bilincinde hınzırca gülümsüyorlar gibi gelmişti.

Hacıbektaş’ta ortak anmalarda buluşmaları bu kadar çok sevmemde, sağlık, zaman dilimleri elverdikçe, her koşulda oralara koşturmamda bu gerçekliğin payı büyük olmalı. Almanya’dan bir kısmı emekli her yaştan işçi ailelerinin, yakın tarihleri de değerlendirerek önce Hacıbektaş yoluna otobüsle katılmalarını, sonra Sivas’a gitmelerini hiç unutamam. Acılarını tatil-bayram havalarında paylaşıyor olmaları, aynı yolculuklara gönüllü katılan Cumhuriyet’in diğer okurlarına da hep yansıyor. Anmalar şölene dönüşüyor.

TURHAN-İLHAN SELÇUK BELGESELİ

Birlikte yüzbaşı Selahattin’in eşi Fikret Ertel’in üç oğlu, kızı yanında, akraba kontenjanından Süleyman Saim Tekcan, komşu çocuğu Mengü Ertel kalabalık gençler grubuna verdiği, kültür-sanat-müzik dersleri ortamının paylaşılmasını anlattılar.

Turhan-İlhan Selçuk belgeseli Cumhuriyet TV Youtube.com.tr kanalında

TÖREN NEVŞEHİR’DE

Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk, bugün Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek törenle anılacak. Çilehane’deki gömütleri başındaki anma töreni, saat 12.00’de başlayacak. Anmanın ardından lokma ikramı yapılacak. Ankara Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) katkısıyla düzenlenecek tören için Ankara CUMOK tarafından da Ankara’dan otobüs kaldırılacak.